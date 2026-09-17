Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Hong Kong (TQ): Cơ hội giành vé tứ kết (ASIAD)

Màn ra quân ấn tượng

Ở trận mở màn với Qatar, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ tung các trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Trần Thị Bích Thủy ra sân ở ván 1 sau đó nghỉ dưỡng sức ở 2 ván còn lại nên có được thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Hồng Kông. 2 tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương (18 tuổi), Bùi Thị Ánh Thảo (17 tuổi) giữ được trạng thái sung sức dù chơi gần cả trận với Qatar.

Cơ hội giành vé tứ kết sớm

Nếu giành chiến thắng trước Hồng Kông, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sớm giành quyền vào tứ kết. Nhờ đó các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dồn toàn lực cho trận đấu với Hàn Quốc ở lượt trận cuối nhằm gặp đối thủ "dễ thở" ở vòng tứ kết.