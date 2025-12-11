Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: 3 điểm bắt buộc (SEA Games)

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h, 11/12, vòng bảng) ĐT nữ Việt Nam phải thắng để đảm bảo tấm vé vào bán kết ở trận đấu quyết định chiều nay.

SEA Games | 16h, 11/12, vòng bảng |

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: 3 điểm bắt buộc (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: 3 điểm bắt buộc (SEA Games) - 1
ĐT nữ Myanmar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: 3 điểm bắt buộc (SEA Games) - 1
Kim Thanh, Kim Yên, Diễm My, Trần Thị Duyên, Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Huỳnh Như
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: 3 điểm bắt buộc (SEA Games) - 1
Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Phyu Win, Htet Wai, Mo Tun, Lae Oo, Thaw Thaw, Yuper Khin, Win Theingi Tun

Đội tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua Myanmar ở trận đấu sinh tử chiều 11/12. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam đi tiếp. Thậm chí một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên sẽ giúp đội giành vị trí dẫn đầu. 

Với Myanmar, nhiệm vụ của họ đơn giản hơn vì đội tuyển này chỉ cần 1 điểm là chắc chắn dẫn đầu bảng đấu, qua đó tránh được Thái Lan ở bán kết. Myanmar đang bỏ túi 6 điểm và nắm lợi thế lớn so với Việt Nam cũng như Philippines. 

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

