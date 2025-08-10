Cô gái "mỏng dính" 34 kg, trở thành nữ VĐV thể hình quyến rũ nhất thế giới

Hikaru Komiyama, hay còn gọi là Ru, trở thành hiện tượng trong làng thể hình và powerlifting thế giới (môn nâng tạ gồm squat (gánh tạ), bench press (đẩy ngực), và deadlift (nâng tạ từ mặt đất lên)) khi cô đã lột xác ngoạn mục từ cô gái chỉ nặng 34 kg thành một nữ VĐV cơ bắp săn chắc, quyến rũ và đầy sức mạnh, được mệnh danh là “Little Beast” (Quái vật nhỏ bé).

Từ cô gái "mỏng dính" chỉ nặng 34 kg, cô gái "lột xác" nhờ thể hình và những bài tập nâng tạ

🦋 Hành trình biến đổi phi thường

Trước đây, Ru từng đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, khiến cô chỉ còn 34 kg, tóc rụng, gầy gò, sức khỏe suy kiệt. Khi tưởng chừng cơ thể không còn đủ sức để chống chọi, Ru đã quyết tâm đối mặt và thay đổi cuộc sống bằng việc bước vào con đường luyện tập thể hình và cử tạ chuyên sâu.

Cô chia sẻ trên Instagram rằng cơ thể không phải “xu hướng” nhất thời mà là một hành trình dài đòi hỏi sự tận tâm và chăm sóc đúng cách theo từng cá nhân. Với sự kiên trì và hàng nghìn giờ tập luyện gian khổ, cô từng bước tăng cơ, phục hồi sức khỏe toàn diện và xây dựng lại vóc dáng vạm vỡ.

Hiện tại, Ru nặng khoảng 56 kg nhưng có thể thực hiện các bài squat, bench press và deadlift với trọng lượng gấp nhiều lần cân nặng cơ thể mình.

🌸 Vẻ đẹp sức mạnh cùng thông điệp lan tỏa

Ru không chỉ thu hút hàng triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok bằng thân hình săn chắc, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về sức khỏe tâm thần và sự chấp nhận bản thân cho hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới.

Cô nhấn mạnh rằng thể hình gầy gò không đồng nghĩa với đẹp hay khỏe mạnh, và sự thay đổi ngoại hình phải đi cùng với cảm nhận tích cực với cơ thể. Ru xây dựng tiếng nói của mình qua những bài tập nặng, và qua những câu chuyện cảm động về hành trình đấu tranh với sức khỏe, tinh thần vững vàng và tình yêu dành cho chính mình.

📈 Tầm ảnh hưởng và sự nghiệp

Hiện Hikaru Komiyama có hơn 3 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, là một trong những biểu tượng thể hình khẳng định rằng “sức mạnh cũng có thể là vẻ đẹp”.

Cô hợp tác với nhiều thương hiệu thể thao, dinh dưỡng, từng chia sẻ video tập luyện cường độ cao gắn liền với thông điệp truyền cảm hứng và sự tự tin. Ru còn là một huấn luyện viên sức khỏe, giúp phụ nữ phát triển cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần.

Dù từng trải qua những thử thách khắc nghiệt về sức khỏe, cô đã biến đổi để trở thành biểu tượng của sự kiên định và khác biệt trong làng thể hình nữ toàn cầu.

✨ Cùng ngắm nhìn người đẹp Hikaru

“Little Beast” dũng cảm đến với thể thao, và chia sẻ về thời điểm khó khăn vì rối loạn ăn uống

Ru trong một khoảnh khắc đẹp tại phòng gym

Ru có thể nâng mức tạ nặng hơn cơ thể

Hikaru Komiyama được nhiều người tôn vinh là nữ VĐV thể hình quyến rũ nhất thế giới

Cô có hàng triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội

Thân hình cơ bắp được rèn luyện qua hàng ngàn giờ tập luyện gian khổ

Góc nhìn cận cảnh bắp tay săn chắc cùng ánh mắt truyền cảm hứng

Thể thao biến Ru trở thành phiên bản hoàn toàn khác trước đây

Ru lúc thì mạnh mẽ, lúc lại hóa thân thành cô gái quyến rũ

"Quái vật nhỏ bé" luôn thu hút mọi ánh nhìn trong phòng tập gym

Thần thái tự tin khi tạo dáng, đốn tim hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới