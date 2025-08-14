Mỹ nhân bóng chuyền Trung Quốc cảm thông với U21 nữ Việt Nam, HLV Serbia cay nghiệt

💡 Hoa khôi bóng chuyền Trung Quốc đưa ra giải pháp, HLV Serbia cay nghiệt

Hui Ruoqi (Huệ Nhược Kỳ), cựu vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc và là chủ nhân huy chương vàng Olympic 2016, đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam trong bối cảnh họ đang chịu áp lực lớn, sau khi một vận động viên bị kiểm tra giới tính trong giải đấu U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

Hui Ruoqi (giữa) đưa ra giải pháp để hạn chế những không mong muốn với VĐV khi đang thi đấu, hãy làm mọi thứ chặt chẽ ngay từ đầu

Trong phát biểu của mình, Ruoqi chia sẻ: “Hôm qua, liên quan đến việc Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) nghi ngờ về tư cách thi đấu của cầu thủ bóng chuyền Việt Nam khi tham gia đội tuyển U21 quốc gia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định liên quan và sẽ có biện pháp phù hợp. Tôi nhớ lại lần đầu tiên làm công việc xác minh tư cách vận động viên khi không làm nhiệm vụ thi đấu, mới thấy việc kiểm tra kỹ càng thế nào, đặc biệt là trong quá trình thi đấu".

Hui Ruoqi trải lòng trên trang cá nhân

Cựu tay đập cao 1m92 đưa ra giải pháp: "Nhiều người cho rằng nên học hỏi con đường chuyên nghiệp hóa, để các cuộc thi được giám sát và kiểm chứng một cách công bằng. Từ góc độ khác, nhiều năm trước, các vận động viên nữ ở châu Âu và Mỹ tham gia các giải vượt cấp đã sớm được quy định rõ ràng, tránh tranh chấp và giúp cho vận động viên không bị bỏ lỡ cơ hội thi đấu do vấn đề thủ tục.

Trong tương lai, các đội thể thao cần chú trọng hơn tới công tác tuyển chọn và xác minh tư cách vận động viên, để tránh biến điều này thành một “thách thức lớn”. Cần xây dựng một cơ chế khoa học, hợp lý để các giải đấu ở mọi cấp độ đều được tổ chức công bằng, minh bạch, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của vận động viên, hướng tới một môi trường thể thao chuyên nghiệp lành mạnh".

Trước đó, tờ Thairath của Thái Lan trích dẫn câu nói nặng lời của HLV Serbia, bà Marijana Boricic với đội U21 Việt Nam, bà nói: “Chúng tôi không chuẩn bị để thi đấu với đội nam”.

Dù không trực tiếp đề cập đến việc kiểm tra giới tính, lời nhận xét ám chỉ sự khác biệt về thể chất và sức mạnh với đội U21 Việt Nam, khiến dư luận dấy lên nhiều tranh cãi và phản ứng trái chiều.

HLV Serbia, bà Marijana Boricic có những phát biểu không thật sự cảm thông với đội tuyển U21 Việt Nam

⚖️ Phản hồi của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và diễn biến vụ việc

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã khẳng định trước thềm giải, mọi giấy tờ, hồ sơ về tư cách thi đấu của các vận động viên đều được nộp đầy đủ và FIVB đã chấp thuận. Việc lấy mẫu kiểm tra máu và nước tiểu được tiến hành theo quy trình kiểm tra doping ngẫu nhiên, không phải kiểm tra giới tính như một số thông tin đồn thổi.

Nhưng tối 12/8 FIVB bất ngờ yêu cầu bổ sung điều kiện chưa từng áp dụng trước đây, rồi ra quyết định hủy kết quả các trận có VĐV bị cho là vi phạm, khiến U21 Việt Nam bị loại. VFV đang thuê luật sư, khiếu nại để bảo vệ quyền lợi và uy tín bóng chuyền Việt Nam.