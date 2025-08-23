Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Ba Lan: Quyết vượt "núi cao" (Vô địch thế giới)

Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước lên sân chơi đẳng cấp nhất thế giới tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan. Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Ba Lan, Đức và Kenya.

Và ngay trận ra quân vào lúc 20h30 ngày 23/8, thầy trò HLV sẽ đối đầu với “Người khổng lồ” Ba Lan. Đây sẽ là bước ngoặt lớn, không chỉ thử thách năng lực mà còn là cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam học hỏi nâng cao trình độ.

Đối đầu với Ba Lan, đội bóng Việt Nam, dù có nhiều cầu thủ tài năng như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (1m90) và Trần Thị Bích Thủy (1m83), nhưng chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m77,4, đẳng cấp, kinh nghiệm đều bị lép vế so với đối thủ. Dự đoán trận đấu này sẽ rất khó khăn, với khả năng Việt Nam có thể thua đậm trước đội bóng cao và mạnh hơn nhiều về kỹ chiến thuật lẫn thể lực.