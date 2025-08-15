Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga)

Laliga | 0h, 16/8 | SVĐ Montilivi Girona 0 - 0 Rayo Vallecano (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Girona vs Rayo Vallecano Rayo Vallecano Điểm Gazzaniga Rincon Witsel Reis Blind Herrera Solis Tsygankov Lemar Asprilla Miovski Điểm Batalla Balliu Felipe Lejeune Espino Palazon Ciss Valentin A Garcia De Frutos Nteka Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Girona Girona Rayo Vallecano Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gazzaniga, Rincon, Witsel, Reis, Blind, Herrera, Solis, Tsygankov, Lemar, Asprilla, Miovski Batalla, Balliu, Felipe, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia, De Frutos, Nteka

⚽Dàn tân binh ra mắt

Mùa hè này, Girona đã đưa về 4 tân binh gồm Hugo Rincon, Axel Witsel, Vitor Reis và Thomas Lemar, với ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đã chia tay đội bóng xứ Catalunya, giúp đội hình của HLV Michel có diện mạo mới mẻ hơn.

Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano cũng mang về 4 tân binh, đáng chú ý nhất là thủ môn Augusto Batalla được mua đứt từ River Plate sau thời gian cho mượn thành công. Chỉ có 2 cầu thủ rời Rayo Vallecano theo dạng tự do, đồng nghĩa bộ khung mùa trước gần như được giữ nguyên. Người hâm mộ đội bóng thành Madrid đang rất chờ đợi xem thầy trò HLV Inigo Perez sẽ làm được gì ở mùa giải mới.