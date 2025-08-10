Ngoại hạng Anh 2025/26: "Big 6" đụng độ chan chát, cục diện đua vô địch ra sao?

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ khởi tranh vào ngày 16/8. Hãy cùng chúng tôi hâm nóng cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tìm hiểu xem mùa giải mới ở xứ sương mù có những điểm gì hấp dẫn, qua loạt bài bắt đầu từ ngày 8/8!

🚨Arsenal khởi đầu gian nan

Arsenal đã gặp lịch đấu khó khăn ở đầu mùa trước, và chiến dịch sắp tới cũng không khá hơn. Trong 6 vòng đầu tiên, “Pháo thủ” phải chạm trán 4 đội từng cạnh tranh suất dự Champions League mùa trước, trong đó có 2 ứng viên vô địch, và còn phải làm khách trên sân của MU đang khao khát tìm lại vị thế.

Các đối thủ của Arsenal ở 6 vòng đầu tiên Vòng 1 MU (sân khách) Vòng 2 Leeds United (sân nhà) Vòng 3 Liverpool (sân khách) Vòng 4 Nottingham Forest (sân nhà) Vòng 5 Man City (sân nhà) Vòng 6 Newcastle (sân khách)

Dù Old Trafford không còn là điểm đến quá đáng sợ trong vài năm gần đây, HLV Mikel Arteta vẫn có lý do để lo lắng khi Arsenal phải khởi đầu mùa giải bằng chuyến hành quân tới Manchester.

Đáng lo hơn nữa là trận sân khách tiếp theo của Arsenal sẽ là tại Anfield gặp Liverpool, nơi mà “Pháo thủ” chưa từng thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9/2012. Nếu phá dớp được ở trận đấu đó, Arsenal sẽ gửi đi lời tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng vô địch mùa này.

Dù vậy, “Pháo thủ” sẽ có cơ hội tạo đà tâm lý khi tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà Emirates vào cuối tuần ngày 13/9, trước khi lần lượt đụng độ Man City và làm khách tại Newcastle.

⚠️Liverpool coi chừng cạm bẫy

Mùa trước, Liverpool bước vào cuộc chơi với nhiều dấu hỏi. Sự xuất hiện của HLV Arne Slot thay thế huyền thoại Jurgen Klopp khiến không ít người lo ngại rằng đội bóng vùng Merseyside sẽ cần thời gian để ổn định. Ít ai ngờ rằng, họ lại băng băng về đích và giành chức vô địch Premier League một cách thuyết phục. HLV Slot đã có màn ra mắt ấn tượng tại Anfield. Tuy nhiên, giờ đây áp lực là rất lớn.

Các đối thủ của Liverpool ở 6 vòng đầu tiên Vòng 1 Bournemouth (sân nhà) Vòng 2 Newcastle (sân khách) Vòng 3 Arsenal (sân nhà) Vòng 4 Burnley (sân khách) Vòng 5 Everton (sân nhà) Vòng 6 Crystal Palace (sân khách)

Liverpool đã khẳng định mình là đội bóng đáng gờm nhất, điều đó càng được củng cố bởi sự chủ động của họ trên thị trường chuyển nhượng. “Lữ đoàn đỏ” đã tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa hè để tăng cường lực lượng đáng kể, với các tân binh đáng chú ý như Hugo Ekitike (79 triệu bảng), Florian Wirtz (116 triệu bảng) và Milos Kerkez (40 triệu bảng).

Ngoài ra, Jeremie Frimpong (29,5 triệu bảng) và Giorgi Mamardashvili (29 triệu bảng) cũng đã cập bến Anfield. Nhà đương kim vô địch vẫn đang theo đuổi Alexander Isak, cầu thủ đã bày tỏ nguyện vọng rời Newcastle nhưng được định giá vượt quá 100 triệu bảng.

Wirtz cùng các tân binh sẽ sớm được “thử lửa” khi Liverpool phải làm khách trên sân Newcastle ở vòng hai, trước khi tiếp đón á quân Arsenal tại Anfield trong trận đại chiến ở vòng kế tiếp đó. Derby Merseyside đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra vào cuối tuần ngày 20/9, khi Everton hành quân tới Anfield. Trong khi đó, màn so tài với đại kình địch MU cũng được lên lịch vào ngày 18/10.

🌪️MU nhiều sóng gió

Mùa giải trước là một ký ức không mấy vui vẻ với MU, và nếu HLV Ruben Amorim hy vọng có lịch thi đấu dễ thở để khởi đầu hành trình mới, ông chắc chắn sẽ phải thất vọng.

Các đối thủ của MU ở 6 vòng đầu tiên Vòng 1 Arsenal (sân nhà) Vòng 2 Fulham (sân khách) Vòng 3 Burnley (sân nhà) Vòng 4 Man City (sân khách) Vòng 5 Chelsea (sân nhà) Vòng 6 Brentford (sân khách)

MU được “ưu ái” trao cho trận cầu tâm điểm ở vòng khai màn bằng cuộc tiếp đón ứng viên vô địch Arsenal tại Old Trafford vào ngày 17/8. Một chiến thắng trước “Pháo thủ” sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ của thầy trò HLV Amorim. Tuy nhiên, nếu nhận thất bại nặng nề, “Quỷ đỏ” có thể lại trượt dài trong mùa giải đầy khó khăn khác.

Tháng 9 cũng hứa hẹn nhiều sóng gió cho đội chủ sân Old Trafford, khi họ phải hành quân đến Etihad để đối đầu Man City vào ngày 14/9, trước khi tiếp đón Chelsea ngay sau đó. Và như đã nhắc đến ở trên, “Quỷ đỏ” sẽ phải hành quân tới làm khách trên sân của đại kình địch Liverpool vào ngày 18/10.

⁉️Man City còn nhiều dấu hỏi

Man City bước vào mùa giải mới với vị thế khá lạ lẫm. Dĩ nhiên, chỉ có kẻ ngây thơ mới dám đánh cược rằng đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ không đòi lại ngai vàng Ngoại hạng Anh vì họ đã vô địch 4 mùa liên tiếp trước khi để Liverpool soán ngôi mùa trước. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad có lẽ không còn là ứng viên số một tuyệt đối như trước đây.

Các đối thủ của Man City ở 6 vòng đầu tiên Vòng 1 Wolves (sân khách) Vòng 2 Tottenham (sân nhà) Vòng 3 Brighton (sân khách) Vòng 4 MU (sân nhà) Vòng 5 Arsenal (sân khách) Vòng 6 Burnley (sân nhà)

Việc Kevin De Bruyne đã chia tay đội bóng, còn chủ nhân Quả bóng Vàng Rodri vẫn đang trong quá trình tìm lại thể trạng tốt nhất sau chấn thương dây chằng, khiến không ít người nghi ngờ về sức mạnh thực sự của Man City trong diện mạo mới.

Trận đấu đầu tiên của Man City ở Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ là chuyến làm khách trên sân của Wolves vào ngày 16/8, trước khi trở về Etihad tiếp đón Tottenham vào tuần kế tiếp.

Trận derby Manchester đầu tiên mùa này sẽ diễn ra tại Etihad vào ngày 14/9. Ngay vòng kế tiếp, Man City sẽ hành quân tới làm khách trên sân Emirates của Arsenal.

⚽Chelsea thuận lợi

Chelsea đã khép lại mùa giải 2024/25 bằng danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca với chiến thắng trước Real Betis trong trận chung kết Conference League. Tuy nhiên, mục tiêu của “The Blues” chắc chắn sẽ là những danh hiệu cao quý hơn trong mùa giải này.

Các đối thủ của Chelsea ở 6 vòng đầu tiên Vòng 1 Crystal Palace (sân nhà) Vòng 2 West Ham (sân khách) Vòng 3 Fulham (sân nhà) Vòng 4 Brentford (sân khách) Vòng 5 MU (sân khách) Vòng 6 Brighton (sân nhà)

Và lịch thi đấu đã trao cho Chelsea cơ hội để khởi đầu mạnh mẽ. Trận mở màn trên sân nhà gặp Crystal Palace vào ngày 17/8 sẽ được tiếp nối bằng các cuộc chạm trán với West Ham, Fulham và Brentford.

Dù không có trận đấu nào là dễ dàng ở Premier League, Chelsea rõ ràng đã nhận được lịch trình tương đối thuận lợi so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Với tâm lý hưng phấn sau chức vô địch FIFA Club World Cup, đoàn quân của HLV Maresca hoàn toàn có thể trở thành đội bóng đáng xem nhất nếu khởi đầu suôn sẻ ở Ngoại hạng Anh 2025/26.

🔥Tottenham mơ khởi đầu rực rỡ

Các đối thủ của Tottenham ở 6 vòng đầu tiên Vòng 1 Burnley (sân nhà) Vòng 2 Man City (sân khách) Vòng 3 Bournemouth (sân nhà) Vòng 4 West Ham (sân khách) Vòng 5 Brighton (sân khách) Vòng 6 Wolves (sân nhà)

Tottenham lại bước vào một kỷ nguyên mới. Dù đã giúp CLB giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm với chiến thắng trước MU ở chung kết Europa League mùa trước, HLV Postecoglou vẫn bị sa thải sau chiến dịch Premier League đáng thất vọng.

Việc bổ nhiệm HLV Thomas Frank làm người kế nhiệm, ít nhất trên lý thuyết, là quyết định khôn ngoan. Trong 7 năm dẫn dắt Brentford, chiến lược gia người Đan Mạch đã liên tục giúp “Bầy ong” thi đấu vượt kỳ vọng và được đánh giá là HLV năng động, có tư duy chiến thuật sắc bén.

Dù áp lực ở đội bóng như Tottenham là không nhỏ, HLV Frank có cơ hội để khởi đầu suôn sẻ khi “Gà trống” sẽ tiếp tân binh Burnley trên sân nhà ở vòng đấu khai màn.

Thực tế, ngoài Man City, đối thủ mà Tottenham phải làm khách ở vòng hai, thì đội bóng thành London sẽ không gặp bất kỳ đội nào trong nhóm “Big Six” cho đến tháng 11.

HLV Frank rõ ràng có nền tảng để giúp Tottenham mở ra kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng người tiền nhiệm Postecoglou từng có màn khởi đầu rất ấn tượng trước khi mọi thứ dần trật nhịp.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo cùng tìm hiểu đâu là những điểm yếu, những điều cần cải thiện của nhóm 7 đội mạnh nhất Ngoại hạng Anh, vào sáng 11/8!