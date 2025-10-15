"Hoàng tử tennis" Draper bị đồn tán tỉnh bồ cũ của cầu thủ Kyle Walker

Làng thể thao Anh Quốc những ngày qua rúng động trước câu chuyện hậu trường đầy kịch tính, “Hoàng tử tennis” Jack Draper bất ngờ dính tin đồn tình cảm với cô bồ cũ của ngôi sao bóng đá Kyle Walker, Lauryn Goodman. Một cuộc hẹn ngắn ngủi tưởng chừng bình thường lại trở thành tâm điểm bàn tán của báo chí và người hâm mộ.

Draper (cầm vợt) vướng vào tin đồn định "à ơi" Goodman, bạn gái cũ của Walker

🌿 Cuộc gặp từ ứng dụng hẹn hò “dành cho người nổi tiếng”

Theo tiết lộ từ báo Anh, Draper và Goodman đã quen nhau vào khoảng tháng 4 năm nay thông qua ứng dụng hẹn hò riêng tư Raya, nơi các nhân vật có tên tuổi trong làng giải trí, thể thao thường tìm cơ hội kết nối.

Cả hai sau đó được bắt gặp cùng nhau uống cà phê ở Wandsworth (Nam London). Tại đây, Draper, chàng tay vợt trẻ kém Goodman 11 tuổi gây chú ý khi liên tục có những cử chỉ thân mật, trong khi Goodman tỏ ra dè chừng hơn. Dù chỉ là một buổi gặp mặt ngắn ngủi, thông tin nhanh chóng rò rỉ ra ngoài, kéo theo loạt tin đồn “tán tỉnh” đình đám.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ: “Jack đã gửi những tin nhắn khá gợi cảm để thăm dò xem Lauryn có hứng thú hay không. Anh ta thậm chí còn gửi ảnh cởi trần, ngỏ lời muốn đến nhà cô để vào bể sục. Nhưng Lauryn nhanh chóng khép lại mọi chuyện”.

☕ Một cuộc hẹn chóng vánh nhưng rùm beng

Dù chỉ là một buổi hẹn cà phê và vài tin nhắn riêng tư, sự việc đã lan truyền nhanh chóng trên truyền thông xứ sương mù. Chính Draper cũng bị cho là “sốc” khi chuyện cá nhân bị phơi bày.

Một người bạn của tay vợt này cho biết: “Raya vốn là nơi khá kín đáo cho những người nổi tiếng gặp nhau. Việc một buổi hẹn hò bình thường bị rò rỉ khiến Jack ví như đây là vụ bê bối thực sự”.

Phía Goodman cũng bày tỏ sự thất vọng khi những vấn đề riêng tư bị đưa ra công chúng, đặc biệt khi cô từng trải qua những ồn ào tình ái lớn trong quá khứ.

Goodman (bên phải) từng là nguyên nhân khiến hôn nhân của Walker và vợ Kilner (bên trái) suýt tan vỡ

⚽ Kyle Walker và quá khứ đầy sóng gió

Goodman, bạn gái cũ và đã có con riêng với ngôi sao bóng đá Kyle Walker, hiện đang thi đấu cho CLB Burnley, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Câu chuyện tình cảm của cô từng gây chấn động khi thông tin về việc Goodman sinh con trong thời gian Walker vẫn đang kết hôn với Annie Kilner bị lộ.

Sự việc này đã dẫn đến việc Kilner nộp đơn ly hôn, trong khi Walker phải công khai xin lỗi về những sai lầm trong hôn nhân của mình. Tuy nhiên, sau đó, Walker và Kilner đã hàn gắn và hiện đang cùng nhau chăm sóc bốn người con chung. Chính vì vậy, việc Goodman bị đồn hẹn hò với một tay vợt trẻ nổi tiếng đã khiến truyền thông dậy sóng một lần nữa.

🎾 Draper ngôi sao giữa tâm bão

Jack Draper, sinh năm 2001, được mệnh danh là “Hoàng tử tennis” mới của nước Anh nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ và ngoại hình điển trai. Tuy nhiên, thay vì những màn trình diễn trên sân, Draper đang trở thành tâm điểm của những câu chuyện hậu trường ngoài đời.

Một nguồn tin khẳng định cả Draper và Goodman đã thống nhất không tiến xa sau buổi hẹn đầu tiên, và hiện không còn liên lạc. Tuy vậy, sức hút từ cả hai tên tuổi đình đám khiến vụ việc vẫn chưa hạ nhiệt.

Câu chuyện của Draper và Goodman là ví dụ điển hình cho cách đời tư của các ngôi sao thể thao dễ dàng trở thành chủ đề nóng, đôi khi còn lấn át cả những chuyện chuyên môn. Với Draper, đây có thể là cảnh báo với anh, ngôi sao đang lên này cần hiểu rằng khi nổi tiếng thì "chuyện bé xé ra to".