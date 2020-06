"Gã điên" McGregor 4 năm tuyên bố giải nghệ 3 lần, Mayweather châm biếm

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 16:03 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Ngay cả một người có nhiều lần giải nghệ như Floyd Mayweather cũng có phát ngôn "châm chọc" Conor McGregor.

Mới đây võ sĩ UFC người Ireland - Conor McGregor tuyên bố giải nghệ trên mạng xã hội, lần thứ ba trong bốn năm võ sĩ 31 tuổi nói chia tay sàn đấu. Cũng chính vì lẽ đó, người hâm mộ không còn mặn mà với câu chuyện giải nghệ của ngôi sao võ thuật Ireland, nhiều người cho rằng với McGregor, đây chỉ là một chiêu hòng đánh bóng tên tuổi của "Gã điên UFC".

Mayweather (trái) châm biếm quyết định nghỉ hưu của McGregor (phải)

"Bố già UFC" chủ tịch Dana White luôn tôn trọng mọi quyết định của các võ sĩ, ông bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng không níu kéo McGregor trở lại.

Trong khi ấy, Floyd Mayweather, võ sĩ boxing từng nhiều lần tuyên bố giải nghệ rồi trở lại thi đấu tỏ ra không tin vào những gì "Gã điên" đã nói.

"Tôi sẽ chờ đợi để tái đấu với anh ta (McGregor). Tôi biết anh ta sẽ trở lại sàn đấu. Phần thưởng nhận được từ trận đấu với tôi là lớn nhất sự nghiệp của anh ta. Tôi mang lại sự giàu sang cho anh ta, tôi chắc chắn sẽ có trận tái đấu", Mayweather cho rằng McGregor giàu lên vì "ăn bám" danh tiếng của anh.

Ở cuộc so tài giữa hai tay đấm vào năm 2017, McGregor đã để thua Mayweather bằng knock-out ở hiệp đấu thứ 10. Màn so tài theo luật boxing vì thế "Gã điên" Ireland không thể hiện được nhiều, tay đấm 31 tuổi lép vế hoàn toàn so với đàn anh người Mỹ ở trận đấu này.

Trước đó, sau khi huyền thoại boxing Mike Tyson tuyên bố "phấn khích chờ trận tái đấu Mayweather và McGregor", tay đấm Ireland tuyên bố sẽ làm mọi cách để tái đấu với "Độc cô cầu bại".

Một số người nhận định chiêu tuyên bố giải nghệ của McGregor có thể là một phần "làm nóng" cho chiến dịch đấu với Mayweather trong thời gian tới.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/34ga-dien34-mcgregor-4-nam-tuyen-bo-giai-nghe-3-lan-mayweather-cham-b...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/34ga-dien34-mcgregor-4-nam-tuyen-bo-giai-nghe-3-lan-mayweather-cham-biem-c9a766663.html