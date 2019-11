Tin thể thao HOT 18/11: Võ sỹ boxing Việt thượng đài với cựu vô địch thế giới

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 00:02 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Võ sỹ boxing Trần Văn Thảo sắp có màn thượng đài với cựu vô địch thế giới người Úc Billy Dib.

Điểm tin THỂ THAO Sự kiện:

Trần Văn Thảo tranh đai WBC Australasian với cựu vô địch thế giới. Trần Văn Thảo sẽ đối đầu với cựu vô địch thế giới người Úc Billy Dib để tranh đai vô địch WBC Australasian. Trận đấu giữa Trần Văn Thảo và Billy Dib sẽ thuộc hạng cân Bantamweight 55kg, cao hơn hạng cân sở trường của Thảo 3kg. Danh hiệu vô địch WBC Australasian là danh hiệu được sinh ra từ sự hợp tác giữa Asia Boxing Council và Australian Boxing Council.

Văn Thảo trước cơ hội giành đai đẳng cấp thế giới

NBA bùng nổ với Công nghệ làm chậm 360 độ. Sau Miwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Indiana Pacers và Washington Wizards, Atlanta Hawks đã trở thành đội bóng thứ 5 tại NBA chính thức đầu tư và áp dụng Công nghệ làm chậm 360 độ. Công nghệ làm chậm 360 độ ra đời với mục tiêu giúp NHM tận hưởng cuộc chơi với nhiều góc nhìn mới mẻ và chân thực hơn.

Công nghệ làm chậm 360 độ gồm những hình ảnh ghi lại từ 38 chiếc camera 5K được gắn xung quanh nhà thi đấu. Các camera này hoạt động cùng nhau, cũng cấp những đoạn làm chậm 360 độ cho phòng video ngay tại nhà thi đấu, các đơn vị phát sóng truyền hình và cả những thiết bị di động của NHM thông qua nền tảng mạng xã hội.

Federer không quen với khởi đầu tệ. Tay vợt Roger Federer cho rằng hai cú smash hỏng ở đầu trận gặp Stefanos Tsitsipas tại bán kết ATP Finals khiến anh mất thế trận. "Lâu rồi tôi mới mất game giao bóng vì hai cú smash hỏng", Federer chia sẻ với Reuters. "Thật khó để quen với một khởi đầu tệ như vậy. Bạn không thể tập luyện hay chuẩn bị cho hoàn cảnh đó".

Vô địch UFC Israel nói không với boxing. Tân vương UFC hạng trung Israel Adesanya đã khẳng định anh sẽ không rời lồng bát giác để theo đuổi boxing. Trò chuyện trên chương trình Ebro in the Morning, Israel “The Last Stylebender”, Adesanya cho biết anh sẽ tạo ra những trận đấu trị giá triệu đô ngay tại UFC và anh cảm thấy khó hiểu vì sao những đồng nghiệp của anh không có suy nghĩ tương tự. Adesanya cũng đã khẳng định rằng những gã “ngầu nhất” trên thế giới đều ở UFC.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-18/11-vo-sy-boxing-viet-thuong-dai-voi-cuu-vo-dich-t...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-18/11-vo-sy-boxing-viet-thuong-dai-voi-cuu-vo-dich-the-gioi-c9a744232.html