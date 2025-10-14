Sao tennis Mỹ gốc Trung Quốc vô địch như "chẻ tre", tăng hơn 500 bậc ATP

Trong khi thế giới quần vợt đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ, cái tên Michael Zheng, tay vợt 21 tuổi người Mỹ gốc Trung Quốc đang tạo nên cơn sốt với chuỗi chiến thắng ấn tượng trên hệ thống ATP Challenger Tour.

Sinh ra tại New Jersey (Mỹ), Michael Zheng là con trai của một gia đình nhập cư từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Cha của anh, Joe Zheng, từng theo đuổi bằng tiến sĩ Vật lý tại Mỹ trước khi chuyển hướng sang ngành công nghệ thông tin và là người rất yêu quần vợt. Chính niềm đam mê tennis của người cha đã gieo vào Michael tình yêu với trái banh nỉ từ khi còn nhỏ.

Michael Zheng vô địch 3 sự kiện Challenger liên tiếp, tăng hơn 500 bậc ATP và hiện đang giữ hạng 180 thế giới

🌟 Đỉnh vinh quang Challenger

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Zheng đã liên tiếp vô địch ba giải Challenger tại Chicago Challenger 2025, Columbus Challenger 2025 và đặc biệt là Tiburon Challenger 2025, nơi anh nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng danh hiệu thứ ba liên tiếp. Đây cũng là giải đấu từng được những ngôi sao như Jack Sock, Sam Querrey hay Tommy Paul đăng quang trong quá khứ.

Với phong độ “hủy diệt”, Zheng đã leo hơn 500 bậc trên bảng xếp hạng, vươn lên vị trí hạng 180 thế giới, thắng 15/16 trận gần nhất trên mọi cấp độ. Người hâm mộ gọi anh là “cỗ máy chiến thắng” vì sức bền thể lực và khả năng thi đấu lạnh lùng ở các thời khắc quyết định.

🎓 Cân bằng học tập và thi đấu

Không giống nhiều tay vợt chuyên nghiệp khác, Zheng vẫn đang là sinh viên năm cuối tại đại học Columbia. Trong khi bạn bè miệt mài với bài vở, Zheng phải di chuyển liên tục để thi đấu khắp nước Mỹ, rồi lại trở về trường để hoàn thành chương trình học trực tiếp, không có lớp online.

“Tôi phải trao đổi rất nhiều với các giáo sư để có thể vừa học vừa thi đấu. Có lúc đang trên đường bay giữa hai thành phố, tôi vẫn phải hoàn thành bài tập”, Zheng chia sẻ.

🧒 Hành trình của một cậu bé gốc Á

Con đường đến đỉnh cao của Zheng không trải đầy hoa hồng. Từ khi học cấp hai, anh đã phải di chuyển hơn 1,5 tiếng mỗi ngày để đến USTA Billie Jean King National Tennis Center tập luyện. Khi mới bắt đầu, Zheng thường thua các bạn cùng lứa, nhưng sự kiên trì cùng niềm tin tuyệt đối từ cha đã giúp anh dần lật ngược tình thế.

“Bố tôi luôn tin rằng tôi có thể trở thành tay vợt chuyên nghiệp. Chính niềm tin đó đã nâng tôi đi qua những lúc khó khăn nhất”, Zheng nói.

Cũng phải nói thêm rằng, chương trình Next Gen Accelerator của ATP đã giúp anh có cơ hội vào thẳng các vòng chính Challenger, tạo bước đệm vững chắc để bứt phá mà không cần phải “mài dũa” quá lâu ở cấp độ Futures khắc nghiệt.

Zheng đang là niềm tự hào của cộng đồng người Mỹ gốc Á và được xem là một trong những gương mặt tiềm năng của quần vợt Mỹ trong tương lai. Với phong độ hiện tại, việc anh góp mặt ở các vòng đấu chính Grand Slam trong năm 2026 hoàn toàn nằm trong tầm tay.