Trực tiếp chuyển nhượng 17/7: Arsenal đón tân binh thứ hai trị giá 34 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 17/7.
Theo Sky Sports (Anh), Arsenal đã đạt thỏa thuận với Club Brugge để chiêu mộ tiền vệ cánh Christos Tzolis. Mức phí của thương vụ được cho là vào khoảng 34 triệu bảng, qua đó thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới đối với một cầu thủ rời giải VĐQG Bỉ (Belgian Pro League).
"Pháo thủ" quyết định đưa cầu thủ 24 tuổi về sân Emirates nhằm thay thế Leandro Trossard, người vừa gia nhập Besiktas với mức phí 15,3 triệu bảng hồi đầu tuần. Tzolis trở thành tân binh thứ hai của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè này sau thủ môn dự bị Illan Meslier, người gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Leeds United.
Theo The Sun (Anh), Chelsea đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Manu Kone của Roma và tuyển Pháp. Roma cũng đang để mắt tới Alejandro Garnacho, và Chelsea tin rằng họ có thể thúc đẩy thương vụ Kone trong quá trình đàm phán giữa hai bên.
Cả Chelsea và MU đều sẵn sàng đáp ứng mức giá 50 triệu bảng mà Roma đưa ra. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" được đánh giá là điểm đến hấp dẫn hơn khi sẽ góp mặt tại Champions League mùa giải tới.
Liverpool được cho là đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền đạo Rayan của Bournemouth như phương án thay thế Mohamed Salah. Rayan đã trải qua nửa sau mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng khi ghi 5 bàn và có 2 pha kiến tạo, góp công giúp Bournemouth giành suất tham dự cúp châu Âu.
HLV Andoni Iraola đánh giá rất cao tài năng trẻ người Brazil sau thời gian làm việc cùng anh ở mùa giải trước và tin rằng Rayan sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Liverpool trong mùa giải tới.
Tuy nhiên, Bournemouth đã cài điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 130 triệu bảng dành cho Rayan, vì vậy quá trình đàm phán được dự báo sẽ kéo dài.
HLV Ruben Amorim đang muốn đưa Noussair Mazraoui về AC Milan. Hai thầy trò từng làm việc cùng nhau tại MU. Sau khi chuyển sang dẫn dắt đội bóng Italia, Amorim được cho là muốn tái hợp với hậu vệ người Morocco. Mazraoui được xem là phương án thay thế Pervis Estupinan, cầu thủ dự kiến sẽ gia nhập Aston Villa.
Theo phóng viên Lyall Thomas của Sky Sports, Aston Villa đã đạt thỏa thuận với Wolves để chiêu mộ tiền vệ Joao Gomes với mức phí 38 triệu bảng. Tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong hôm nay (17/7) hoặc trong dịp cuối tuần.
Aston Villa đang trong quá trình tái thiết tuyến giữa sau khi bán Youri Tielemans cho MU, đồng thời Amadou Onana gặp chấn thương dài hạn. Bên cạnh đó, đội chủ sân Villa Park cũng là một trong những CLB quan tâm đến Joao Palhinha nếu Bayern Munich sẵn sàng tiếp tục để tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi theo dạng cho mượn.
Theo Sports Boom, trung vệ John Stones sẽ tiến hành đàm phán với Everton vào tuần tới. Stones hiện là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Man City và có thể trở lại đội bóng cũ theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi gây ấn tượng trong hành trình cùng tuyển Anh tại World Cup. Stones được cho là sẽ sớm trở về Anh ngay sau trận tranh hạng Ba với tuyển Pháp diễn ra vào ngày 19/7 tới.
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 16/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/07/2026 23:30 PM (GMT+7)