Sững sờ bóng chuyền thế giới: Hàn Quốc trình làng cầu thủ 12 tuổi, cao 2m05

Làng bóng chuyền thế giới vừa chứng kiến một hiện tượng gây sốt. Hàn Quốc đã xuất hiện một tài năng nhí mới chỉ 12 tuổi nhưng sở hữu chiều cao khủng 2m05. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng chuyền tiểu học xứ kim chi, mở ra hy vọng lớn cho thế hệ kế cận của đội tuyển quốc gia.

Yong Ji Hoon (số 15) vượt trội so với các đồng đội

🏐👦 Cậu bé khổng lồ 12 tuổi gây sốt giải quốc gia

Theo Liên đoàn bóng chuyền tiểu học Hàn Quốc (ở Hàn Quốc lớp 6 vẫn thuộc tiểu học), Yong Ji Hoon, học sinh lớp 6 trường tiểu học Gyodong (Sokcho, tỉnh Gangwon), vừa có màn ra mắt tại giải bóng chuyền tiểu học toàn quốc cúp mùa thu lần thứ 58 tổ chức từ ngày 25 đến 30/9 tại Inje (Gangwon).

Mặc áo số 15, Ji Hoon thi đấu ở vị trí middle blocker (phụ công) và ngay lập tức khiến khán giả sửng sốt. Với chiều cao vượt trội, cậu có thể chặn bóng mà gần như không cần bật nhảy, điều vốn hiếm thấy ngay cả ở các giải chuyên nghiệp.

Dù đội Gyodong không thể vượt qua vòng loại, sự xuất hiện của Ji Hoon đã trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều chuyên gia khẳng định đây là một “siêu triển vọng”, có thể trở thành trụ cột bóng chuyền nam Hàn Quốc trong tương lai.

Ban huấn luyện cũng đều là những người rất cao nhưng chưa là gì so với học sinh tiểu học 2m05

📈⏳ Hành trình đặc biệt: Từ 1m92 lên 2m05 chỉ sau một năm

Theo tiết lộ từ Liên đoàn, Ji Hoon mới chỉ làm quen với bóng chuyền khoảng 10 tháng. Một năm trước, cậu cao 1m92, nhưng chỉ sau 12 tháng, chiều cao đã tăng vọt lên 2m05 và vẫn đang tiếp tục phát triển.

Ông Kim Myeong Il, quan chức Liên đoàn, chia sẻ: “Trong bóng chuyền, một cầu thủ nổi bật không thể quyết định kết quả cả đội. Nhưng về mặt cá nhân, Ji Hoon là hiện tượng đặc biệt. Đây là cầu thủ tiểu học cao nhất từng được đăng ký trong lịch sử bóng chuyền Hàn Quốc”.

🇰🇷✨ Niềm hy vọng mới của bóng chuyền Hàn Quốc

Theo dự kiến, Ji Hoon sẽ tiếp tục con đường bóng chuyền tại trường trung học Seorak (Sokcho) từ năm tới. Liên đoàn bóng chuyền tiểu học Hàn Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ toàn diện để tài năng trẻ này phát triển, từ chuyên môn, chế độ dinh dưỡng cho tới môi trường thi đấu.

Hiện tại, ngay cả ở giải cấp cao, nơi hội tụ những tay đập chuyên nghiệp Hàn Quốc, số lượng cầu thủ cao trên 2m cũng khá hiếm. Vì vậy, sự xuất hiện của một “Gã khổng lồ” 12 tuổi cao 2m05 đang được kỳ vọng sẽ thay đổi vị thế bóng chuyền nam Hàn Quốc trong nhiều năm tới.