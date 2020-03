Tin thể thao HOT 8/3: Andy Murray ấn định ngày trở lại thi đấu

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, Andy Murray đã hé lộ thời điểm tái xuất.

Andy Murray lên kế hoạch trở lại thi đấu từ giải Miami Masters. Trận đấu gần nhất mà Andy Murray tham gia là vào ngày 20/11 năm ngoái, khi anh cùng đội tuyển Vương quốc Anh tham dự Davis Cup. Từ đó đến nay, tay vợt này đã phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương hông. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với kênh truyền hình Amazon, Murray cho biết: "Tôi đã có thể tập với cường độ vừa phải những ngày qua và cố gắng kịp bình phục để tham dự Miami Masters. Tôi đã có những bước tiến triển tốt trong quá trình hồi phục sau 1 thời gian dài".

Murray sẽ trở lại vào cuối tháng 3

Nữ võ sỹ bị chấn thương tụ máu ở trán. Sau 5 hiệp đấu căng thẳng của trận tranh đai vô địch tại sự kiện UFC 248, vùng trán của nữ võ sĩ Joanna Jedrzejczyk đã tụ máu nặng. Vào trưa 8/3, Jedrzejczyk đã có trận tranh đai vô địch hạng cân Strawweight với nhà vô địch Zhang Weili. Những cú đánh đầy uy lực của Zhang đã khiến cho Jedrzejczyk tụ máu vùng trán vào hiệp 3. Dù thế, nữ võ sĩ người Ba Lan vẫn kiên cường thi đấu, không để Zhang giành chiến thắng knock-out.

3 VĐV Việt Nam vào tứ kết vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020. Sau Nguyễn Thị Hương (75kg) và Nguyễn Mạnh Cường (81kg), đến lượt Nguyễn Văn Đương (57kg) lọt vào tứ kết sau chiến thắng trước Charlie Senior (Australia) trong trận đấu hạng lông tại vòng loại môn boxing, Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tại vòng tứ kết diễn ra vào ngày 9/3, Nguyễn Văn Đương sẽ gặp tay đấm của Thái Lan Butdee Chatchai-Decha.

Grand Prix Bahrain cấm khán giả. Ban tổ chức Grand Prix Bahrain thông báo ngày 8/3 rằng chặng đua F1 sẽ diễn ra không có khán giả, vì lo ngại dịch Covid-19. "Sau khi thảo luận với các đối tác quốc tế và Bộ y tế Bahrain, chúng tôi quyết định chặng đua F1 sẽ được tổ chức kín, chỉ dành cho thành viên cuộc đua", thông báo trên trang bahraingp.com có đoạn.

HLV nói điều bất ngờ về Federer. Dẫn dắt Federer từ năm 2016, HLV Ivan Ljubicic tỏ ra rất tâm huyết với công việc, thậm chí cho rằng mình sẽ giành toàn bộ thời gian cho tay vợt người Thụy Sỹ: “Roger là ưu tiên thứ nhất, thứ hai và thứ ba của tôi. Lịch của tôi dành cho cậu ấy là 52 tuần một năm. Chừng nào cậu ấy còn muốn thi đấu, tôi sẽ vẫn ở đây để giúp đỡ. Tôi không nghĩ mình có thể dẫn dắt thêm một tay vợt nào khác ngoài Federer."

Federer và Ivan Ljubicic

Sun Yang bị người hâm mộ nước nhà công kích. Thái độ của người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc bất ngờ thay đổi chóng mặt. Họ chuyển sang xin lỗi kình ngư Mack Horton, và chỉ trích "đứa con cưng" Sun Yang. "Xin lỗi vì những gì gây ra cho anh trong 4 năm qua. Cám ơn vì đã giúp chúng tôi nhìn ra sự thật của Sun Yang", một người dùng Instagram bình luận vào tài khoản của Horton.

Tại giải bơi lội vô địch thế giới 2019, Horton từ chối đứng chung bục trao huy chương với tay bơi người Trung Quốc và tố đối thủ "là kẻ gian lận" vì dính đến bê bối sử dụng doping. Hành động của Horton từng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ Trung Quốc. Họ cho rằng tay bơi này thiếu tôn trọng đối thủ. Trên mạng xã hội, Horton phải nhận rất nhiều "gạch đá", lời đe dọa. Phần lớn trong số đó đến từ cổ động viên của Sun Yang. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.

ONE Championship hoãn sự kiện ở Việt Nam. Sự kiện Heart of Heroes sẽ diễn ra vào ngày 26/6, thay vì 20/3 như dự kiến do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus corona. Ông Chatri Sityodtong, Chủ tịch của Tập đoàn ONE Championship nói:

"Sau khi thảo luận kỹ càng, chúng tôi quyết định hoãn sự kiện ONE: Heart of Heroes vào ngày 20/3 tại TP.HCM. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 26/6 để hạn chế tối đa tác động của virus corona. Sự an toàn của các fan, VĐV, nhân viên, đối tác và cộng đồng là ưu tiên số một của chúng tôi", ông Sityodtong chia sẻ.

Players Championship nối dài giải đấu vắng bóng Tiger Woods. Trái với nhiều dự đoán Woods sẽ thi đấu ở The Players, sự kiện trên sân TPC Sawgrass cũng không có sự tham gia của chủ nhân 15 danh hiệu major. Đây là sự kiện thứ 4 liên tiếp Tiger Woods bỏ qua kể từ khi hoàn thành chốt bảng ở Genesis Invitaional, bao gồm WGC – Mexico, Honda Classic và Arnold Palmer.

Không đánh giải cùng kết quả không mấy khả quan ở những sự kiện tham gia phát bóng, Woods rớt dần trên bảng xếp hạng golf thế giới và lần đầu tiên kể từ The Masters năm ngoái, Woods nằm ngoài Top 10.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-8/3-andy-murray-an-dinh-ngay-tro-lai-thi-dau-c9a7590...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-8/3-andy-murray-an-dinh-ngay-tro-lai-thi-dau-c9a759056.html