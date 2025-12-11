Trọng tài SEA Games 33 gây tranh cãi: Ứng viên vô địch bị loại ngay "vòng gửi xe"

Ứng viên vô địch Malaysia bị loại ngay "vòng gửi xe"

Theo The Star (Malaysia), ngày 10/12 đã trở thành “cơn ác mộng” với taekwondo Malaysia khi cặp đôi Nur Humaira Abdul Karim - Jason Loo Jun Wei, ứng viên hàng đầu cho tấm HCV quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ, bất ngờ bị loại ngay từ tứ kết vì một quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ (taekwondo) tạo ra quá nhiều tranh cãi, cặp ứng viên vô địch Nur Humaira Abdul Karim - Jason Loo Jun Wei (Malaysia) thua ngay ở vòng loại

Humaira, người từng vô địch SEA Games ở Campuchia đến Thái Lan với kỳ vọng lớn. Bảng điểm ban đầu ghi nhận Malaysia đạt 8.520, cao hơn đôi Thái Lan (8.460). Nhưng sau khi trọng tài trừ 0,4 điểm vì một lỗi kỹ thuật không được công bố rõ ràng, Malaysia bị đảo ngược kết quả và trao chiến thắng cho chủ nhà.

Đoàn Malaysia lập tức nộp đơn khiếu nại, nhưng giống nhiều tình huống gây tranh cãi tại SEA Games, mọi nỗ lực đều bị bác bỏ.

“Chúng tôi là ứng viên số 1, nhưng bị loại vì 0,4 điểm trên phần trình bày. Rất khó chấp nhận”, quản lý đội Sheikh Muszaphar nói với The Star.

Humaira bật khóc ngay sau khi biết kết quả. Cô chia sẻ đầy uất nghẹn: “Chúng tôi đã đánh bại Thái Lan ở châu Âu, nhưng lần này mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Đây là môn chấm điểm, và chúng tôi buộc phải chấp nhận”.

The Star mô tả khung cảnh tại Fashion Island Mall “đầy nước mắt và phẫn nộ”, còn phó chủ tịch OCM Datuk Nur Azmi phải trực tiếp an ủi hai VĐV.

Taekwondo Việt Nam: Cùng chung “kịch bản” khiếu nại bất thành

Không chỉ Malaysia chịu thiệt, trong cùng ngày thi đấu, taekwondo Việt Nam cũng rơi vào tình huống gần như tương tự.

Ở chung kết quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ, Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc đạt 8.380 điểm, kém đôi Singapore (8.500). Việt Nam lập tức khiếu nại vì cho rằng bài thi Singapore mắc nhiều lỗi nhưng trọng tài không trừ điểm.

Điểm mấu chốt gây tranh cãi, Việt Nam yêu cầu xem lại video đối chứng. Nhưng trọng tài từ chối vì “không phải video của ban tổ chức”.

Không khí bức xúc lan rộng tại nhà thi đấu khi Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Philippines cũng phản ứng mạnh mẽ vì lời khiếu nại của họ ở bán kết bị bác bỏ.