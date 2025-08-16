Hàng tiền vệ của Barcelona chật chội, 3 sao tranh 1 suất đá chính

Hansi Flick gợi ý về đội hình chính của Barcelona

Trận tranh cúp Joan Gamper Trophy đã mang lại một vài điều chắc chắn và một số điều chưa rõ ràng về Barcelona trước khi La Liga khai màn. HLV Flick đã tung đội hình xuất phát rất quen thuộc khi đối đầu với Como của Cesc Fabregas. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là đội hình chính trong trận đấu bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ Catalunya (gặp Mallorca 0h30, 17/8).

Hansi Flick đưa ra những gợi ý về đội hình chính của Barcelona

Eric Garcia đá hậu vệ phải, Araujo chơi ở vị trí trung vệ hay Rashford đá tiền đạo cắm, tất cả những điều đó gợi mở phần nào những toan tính ban đầu của HLV người Đức cho mùa giải mới. Ở tuyến giữa – khu vực mà Flick có nhiều lựa chọn chất lượng nhất – vẫn còn tồn tại không ít dấu hỏi, đặc biệt là về một vị trí cụ thể.

Hiện tại, cái tên chắc suất nhất chính là Pedri. Cầu thủ đến từ quần đảo Canary đã chơi rất xuất sắc và tinh tế từ mùa giải trước. Pedri đang đạt phong độ cao nhất trong màu áo Barça và duy trì thể trạng tốt – điều từng là điểm yếu lớn nhất. Sau giai đoạn tiền mùa giải tràn đầy năng lượng và thi đấu nhiều, không ai nghi ngờ rằng Pedri sẽ tiếp tục là một trong những cái tên không thể thay thế trong mùa giải này.

Cái tên không thể thay thế thứ hai ở hàng tiền vệ của Barcelona là Frenkie de Jong. Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương dây chằng mùa trước, tiền vệ người Hà Lan đã chiếm lại suất đá chính từ Casado và trở thành “ông chủ” đích thực ở vị trí then chốt và có ảnh hưởng lớn bậc nhất của Barça.

Tranh cãi cái tên thứ ba

Tuy nhiên, cái tên thứ ba ở hàng tiền vệ lại đang gây ra nhiều tranh cãi. Đó là cuộc chiến không khoan nhượng của bộ ba Dani Olmo, Gavi và Fermin Lopez. Về cơ bản, Dani Olmo là ứng viên sáng giá nhất nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại thường xuyên chấn thương.

Bộ ba này sẽ phải tranh 1 một suất đá chính

Olmo vắng mặt trong trận đấu với Como cũng vì chấn thương nên khả năng ra sân của cầu thủ này đang bị bỏ ngỏ. Người được Hansi Flick sử dụng thay thế là Fermin Lopez, trong khi đó Gavi chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Trên thực tế, lối chơi của Firmin và Gavi khá giống nhau nên HLV người Đức chọn ai cũng được.

Tuy nhiên, hai cầu thủ đang dính tin đồn "không đội trời chung" vì những va chạm liên quan đến bạn gái của cả hai. Bởi vậy, Hansi Flick cần rất cẩn thận khi sử dụng hai cầu thủ này.