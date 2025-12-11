Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: 3 điểm bắt buộc (SEA Games)
(16h, 11/12, vòng bảng) ĐT nữ Việt Nam phải thắng để đảm bảo tấm vé vào bán kết ở trận đấu quyết định chiều nay.
SEA Games | 16h, 11/12, vòng bảng |
Điểm
Kim Thanh
Kim Yên
Diễm My
Trần Thị Duyên
Trúc Hương
Thái Thị Thảo
Hải Linh
Thanh Nhã
Bích Thuỳ
Vạn Sự
Huỳnh Như
Điểm
Mya Nyein
Mon Myint
Phyu Phwe
Ya Oo
Phyu Phyu Win
Htet Wai
Mo Tun
Lae Oo
Thaw Thaw
Yuper Khin
Win Theingi Tun
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua Myanmar ở trận đấu sinh tử chiều 11/12. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam đi tiếp. Thậm chí một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên sẽ giúp đội giành vị trí dẫn đầu.
Với Myanmar, nhiệm vụ của họ đơn giản hơn vì đội tuyển này chỉ cần 1 điểm là chắc chắn dẫn đầu bảng đấu, qua đó tránh được Thái Lan ở bán kết. Myanmar đang bỏ túi 6 điểm và nắm lợi thế lớn so với Việt Nam cũng như Philippines.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/12/2025 10:32 AM (GMT+7)