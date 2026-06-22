"Độc cô cầu bại" Mayweather đối mặt vụ kiện 121 tỷ đồng liên quan Tyson - Pacquiao

Huyền thoại quyền Anh, Floyd Mayweather tiếp tục vướng vào vòng xoáy pháp lý khi bị công ty CSI Entertainment khởi kiện đòi bồi thường 4,65 triệu USD. Vụ kiện liên quan đến các thỏa thuận tổ chức trận đấu biểu diễn với Mike Tyson và trận tái đấu với Manny Pacquiao, trong bối cảnh Mayweather cũng đang theo đuổi một vụ kiện khác có giá trị lên tới 175 triệu USD.

Mayweather bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận độc quyền

Theo hồ sơ tòa án, ngày 18/6, CSI Entertainment nộp đơn kiện Floyd Mayweather và Frist Apex Ventures LLC lên tòa án liên bang tại bang New York.

Tranh chấp xoay quanh khoản tiền 4,65 triệu USD (hơn 121 tỷ đồng) mà CSI cho biết họ đã ứng trước để đổi lấy các quyền độc quyền liên quan đến một trận đấu biểu diễn giữa Mayweather và Mike Tyson, cùng một trận tái đấu giữa Mayweather với Manny Pacquiao.

Trong đơn kiện, CSI cáo buộc Mayweather đã nhận khoản tiền này, đồng thời chấp thuận thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, sau đó võ sĩ người Mỹ lại theo đuổi những kế hoạch khác, bao gồm một sự kiện riêng với Mike Zambidis và một phương án phát trực tuyến khác liên quan đến sự kiện của Pacquiao.

CSI yêu cầu bồi thường thiệt hại và đề nghị tòa án có biện pháp ngăn chặn các sự kiện được cho là xung đột với những điều khoản độc quyền mà công ty này khẳng định đang nắm giữ.

Mayweather đang theo đuổi vụ kiện 175 triệu USD

Vụ kiện của CSI càng thu hút sự chú ý bởi Frist Apex Ventures LLC – một trong các bị đơn – cũng đang là tâm điểm trong một vụ kiện khác do chính Mayweather khởi xướng hồi tháng 5.

Trong vụ việc đó, Mayweather cáo buộc cựu cố vấn Jona Rechnitz, Ayal Frist, Frist Apex Ventures cùng luật sư Alexander Seligson đã lừa đảo ông số tiền lên tới 175 triệu USD thông qua hàng loạt giao dịch bất động sản, đầu tư, tái cấp vốn và chuyển nhượng tài sản.

Mayweather cho rằng nhóm này đã chuyển hướng các khoản tiền từ thỏa thuận dàn xếp, tái cấp vốn và nhiều nguồn tài chính khác vào những tài khoản có liên quan đến Frist Apex Ventures.

Ngoài ra, đơn kiện của Mayweather còn đề cập tới các vấn đề liên quan đến trang sức, tiền đặt cọc bất động sản và việc bán chiếc chuyên cơ Gulfstream thuộc sở hữu của ông.

Hai vụ kiện đưa ra những cáo buộc trái ngược

Theo CSI Entertainment, hàng triệu USD đã được thanh toán cho Frist Apex Ventures như một phần trong cấu trúc của các thỏa thuận liên quan đến Tyson và Pacquiao.

Trong khi đó, ở vụ kiện riêng của mình, Mayweather lại cáo buộc Frist Apex Ventures và những cá nhân liên quan đã quản lý sai hoặc chuyển hướng các khoản tiền lớn gắn với hoạt động kinh doanh của ông.

Nói cách khác, một vụ kiện cho rằng Mayweather đã nhận tiền rồi không thực hiện đúng cam kết, còn vụ kiện kia lại cho rằng những người xung quanh Mayweather và Frist Apex Ventures đã vận hành một kế hoạch gây thiệt hại cho các lợi ích tài chính của ông.

CSI Entertainment: Cái tên quen thuộc trong lĩnh vực bản quyền thể thao đối kháng

CSI Entertainment không phải là một doanh nghiệp xa lạ trong ngành truyền thông thể thao đối kháng. Công ty này từng nắm giữ nhiều quyền phát sóng quyền Anh và các môn võ đối kháng, trong đó có các quyền quốc tế liên quan đến những sự kiện lớn của Floyd Mayweather.

CSI cũng cho biết đã ký một thỏa thuận toàn cầu với K-1 vào năm 2024. Đây là một trong những lý do giúp doanh nghiệp này tiếp tục duy trì vị thế đáng chú ý trong lĩnh vực kinh doanh thể thao đối kháng ngoài quyền Anh.

Chưa có phán quyết từ tòa án

Tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ công khai chỉ xác nhận rằng vụ kiện đã được nộp lên tòa án. Chưa có bất kỳ phán quyết nào được đưa ra đối với các cáo buộc của CSI Entertainment.

Điều này đồng nghĩa với việc cả những cáo buộc từ CSI lẫn các cáo buộc trong vụ kiện lừa đảo trị giá 175 triệu USD do Mayweather khởi xướng hiện mới chỉ là các tuyên bố pháp lý của các bên, chưa phải là kết luận của tòa án.

Trong năm nay, lịch trình pháp lý của Floyd Mayweather ngày càng dày đặc khi ông liên tiếp xuất hiện trong các vụ kiện dân sự, vụ kiện trị giá 175 triệu USD và cả một vụ truy thu thuế liên bang.