Nóng ban lãnh đạo MU họp khẩn: Carrick nhận tối hậu thư, còn mấy trận để "giữ ghế"?

Michael Carrick nhận "tối hậu thư"

Theo nguồn tin thân cận với MU, kết quả buổi họp của ban lãnh đạo MU đã có. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox sẽ phải ra đi trong thời gian tới. Người thay thế vẫn được xem xét. Trong khi đó, Michael Carrick cũng nhận "tối hậu thư" cho riêng mình.

Michael Carrick nhận "tối hậu thư" từ ban lãnh đạo của MU

Theo đó, HLV người Anh sẽ có thời hạn tới đợt tập trung ĐTQG tiếp theo để cải thiện phong độ. Khác với những năm trước, đợt tập trung tiếp theo không rơi vào tháng 10 nữa mà chuyển sang hẳn từ 9-17/11, tức là Carrick còn khoảng 7 tuần để cải thiện phong độ cũng như thành tích của đội bóng.

Hiện tại, ông thầy người Anh đã đánh mất niềm tin của nhiều người trong ban lãnh đạo. Mặc dù vậy, họ vẫn sẵn sàng kiên nhận đợi Carrick sửa sai. Nhưng nếu phong độ của đội bóng không được cải thiện, ông thầy người Anh có thể "bay ghế" sớm hơn dự kiến.

Trong khoảng thời gian đó, Man United phải thi đấu 8 trận trong đó có 3 trận tại Champions League gặp Atletico (14/10), Como (21/10) và Roma (4/11). Còn tại Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" sẽ phải gặp những đối thủ không hề dễ chịu là Tottenham (10/10), Leeds (18/10), Bournemouth (25/10), Chelsea (31/10) và Aston Villa (8/11). Đó sẽ là thử thách cực đại cho Carrick cùng các học trò.

Ban lãnh đạo MU họp khẩn

Man United đang trải qua chuỗi trận không như ý khi chỉ thắng 2 trong 7 trận đã đấu trong mùa giải 2026/27. Đáng chú ý hơn, “Quỷ đỏ” mới chỉ thắng 1/5 vòng Ngoại hạng Anh và đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Không những vậy, các học trò của HLV Michael Carrick còn có lối chơi thiếu thuyết phục, chậm chạp, thiếu tốc độ và sự chính xác.

Giám đốc bóng đá, Jason Wilcox và HLV Michael Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải

Trước khi bước vào đợt tập trung ĐTQG đầu tiên, một vài tin đồn cho rằng Man United sẽ “trảm” Carrick trong khoảng thời gian này để tướng mới có thời gian chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Ban đầu không nhiều người cho là thật nhưng hiện tại, điều đó thực sự có thể xảy ra.

Theo nguồn tin thân cận từ Man United, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã họp khẩn trong ngày 22/9. Nội dung chính xoay quanh vấn đề ban huấn luyện của đội bóng. Họ cho rằng phải có người chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại và sự thay đổi là cần thiết.

Nguồn tin cho biết một trong hai người sẽ phải ra đi. Đó là Jason Wilcox, giám đốc bóng đá hoặc Michael Carrick, HLV của đội một Man United vào lúc này. Tuy nhiên, nếu cần thiết, cả hai đều phải ra đi. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào lúc 22h ngày 21/9 (theo giờ địa phương), tức là khoảng 4h ngày 22/9 theo giờ Việt Nam.

Nếu người phải ra đi là Carrick, Man United sẽ tốn khoảng 7,2 đến 8,8 triệu bảng để đền bù thiệt hại. Theo Fabrizio Romano, “Quỷ đỏ” cũng đã liên hệ với HLV Antonio Conte để xem xét khả năng hợp tác cùng ông thầy người Italia. Conte vẫn đang thất nghiệp sau khi rời Napoli và từng giúp Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.