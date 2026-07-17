Trực tiếp chuyển nhượng 17/7: Arsenal đón tân binh thứ hai trị giá 34 triệu bảng

Arsenal đón tân binh thứ hai trị giá 34 triệu bảng

Theo Sky Sports (Anh), Arsenal đã đạt thỏa thuận với Club Brugge để chiêu mộ tiền vệ cánh Christos Tzolis. Mức phí của thương vụ được cho là vào khoảng 34 triệu bảng, qua đó thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới đối với một cầu thủ rời giải VĐQG Bỉ (Belgian Pro League).

"Pháo thủ" quyết định đưa cầu thủ 24 tuổi về sân Emirates nhằm thay thế Leandro Trossard, người vừa gia nhập Besiktas với mức phí 15,3 triệu bảng hồi đầu tuần. Tzolis trở thành tân binh thứ hai của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè này sau thủ môn dự bị Illan Meslier, người gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Leeds United.