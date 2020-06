Tin thể thao HOT 13/6: McGregor tiết lộ Beckham muốn làm võ sĩ UFC

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) "Gã điên" UFC Conor McGregor vừa gây bão dư luận khi tiết lộ ước muốn trở thành một võ sĩ trong lồng bát giác của cựu danh thủ bóng đá từng khoác áo MU - David Beckham.

McGregor "bật mí" chuyện Beckham muốn làm võ sĩ sàn UFC: Theo huyền thoại võ tổng hợp vừa giải nghệ - Conor McGregor, huyền thoại MU David Beckham đã từng thổ lộ với mình chuyện muốn lên sàn UFC để đọ sức các đối thủ khác.

McGregor tiết lộ Beckham từng rất muốn thành một võ sĩ MMA trên sàn UFC như mình

Chia sẻ trên trang Entertainment.ie, "Gã điên UFC" McGregor nói: "Anh ấy (Beckham) đã đến thăm sàn UFC, nơi tôi chuẩn bị cho trận đấu quyền Anh với Floyd (Mayweather) và đã chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân rồi gắn thẻ tên tôi vào. Chúng tôi đã nói về điều đó và anh ấy còn thổ lộ: "Điều đó khiến tôi muốn tham gia một trận chiến quá!"

Chú Nadal nói lời "gan ruột" về chấn thương của Federer: Sau khi biết tin Roger Federer sẽ nghỉ thi đấu sớm trong mùa giải năm nay vì chấn thương đầu gối phải hồi phục chậm hơn dự kiến sau ca phẫu thuật, ông Toni Nadal - chú ruột và từng là HLV lâu năm của Rafael Nadal chia sẻ trên tờ Tennis World USA:

"Tôi đã nghĩ rằng lần này sẽ rất tuyệt khi thấy quần vợt thế giới trở lại và được xem sự phục hồi sau chấn thương của Roger Federer. Đây (Federer chia tay sớm mùa giải 2020) thực sự là một tin xấu, sự thật là chúng tôi muốn thấy cậu ấy thi đấu cả đời. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ giải nghệ sau chấn thương này."

Ông Toni Nadal không cho rằng Roger Federer sẽ giải nghệ năm nay sau khi chia tay sớm mùa giải 2020

Djokovic tiết lộ thực phẩm đã ăn để hạ Federer, vô địch Wimbledon 2019: Mới đây, Novak Djokovic đã tiết lộ trước báo chí về những món ăn mà mình đã dùng để bổ sung năng lượng trước trận chung kết lịch sử ở Wimbledon năm ngoái, trận đấu mà anh đã cứu 2 championship point trước khi thắng Roger Federer:

"Tôi đã không ăn 4 quả trứng với thịt xông khói vào buổi sáng như thường lệ. Vì trận chung kết đó diễn ra lúc 2 giờ chiều, tôi chủ yếu uống nước và ăn đồ ăn nhẹ như tôi thường làm trước các trận đấu. Tôi cũng ăn một số món như khoai lang, rau luộc không có gia vị, chúng giúp cung cấp cho tôi một chút năng lượng.

Tôi cũng ăn trái cây, bột yến mạch nhiều khi tôi cảm thấy cần thiết. Và tất nhiên, tôi uống rất nhiều chất lỏng, các loại đồ uống giàu vitamin cung cấp cho tôi năng lượng."

Con gái gần 2 tuổi của golfer có tiếng ở Nam Mỹ mắc bạo bệnh: Camilo Villegas - tay golf nổi tiếng người Colombia vừa đau đớn tiết lộ Mía Villegas - cô con gái mới 20 tháng tuổi của anh bị các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u não và cột sống nhỏ hơn cột sống của những đứa trẻ khác đồng trang lứa. Các triệu chứng của bệnh được phát hiện vào tháng 3 năm nay.

Halep ủng hộ Djokovic bỏ Mỹ Mở rộng: Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, tay vợt nữ số 2 thế giới Simona Halep chia sẻ sự đồng cảm với đồng nghiệp nam Novak Djokovic về những quan ngại khi đến New York (Mỹ) dự US Open:

"Tôi thật sự quan ngại về việc đến Mỹ trong tình cảnh này. Không chỉ bởi chúng ta đang ở trong đại dịch Covid-19 mà còn bởi những rủi ro về bệnh tật khi di chuyển. Quá trình cách ly cũng phức tạp, trong khi giải thì thay đổi quá nhiều luật lệ."

