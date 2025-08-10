Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU "thay da đổi thịt" dưới thời Ratcliffe: Đỉnh cao nghệ thuật đàm phán lương

Manchester United
Một thống kê khiến nhiều ngỡ ngàng khi các tân binh của Man United dưới thời chủ tịch Jim Ratcliffe đều có lương thấp hơn 200.000 bảng/tuần.

   

MU với những mức lương cao ngất ngưởng trong quá khứ

Kể từ khi tiếp quản Man United, Sir Jim Ratcliffe đã mạnh mẽ cải tổ đội chủ sân Old Trafford từ trên xuống dưới. Ban đầu, có những ý kiến trái chiều với quyết sách của tỷ phú người Anh. Tuy nhiên, mọi vấn đề theo thời gian đều đang có xu hướng tốt lên.

Sanchez và Ronaldo từng nhận mức lương cao ngất ngưởng tại MU

Sanchez và Ronaldo từng nhận mức lương cao ngất ngưởng tại MU

Một trong những vấn đề được Jim Ratcliffe làm triệt để nhất là chính sách lương của cầu thủ. Man United là một trong những đội bóng có quỹ lương cao nhất thế giới. Họ từng trả mức lương lên tới 450.000 bảng/tuần cho Alexis Sanchez hồi năm 2018. Sau đó, Cristiano Ronaldo cũng hưởng đãi ngộ lên tới 480.000 bảng/tuần trong lần thứ hai trở về Old Trafford.

Lương cầu thủ cao đồng nghĩa với gánh nặng tài chính lớn và hệ lụy chưa dừng lại ở đó. Man United từng có khoảng thời gian rất vất vả trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ do vấn đề lương, thưởng. Họ còn bị ép trên bàn đàm phán khi mua cầu thủ mới với vấn đề tương tự. 

Jim Ratcliffe cùng cộng sự thay đổi toàn diện

Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đây đã thay đổi. Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe lên nắm quyền, Man United chưa có tân binh nào hưởng lương trên 200.000 bảng/tuần. Cao nhất là Matthijs de Ligt với 195.000 bảng/tuần, tân binh Cunha là 180.000 bảng/tuần, còn Mbeumo là 150.000 bảng/tuần.

Cầu thủ Mức lương (Bảng/tuần)
 Matthijs De Ligt 195.000
Matheus Cunha

180.000

Bryan Mbeumo

 150.000

Noussair Mazraoui

 135.000

Manuel Ugarte

 120.000

Leny Yoro

 115.000

Joshua Zirkzee

 105.000

Patrick Dorgu

 40.000
Ayden Heaven 4.000

Không cầu thủ nào của MU dưới thời Jim Ratcliffe có lương cao hơn 200.000 bảng/tuần

Những cái tên khác như Mazraoui, Yoro, Ugarte, Zirkzee hưởng lương từ 100.000 đến 130.000 bảng/tuần. Dorgu được hưởng 40.000 bảng/tuần trong khi Ayden Heaven nhận mức đãi ngộ thấp nhất, chỉ 4.000 bảng/tuần. Theo giới thạo tin ở Anh, tân binh Benjamin Sesko cũng chỉ nhận mức lương 160.000 - 165.000 bảng/tuần.

Theo nguồn tin từ Capology, Casemiro là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Man United, với mức lương tuần được cho là 350.000 bảng. Đây là "di sản" của những người tiền nhiệm để lại, một trong những điều Sir Jim Ratcliffe không thích nhất. Với số tiền trả cho Casemiro hiện tại, MU có thể trả cho 1–2 cầu thủ khác có phong độ tương đương.

Cần phải nói rằng đội ngũ đàm phán hiện tại của Man United đang làm việc rất tốt. Đội bóng bị tụt doanh thu do thi đấu tệ, nên việc bỏ tiền ra chiêu mộ cầu thủ có phần khó khăn. Với việc đàm phán lương tốt, Man United sẽ không gặp quá nhiều áp lực về mặt tài chính trong tương lai gần.

Theo Nhật Anh

10/08/2025 12:38 PM (GMT+7)
