Nóng nhất thể thao sáng 16/8: "Vua giang hồ" Fury gặp sự cố máy bay

Tyson Fury và gia đình gặp sự cố máy bay

Tyson Fury và gia đình đã trải qua khoảnh khắc “kinh hoàng” khi chiếc chuyên cơ chở họ buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp, chỉ vài giờ sau khi tay đấm quyền Anh hạng nặng tái khẳng định lời thề hôn nhân với cô vợ Paris.

Tyson Fury đã chia sẻ một đoạn video quay từ bên trong chiếc máy bay

Trên Instagram hôm 13/8, võ sĩ 37 tuổi chia sẻ rằng anh đã “hoàn toàn hoảng sợ” khi được cơ trưởng thông báo có vấn đề ở một bên cánh máy bay.

“Chúng tôi đã bay được 100 dặm thì cơ trưởng tới và nói: ‘Chúng ta phải quay đầu lại’. Lý do là hệ thống máy tính không thể xử lý lỗi ở cánh máy bay”, Fury kể lại.

Chỉ vài giờ trước sự cố, Tyson và Paris đã tổ chức lễ cưới lần thứ ba trong một buổi tiệc xa hoa tại miền nam nước Pháp, với sự tham dự của cặp đôi và các con.

Rublev nhận cú hích lớn trước thềm US Open

Andrey Rublev vừa nhận cú hích tinh thần lớn khi HLV của anh, cựu số 1 thế giới Marat Safin, đã được cấp visa nhập cảnh Mỹ. Thông tin này được xác nhận bởi em gái của Safin, cựu số 1 thế giới Dinara Safina, trong một podcast tiếng Nga cùng Anna Chakvetadze. Khi Chakvetadze hỏi: “Marat Safin có gây bất ngờ bằng một chuyến sang Mỹ không? Anh ấy đã được cấp visa chưa?”, Safina trả lời: “[Rồi], anh ấy sẽ nhận hộ chiếu vào ngày 13”.

Dù Safin không kịp có mặt để theo dõi trận tứ kết Cincinnati Open giữa Rublev và Alcaraz, ông dự kiến sẽ đồng hành cùng học trò ngay từ khi US Open khởi tranh. Trước đó trong tuần này, Rublev từng chia sẻ về mối quan hệ với Safin và tiết lộ cách nhà vô địch Grand Slam 2 lần đã giúp anh cải thiện lối chơi trong thời gian gần đây.

“Tàu tốc hành” Federer xác định đối thủ trong màn tái xuất

Huyền thoại Roger Federer sẽ chính thức trở lại sân quần vợt ở một trận đấu đôi biểu diễn đặc biệt vào tháng 10 tới tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 10/10, trùng với thời điểm Thượng Hải Masters 2025 và chỉ 1 ngày trước khi các trận chung kết đơn nam và đơn nữ khởi tranh.

Ban tổ chức đã công bố những gương mặt sẽ đứng cùng sân với Federer. Huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ bắt cặp với một trong hai diễn viên nổi tiếng đam mê tennis là ngôi sao điện ảnh Chân Tử Đan hoặc MC kiêm diễn viên truyền hình Trung Quốc Ngô Lỗi. Người còn lại sẽ ghép đôi cùng cựu tay vợt nữ Trịnh Khiết.

Toto Wolff “nhớ” Christian Horner

Phát biểu trên kênh Channel 4, lãnh đội Toto Wolff của Mercedes thừa nhận: “Ông ta thường xuyên rất… khó chịu, và tôi từng nói thẳng điều đó với ông ta. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn nhớ. Chúng tôi đã đấu nhau suốt 12 năm. Ông ta là một nhân vật gây tranh cãi, nhưng cũng là một ‘vai diễn chính’ trong dàn diễn viên F1”.

Wolff cho rằng sự vắng mặt của Horner khiến làng F1 mất đi “một con khủng long già”, khi số lãnh đội gạo cội ngày càng ít. Trong suốt hơn một thập kỷ, Horner và Wolff tạo nên một trong những cuộc đối đầu gay gắt nhất hậu trường F1. Làng F1 vẫn chưa hết bất ngờ sau khi Horner bị Red Bull cho thôi toàn bộ quyền điều hành chỉ 3 ngày sau chặng Grand Prix nước Anh, khép lại 20 năm gắn bó với đội đua nước Áo và chấm dứt triều đại dài nhất của một lãnh đội trong lịch sử giải đua xe tốc độ nhất hành tinh.