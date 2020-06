Tin thể thao HOT 12/6: Võ sĩ boxing Joshua bị chỉ trích vì kỳ thị chủng tộc

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Anthony Joshua đã phải giải thích cho những phát ngôn có tính kỳ thị người da trắng.

Joshua bao biện vụ kỳ thị chủng tộc. Anthony Joshua đang nhận sự chỉ trích dữ dội của dư luận Anh sau những bình luận gây tranh cãi của tay đấm này xoay quanh phong trào đòi bình đẳng cho người da đen trên thế giới. Joshua đã so sánh nạn phân biệt chủng tộc như “một đại dịch” nhưng lại có những ngôn từ kỳ thị người da trắng, và mới đây ông bầu Eddie Hearn cho biết Joshua đã khá bực mình vì những diễn biến vừa qua.

Anthony Joshua trong một buổi tuần hành ủng hộ quyền bình đẳng của người da đen

“Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Anthony là một người đạo đức tốt và muốn điều tốt đẹp cho tất cả. Nhưng có lẽ cậu ấy nên tự nói lên suy nghĩ của bản thân thay vì trông cậy ai khác viết diễn văn cho mình”, Hearn giải thích.

Kyrgios chỉ trích ATP. Nick Kyrgios đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình với thái độ của ATP xoay quanh ý định tổ chức US Open 2020, với ý định giải sẽ diễn ra như dự kiến mặc dù dịch Covid-19 vẫn chưa hết tại Mỹ cộng thêm an ninh bất ổn gần đây. “Dịch bệnh và những vụ bạo động là lý do hoàn toàn hợp lý để khoan tính đến việc tổ chức giải, chúng ta phải vượt qua những điều đó rồi mới nghĩ tới tổ chức tennis”, Kyrgios nói.

F1 chính thức hủy 3 chặng đua. Mùa giải 2020 sẽ chứng kiến thêm 3 chặng đua nữa bị F1 hủy bỏ do dịch Covid-19. Theo đó Azerbaijan, Singapore và Japanese Grand Prix sẽ là 3 chặng bị hủy bỏ. Trong 3 chặng này, chặng Azerbaijan ban đầu bị hoãn để chờ dịp khác tổ chức nhưng giờ đã phải hủy hẳn, còn Japanese GP không thể tổ chức do chính phủ Nhật Bản đã hủy mọi sự kiện thể thao trong năm nay.

McIIroy muốn sát nhập PGA Tour với European Tour. Tay golf số 1 thế giới Rory McIIroy đang là thành viên của cả PGA Tour lẫn European Tour và đã bày tỏ ý kiến nên gộp cả 2 vào làm một do European Tour đã phải cắt giảm tiền thưởng thời Covid-19. “Tôi nghĩ đại dịch khiến chúng ta nhận ra rằng các giải golf ở cấp độ cao nhất cần được đơn giản hóa về mặt tổ chức”, anh nói.

