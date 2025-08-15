Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Amorim xác nhận Sesko ra sân đấu Gyokeres, Arteta khen MU mạnh hơn trước

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim
HLV Ruben Amorim và Mikel Arteta đã có những chia sẻ đáng chú ý ở buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Arsenal trong khuôn khổ vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26.

   

Amorim xác nhận Sesko sẵn sàng ra sân đối đầu Gyokeres

Tân binh Sesko mới đến MU và chưa tham gia trận đấu nào với toàn đội. Dẫu vậy, HLV Amorim vẫn xác định trao cơ hội thi đấu trận gặp Arsenal cho ngôi sao người Slovenia: 

"Chúng tôi đang có nhiều hơn 3 tiền đạo và họ đang cạnh tranh cơ hội để thi đấu. Tôi rất vui khi có Sesko trong đội hình, cậu ấy có tiềm năng lớn để phát triển. Sesko có thể thích nghi với nhiều chiến thuật. Chắc chắn cậu ấy sẽ thấy Ngoại hạng Anh khắc nghiệt ra sao, nhưng đây là cơ hội để cầu thủ này học hỏi.

Tôi tin Sesko sẽ là tiền đạo chủ lực của MU trong nhiều năm tới. Đó là lý do để MU chi ra nhiều tiền để chiêu mộ cậu ấy. 

Tất nhiên phải nói rằng Sesko không có nhiều thời gian tập luyện với cả đội, nhưng tôi tin cậu ấy đã sẵn sàng, đặc biệt về mặt thể lực. Ngoài ra, cầu thủ này rất thông minh và có sự tỉ mỉ. Sesko đã dành cả buổi chiều hôm nay để rèn thể lực. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm về cơ hội đá chính của cậu ấy".

Sesko sẵn sàng ra sân đối đầu Arsenal

Sesko sẵn sàng ra sân đối đầu Arsenal

Khi được hỏi về Gyokeres, tân binh của Arsenal và dự báo sẽ ra sân để đối đầu MU ở trận tới, HLV Amorim cho biết: "Có lẽ mọi người nên hỏi HLV Arteta về cậu ấy. Gyokeres là cầu thủ giỏi. Không bất ngờ khi cậu ấy khoác áo đội bóng lớn ở Anh. Trong khi đó, Sporting Lisbon có đội ngũ tuyển trạch chất lượng và CLB này sống nhờ việc bán cầu thủ".

HLV Amorim còn nói về mục tiêu của MU ở mùa giải 2025/26: "Chúng tôi muốn trở lại đấu trường Cúp châu Âu. Chúng tôi phải chiến đấu rất nhiều. Cả đội phải tập trung trong từng trận. Tôi muốn đánh bại Arsenal ở trận cầu tới".

🔥Arteta tuyên bố MU ở hiện tại mạnh hơn mùa trước

Về phần HLV Arteta, ông tin rằng việc MU bổ sung nhiều nhân sự ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 giúp cho "Quỷ đỏ" mạnh hơn so với mùa bóng 2024/25. Đây là mùa giải đáng quên đối với đoàn quân HLV Amorim khi họ trắng tay và chỉ xếp hạng 15 tại Ngoại hạng Anh. 

Cụ thể, HLV Amorim chia sẻ ở buổi họp báo trước trận Arsenal gặp MU: "MU hiện tại đã khác. HLV Amorim đã có nhiều thời gian dẫn dắt CLB hơn, MU cũng chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Những bản hợp đồng mới của MU cũng rất chất lượng. Giống như nhiều CLB khác, MU củng cố sức mạnh và tỏ ra mạnh hơn so với mùa bóng trước".

HLV Arteta không chủ quan khi Arsenal sắp đối đầu MU

HLV Arteta không chủ quan khi Arsenal sắp đối đầu MU

HLV Arteta còn trông chờ vào màn thể hiện của tân binh Gyokeres: "Cậu ấy ngày càng tiến bộ. Gyokeres luôn tỏ ra sung sức. Cầu thủ này đã để lại vài dấu ấn ở 2 trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng ta hãy chờ xem Gyokeres sẽ thể hiện ra sao ở trận gặp MU".

MU đụng độ Arsenal: Đại chiến máu lửa tái hiện truyền thống Ngoại hạng Anh
MU đụng độ Arsenal: Đại chiến máu lửa tái hiện truyền thống Ngoại hạng Anh

Đại chiến MU - Arsenal sẽ là trận đấu tâm điểm của vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26, gợi lại lịch sử đối đầu đáng nhớ giữa hai CLB.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

15/08/2025 20:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
