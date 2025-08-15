Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26

(0h, 16/8, vòng 1) La Liga mùa giải 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh tại sân Montilivi, khi Girona tiếp đón Rayo Vallecano trong cuộc so tài hứa hẹn nhiều kịch tính.

  

Laliga | 0h, 16/8 | SVĐ Montilivi

Girona
Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga) - 1
Rayo Vallecano
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga) - 1
Gazzaniga, Rincon, Witsel, Reis, Blind, Herrera, Solis, Tsygankov, Lemar, Asprilla, Miovski
Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga) - 1
Batalla, Balliu, Felipe, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia, De Frutos, Nteka

Dàn tân binh ra mắt

Mùa hè này, Girona đã đưa về 4 tân binh gồm Hugo Rincon, Axel Witsel, Vitor Reis và Thomas Lemar, với ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đã chia tay đội bóng xứ Catalunya, giúp đội hình của HLV Michel có diện mạo mới mẻ hơn.

Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano cũng mang về 4 tân binh, đáng chú ý nhất là thủ môn Augusto Batalla được mua đứt từ River Plate sau thời gian cho mượn thành công. Chỉ có 2 cầu thủ rời Rayo Vallecano theo dạng tự do, đồng nghĩa bộ khung mùa trước gần như được giữ nguyên. Người hâm mộ đội bóng thành Madrid đang rất chờ đợi xem thầy trò HLV Inigo Perez sẽ làm được gì ở mùa giải mới.

