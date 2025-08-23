Lợi và hại của tuyển nữ Việt Nam ở giải thế giới

Trong nhiều năm qua, Bích Tuyền luôn là mũi nhọn chủ lực, gánh vác phần lớn sức tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cú nổ lớn nhất gần đây chính là màn trình diễn siêu hạng tại chung kết SEA V-League 2025, nơi cô ghi tới 45 điểm để giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan, qua đó đưa bóng chuyền nữ nước nhà lên một nấc thang mới.

Tuyển nữ Việt Nam thiệt thòi

Việc “thần tài” Bích Tuyền vắng mặt ngay trước thềm giải thế giới chẳng khác nào một cú sốc, để lại khoảng trống khó bù đắp cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Vai trò của Bích Tuyền trong hệ thống chiến thuật của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là vô cùng đặc biệt.

Các thống kê cho thấy trong những trận đấu quan trọng, cô thường ghi hơn 40% tổng điểm của tuyển nữ Việt Nam. Khả năng bật cao ấn tượng với chỉ số tấn công trên 3m10, cùng sức mạnh cơ bắp và tâm lý thi đấu ổn định giúp Bích Tuyền luôn được ưu tiên dồn bóng ở mọi thời điểm nóng bỏng. Giờ đây, khi không còn mũi nhọn lợi hại này, đội tuyển buộc phải tìm kiếm phương án mới.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự giải bóng chuyền thế giới mà không có mũi nhọn lợi hại Bích Tuyền. Ảnh: CCT.

Đối chuyền còn lại là Hoàng Thị Kiều Trinh chưa thể khỏa lấp chỗ trống. Cầu thủ sinh năm 2001 cao 1m77, kém hơn nhiều về thể hình, đồng thời phong độ vẫn bấp bênh sau chấn thương kéo dài từ năm 2023. Để thích nghi, ban huấn luyện đã thử nghiệm các phương án khác.

Trong trận giao hữu với Kenya, Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Uyên được đẩy sang vị trí đối chuyền. Dù họ thi đấu tròn vai, nhưng khó tạo sự đột biến, nhất là trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Điều này khiến giới chuyên môn lo lắng cho chặng đường tại Phuket (Thái Lan), nơi Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (11) và Kenya (23). Ngay trận ra quân ngày 23-8, thầy trò HLV Tuấn Kiệt phải chạm trán Ba Lan, đội bóng sở hữu lối chơi nhanh, mạnh và dày dạn kinh nghiệm quốc tế.

Trong cái khó, ló cái khôn

Nhưng việc thiếu vắng Bích Tuyền cũng có thể xem là một cơ hội để đội tuyển thay đổi tư duy chiến thuật. Thay vì tập trung mọi đường bóng cho một cá nhân, đây là thời điểm thích hợp để triển khai lối chơi tập thể, tận dụng sự đa dạng từ các vị trí. Một trong những gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng là Trần Thị Bích Thủy. Phụ công cao 1m84 này đang chơi bóng tại Hàn Quốc, nơi cô được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt và chuyên nghiệp.

HLV Tuấn Kiệt cho biết đã sẵn sàng các phương án đối phó với nhiều đối thủ lớn ở giải thế giới. Ảnh: CCT.

Bích Thủy nổi bật với những pha đánh nhanh táo bạo, bám chắn chắc chắn và khả năng tạo điểm nhấn ở những thời khắc khó khăn. Các giải gần đây như AVC Nations Cup, VTV Cup hay SEA V-League đã chứng minh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trong đội tuyển nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, vai trò thủ lĩnh của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy càng trở nên quan trọng. Dù chưa hoàn toàn đạt lại phong độ sau chấn thương, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, Thanh Thúy vẫn là chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Không chỉ tham gia tấn công biên, cô còn có khả năng phòng ngự, bắt bước một và bám chắn hiệu quả. Tinh thần thi đấu máu lửa của Thanh Thúy sẽ giúp các đồng đội trẻ thêm tự tin khi phải đối diện với những đối thủ vượt trội.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chắc chắn sẽ phân phối bóng đa dạng hơn thay vì dồn lực vào một mũi nhọn. Đây là phương án hợp lý để tránh bị bắt bài. Libero Nguyễn Khánh Đang sẽ góp phần giữ vững thế trận bằng khả năng phòng thủ linh hoạt, giúp đội bóng chuyển trạng thái nhanh chóng. Ngoài ra, các gương mặt như Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Phương sẽ đóng vai trò quan trọng khi cần xoay vòng nhân sự.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi hết mình để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: CCT.

Thử nghiệm Như Quỳnh ở vai trò đối chuyền cũng là bước đi cho thấy ban huấn luyện muốn khuyến khích thế hệ mới sớm trưởng thành. Đặt trong bối cảnh bảng G, khả năng giành vé đi tiếp của Việt Nam không cao. Ba Lan và Đức đều thuộc tốp đội mạnh châu Âu, nơi bóng chuyền phát triển ở tầm thế giới. Kenya tuy ngang ngửa về thứ hạng nhưng lại nổi bật về thể lực và sức mạnh.

Dẫu vậy, giải đấu này vẫn mang ý nghĩa quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ làm quen với sức ép lớn, tích lũy kinh nghiệm để hướng đến các mục tiêu thực tế hơn như SEA Games 33. Cũng không loại trừ khả năng Bích Tuyền sẽ tiếp tục vắng mặt tại đại hội Đông Nam Á, vì thế ngay từ bây giờ, đội tuyển cần dần thích nghi với một lối chơi không phụ thuộc vào ngôi sao duy nhất.

Trong ngắn hạn, Việt Nam có thể chưa đạt thành tích nổi bật tại Phuket. Nhưng về lâu dài, chính sự thiếu vắng này có thể trở thành động lực giúp cả tập thể mạnh mẽ hơn. Khi không còn một ngôi sao gánh vác, mỗi cầu thủ sẽ phải tự nâng cấp bản thân, học cách chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ đồng đội.

Các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin trước giải thế giới. Ảnh: CCT.

Nếu vượt qua được giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trưởng thành, sẵn sàng tranh đoạt vinh quang trong khu vực, đặc biệt là ở cuộc cạnh tranh HCV SEA Games với kình địch Thái Lan.

Thử thách ở giải vô địch thế giới 2025 là bài kiểm tra quan trọng cho cả thầy trò HLV Tuấn Kiệt. Từ Phuket, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặt hái thêm kinh nghiệm, thêm bản lĩnh và hướng đến một tương lai ổn định, bền vững hơn, dù thiếu đi ngôi sao sáng nhất hiện tại.