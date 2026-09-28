Kết quả bóng chuyền ĐT Việt Nam - Qatar: Bất lực trước "Tòa tháp đôi" cao 2m10 (ASIAD)

ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Qatar trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng môn bóng chuyền nam. Ngọc Thuân cùng các đồng đội cần giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết. Đội bạn có hai cầu thủ cao 2m10 là Mubarak (13 tuổi) và Pape (29 tuổi). Họ khởi đầu khá tốt với “tòa tháp đôi” này.

Việt Nam gặp khó trước hàng chắn có chiều cao tốt của đối thủ

Qatar dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp một nhờ khả năng chắn bóng của Mubarak và Pape. Cuối set 1, ĐT Việt Nam có chuỗi lên điểm ấn tượng để gỡ hòa 21-21. Đúng ở thời điểm quan trọng, các tuyển thủ Việt Nam lại liên tục mắc lỗi cá nhân giúp đối thủ lên điểm số 24 trước.

Tưởng như ĐT Việt Nam đã gỡ hòa 24-24 nhưng Qatar xin khiếu nại và trọng tài quyết định điểm số thuộc về Qatar và set 1 kết thúc với tỉ số 25-23. Sang set 2, ĐT Việt Nam thi đấu không hiệu quả trong những tình huống đầu tiên. Tuy nhiên, HLV đã có những điều chỉnh rất hay giúp Duy Tuyên có cơ hội tấn công ở giữa sân.

Nhờ vậy, Ngọc Thuân cũng thoát khỏi hai tay chắn cao 2m10. Cũng cần phải nói thêm rằng, Mubarak (13 tuổi) đánh lỗi liên tục do xuống sức và bị tâm lý. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam lại chơi không tốt ở cuối hiệp và Mubarak đem về chiến thắng 28-26 cho Qatar với pha chắn bóng thành công.

Sang set 3, Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhưng chủ công Ngọc Thuân xuống sức rõ rệt. Những tay đập khác như Ngọc Hiếu, Văn Phương, Minh Đức đều không hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kể đến các tuyển thủ đỡ bước một lỗi liên tục do bị tâm lý.

Những cố gắng của Ngọc Thuân cùng các đồng đội ở thời điểm sau là quá muộn. Việt Nam thua set 3 với tỉ số 19-25 và thua chung cuộc 0-3 trước Qatar. Trận thua này khiến Việt Nam hết cửa lọt vào tứ kết và chỉ còn đánh tranh phân hạng trong những ngày tiếp theo.