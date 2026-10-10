Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Alcaraz phô diễn đẳng cấp, Medvedev áp lực sau cú sốc

Cerundolo – Alcaraz: Khoảng 17h, 10/10 (Vòng 2 Thượng Hải Masters)

Carlos Alcaraz sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch Thượng Hải Masters 2026 bằng cuộc chạm trán Juan Manuel Cerundolo ở vòng 2. Tay vợt người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng giao bóng sau khi trở lại từ chấn thương cổ tay.

Alcaraz (bên trái) hướng tới chiến thắng trong trận ra quân tại Thượng Hải Masters sau khi bảo vệ thành công danh hiệu ở Tokyo

Cerundolo giành vé đi tiếp sau chiến thắng 6-4, 6-4 trước Nicolas Mejia. Dù sớm bị bẻ game giao bóng, tay vợt Argentina nhanh chóng lấy lại thế trận, có 4 lần giành break và thắng tới 84% điểm giao bóng một. Tuy nhiên, thử thách dành cho Cerundolo ở vòng này lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Alcaraz, hiện đứng thứ ba thế giới.

Alcaraz vừa bảo vệ thành công danh hiệu Japan Open sau khi đánh bại Jiri Lehecka trong trận chung kết. Phong độ của ngôi sao 23 tuổi chưa thực sự ổn định xuyên suốt giải đấu, nhưng màn trình diễn ở trận cuối cho thấy anh đang dần tìm lại nhịp độ quen thuộc sau quãng nghỉ vì chấn thương cổ tay. Giải Masters ở Thượng Hải cũng là mục tiêu đáng chú ý với Alcaraz, bởi anh chưa từng vượt qua vòng tứ kết tại đây.

Khả năng giao bóng vẫn là điểm Alcaraz cần cải thiện, song sự khác biệt về đẳng cấp và chất lượng toàn diện trong lối chơi giúp anh nắm lợi thế lớn. Nếu nhập cuộc tập trung, tay vợt Tây Ban Nha đủ sức kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng nhanh.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-0.

Medvedev – Struff: Khoảng 11h, 10/10 (Vòng 2 Thượng Hải Masters)

Daniil Medvedev sẽ chạm trán Jan-Lennard Struff ở vòng 2. Với phong độ ổn định, thứ hạng vượt trội và thành tích đối đầu áp đảo, tay vợt người Nga có nhiều cơ sở để hướng tới tấm vé đi tiếp.

Medvedev (bên phải) bước vào Thượng Hải Masters sau sự cố đáng tiếc ở bán kết Bắc Kinh

Medvedev đang trải qua giai đoạn thi đấu ấn tượng. Anh lần lượt đánh bại Roman Safiullin, Andrey Rublev tại Hàng Châu trước khi tiếp tục toàn thắng ba trận ở Bắc Kinh, trong đó có chiến thắng 6-4, 6-3 trước chính Struff tại vòng 1/8. Chuỗi kết quả này cho thấy tay vợt 30 tuổi đang duy trì được sự chắc chắn trong các pha bóng bền và khả năng kiểm soát thế trận trên mặt sân cứng.

Ở chiều ngược lại, Struff vừa vượt qua Martin Landaluce với tỷ số 6-4, 6-4 để giành quyền vào vòng hai tại Thượng Hải. Tuy nhiên, tay vợt người Đức 36 tuổi vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Anh hiện đứng thứ 59 thế giới, kém Medvedev 53 bậc, đồng thời thua đối thủ ở 10 trong 13 lần chạm trán theo thống kê đối đầu được cung cấp.

Điểm đáng chú ý là hai người vừa gặp nhau tại Bắc Kinh cách đây ít ngày, nơi Medvedev thắng sau hai set. Khi đã nắm rõ cách vận hành lối chơi của đối thủ, hạt giống người Nga có thể tiếp tục khai thác những hạn chế trong khả năng phòng thủ của Struff.

Tuy nhiên, Medvedev vừa trải qua cú sốc tại bán kết China Open. Khi đang bị Novak Djokovic dẫn 5-7, 3-5 và đối mặt nguy cơ thất bại, tay vợt người Nga đánh trái tay đưa bóng văng lên khán đài, trúng vùng mắt trái của một khán giả. Trọng tài sau đó truất quyền thi đấu Medvedev, giúp Djokovic giành vé vào chung kết. Medvedev khẳng định đây là tai nạn ngoài ý muốn và bày tỏ sự hối lỗi. Sự cố có thể ảnh hưởng tới tâm lý của tay vợt 30 tuổi, dù anh vẫn được đánh giá cao hơn Struff nhờ phong độ trước đó và thành tích đối đầu vượt trội.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Darderi – Tsitsipas: Khoảng 15h30, 10/10 (Vòng 2 Thượng Hải Masters)

Darderi sở trường sân đất nện, từng vô địch Santiago và góp mặt ở các trận chung kết tại Buenos Aires, Gstaad. Dù vậy, tay vợt người Ý cũng cho thấy khả năng thích nghi trên sân cứng khi vào vòng 4 Australian Open, US Open và tứ kết Montreal. Anh từng đánh bại Casper Ruud tại Tokyo, nhưng sau đó dừng bước trước Kyrian Jacquet.

Tsitsipas (bên trái) khởi đầu thuận lợi tại Thượng Hải và có cơ hội nối dài đà khởi sắc khi chạm trán Darderi (bên phải)

Tsitsipas khởi đầu thuận lợi tại Thượng Hải bằng chiến thắng 6-3, 7-5 trước Kimmer Coppejans mà không để đối thủ có cơ hội giành break. Cựu số 3 thế giới cũng thắng Darderi trong lần gặp duy nhất trước đây, tại Halle năm ngoái. Nếu tiếp tục giao bóng chắc chắn và duy trì sự chủ động, tay vợt Hy Lạp có cơ hội gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis Thượng Hải ngày 10/10