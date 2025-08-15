Trực tiếp bóng đá Girona - Rayo Vallecano: Dàn tân binh ra mắt (Khai mạc La Liga)
(0h, 16/8, vòng 1) La Liga mùa giải 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh tại sân Montilivi, khi Girona tiếp đón Rayo Vallecano trong cuộc so tài hứa hẹn nhiều kịch tính.
Laliga | 0h, 16/8 | SVĐ Montilivi
Điểm
Gazzaniga
Rincon
Witsel
Reis
Blind
Herrera
Solis
Tsygankov
Lemar
Asprilla
Miovski
Điểm
Batalla
Balliu
Felipe
Lejeune
Espino
Palazon
Ciss
Valentin
A Garcia
De Frutos
Nteka
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽Dàn tân binh ra mắt
Mùa hè này, Girona đã đưa về 4 tân binh gồm Hugo Rincon, Axel Witsel, Vitor Reis và Thomas Lemar, với ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đã chia tay đội bóng xứ Catalunya, giúp đội hình của HLV Michel có diện mạo mới mẻ hơn.
Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano cũng mang về 4 tân binh, đáng chú ý nhất là thủ môn Augusto Batalla được mua đứt từ River Plate sau thời gian cho mượn thành công. Chỉ có 2 cầu thủ rời Rayo Vallecano theo dạng tự do, đồng nghĩa bộ khung mùa trước gần như được giữ nguyên. Người hâm mộ đội bóng thành Madrid đang rất chờ đợi xem thầy trò HLV Inigo Perez sẽ làm được gì ở mùa giải mới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/08/2025 16:44 PM (GMT+7)