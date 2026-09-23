Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 23/9: Chờ Thu Vinh, Thúy Vi tỏa sáng

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:00 Xe đạp Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng Đường trường xuất phát đồng hàng nam Chung kết 07:00 Wushu Vũ Văn Tuấn Đao thuật nam Tính điểm 07:40 Rowing Hồ Thị Duy Thuyền đơn nữ hạng nhẹ Vòng loại 1 07:45 Bắn súng Trịnh Thu Vinh , Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy Súng ngắn cá nhân nữ Vòng loại 08:00 Rowing Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo Thuyền đôi nữ hạng nhẹ Xác định đường đua 08:10 Rowing Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú Thuyền đôi nam một mái chèo Vòng loại 1 08:30 Rowing Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo Thuyền bốn nữ hai mái chèo Xác định đường đua 08:40 Rowing Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông Thuyền bốn nữ một mái chèo Vòng loại 09:00 Karate Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang Kata đồng đội nam Tứ kết 09:00 Bơi Dương Văn Hoàng Quy 100m bướm nam Vòng loại 09:10 Wushu Dương Thúy Vi Kiếm thuật nữ Tính điểm 09:20 Canoeing Diệp Thị Hương Canoe đơn nữ (C1) 200m Vòng loại 09:40 Canoeing Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm Kayak đôi nữ (K2) 500m Vòng loại 09:48 Bơi Nguyễn Thúy Hiền 100m ếch nữ Vòng loại 10:00 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam Việt Nam - Philippines Vòng bảng 10:01 Bơi Võ Thị Mỹ Tiên 400m hỗn hợp nữ Vòng loại 10:30 Bắn súng Trịnh Thu Vinh , Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy Súng ngắn cá nhân đồng đội nữ Chung kết 10:30 Thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh Các nội dung đồng đội nam — 10:30 Rowing Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc Thuyền đôi nữ hai mái chèo Xác định đường đua 11:00 Canoeing Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Cao Minh Kayak đôi nam (K2) 500m Vòng loại 11:20 Wushu Vũ Văn Tuấn Côn thuật nam Tính điểm 11:50 Canoeing Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Canoe đôi nữ (C2) 500m Vòng loại 12:20 Rowing Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ Thuyền đôi nữ một mái chèo Vòng loại 1 12:30 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi Kiếm chém nam Vòng bảng 13:00 Rowing Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành Thuyền bốn nam hai mái chèo Vòng loại 1 13:30 Rowing Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú Thuyền bốn nam Vòng loại 1 13:50 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi Kiếm chém nam Vòng 1/16 14:00 Wushu Dương Thúy Vi Thương thuật nữ Tính điểm 14:30 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi Kiếm chém nam Vòng 1/8 15:00 Esports Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Hồng Kông (Trung Quốc) NARAKA: Bladepoint Vòng loại 15:00 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi Kiếm chém nam Tứ kết 15:50 Esports Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Philippines NARAKA: Bladepoint Vòng loại 15:00 Wushu Nguyễn Thị Thu Thủy - Trung Quốc 60kg nữ Bán kết 15:00 Wushu Đinh Văn Tâm - Indonesia 56kg nam Bán kết 15:00 Wushu Hứa Văn Đoàn - Trung Quốc 60kg nam Bán kết 15:00 Wushu Nguyễn Khắc Kiên - Iran 65kg nam Bán kết 15:00 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi Kiếm chém nam Bán kết 15:30 Cử tạ Nguyễn Hoài Hương 53kg nữ Chung kết 16:00 Esports Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Đài Loan (Trung Quốc) NARAKA: Bladepoint Vòng loại 16:11 Bơi — 100m bướm nam Chung kết 16:30 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi Kiếm chém nam Chung kết 16:48 Bơi — 100m ếch nữ Chung kết 17:00 Bơi — 400m hỗn hợp nữ Chung kết

Ngày 23/9 là một trong những ngày thi đấu sôi động của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với sự góp mặt ở nhiều môn thể thao.

Tâm điểm đáng chú ý nằm ở bắn súng, nơi Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Sau vòng loại, các xạ thủ sẽ hướng đến suất thi đấu chung kết và cuộc cạnh tranh huy chương.

Ở wushu, Dương Thúy Vi tiếp tục tranh tài ở hai nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Đây là những phần thi đòi hỏi sự chính xác, độ khó và khả năng giữ điểm số ổn định.

Bên cạnh đó, các tuyển thủ Việt Nam còn thi đấu ở rowing, canoeing, đấu kiếm, karate, thể dục dụng cụ, xe đạp, cử tạ và bóng chuyền bãi biển. Đội kata nam gặp Kuwait tại tứ kết, trong khi các tay chèo Việt Nam bước vào nhiều nội dung vòng loại.

Ở đấu kiếm, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi tranh tài ở kiếm chém nam. Trong khi đó, cử tạ có Nguyễn Hoài Hương thi đấu chung kết hạng 53kg nữ. Đây cũng là ngày các đội tuyển esports Việt Nam bước vào những lượt đấu NARAKA: Bladepoint.