"Tia chớp" chạy nhanh nhất Đông Nam Á, ra yêu sách khi phá 3 kỷ lục SEA Games

Puripol Boonsorn, ngôi sao sáng nhất của điền kinh Thái Lan tại SEA Games 33 đã khiến cả khu vực Đông Nam Á “choáng váng” vì tốc độ, vừa đưa ra yêu cầu đầu tiên với Liên đoàn Điền kinh Thái Lan (AAT), ngay sau kỳ đại hội lịch sử của mình.

Puripol Boonsorn gây sững sờ khi trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây

Ba HCV và cú chạy làm thay đổi lịch sử

Tại SEA Games 33, Puripol đã thực sự “hủy diệt” các cự ly ngắn. Ở nội dung 100m nam, chân chạy sinh năm 2006 cán đích với thời gian 9,94 giây, trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy dưới 10 giây, cột mốc mang tính lịch sử với điền kinh khu vực.

Chưa dừng lại, Puripol tiếp tục phá sâu kỷ lục SEA Games ở 200m với thành tích 20,07 giây, tốt hơn 0,3 giây so với kỷ lục cũ do chính anh lập. Ở nội dung tiếp sức 4x100m nam, “tia chớp” của Thái Lan cùng đồng đội về nhất với thời gian 38,29 giây, khép lại SEA Games trong mơ bằng cú hat-trick HCV và ba kỷ lục đại hội.

Những con số ấy đưa Puripol lên vị thế VĐV số một Đông Nam Á ở các cự ly ngắn, biến anh thành “báu vật” của thể thao Thái Lan trong chiến lược hướng tới Asian Games và Olympic.

“Yêu sách” đầu tiên: Giữ lại người thầy đã tạo nên lịch sử

Ngay sau khi SEA Games khép lại, Puripol đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để gửi thông điệp thẳng thắn tới Liên đoàn Điền kinh Thái Lan, hãy gia hạn hợp đồng với HLV Gentry Bradley, chuyên gia người Mỹ trực tiếp huấn luyện anh trong thời gian qua.

Puripol không ra "yêu sách" cho cá nhân, anh muốn HLV Bradley (áo vàng) tiếp tục ở lại

Hợp đồng của HLV Bradley với AAT đã hết hạn và ông hiện đã trở về Mỹ. Tuy nhiên, theo Puripol, chính Bradley là người giúp anh hoàn thiện kỹ thuật, tối ưu sức mạnh và đặc biệt là tạo ra cú chạy lịch sử dưới 10 giây ở nội dung 100m.

“Tôi muốn tiếp tục làm việc với ông ấy. Nếu phải thay HLV mới, tôi sẽ cần thời gian làm quen, điều đó có thể làm chậm quá trình phát triển của mình”, Puripol chia sẻ.

Đây không chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là thông điệp chiến lược, Thái Lan đang sở hữu một “mỏ vàng” điền kinh ở SEA Games, và việc thay đổi hệ thống huấn luyện lúc này có thể khiến đà thăng tiến của ngôi sao số một Đông Nam Á bị chững lại.

Liên đoàn Thái Lan đã vào cuộc

Theo truyền thông Thái Lan, phía AAT đã nhanh chóng liên hệ với HLV Gentry Bradley để đàm phán gia hạn hợp đồng. Trong bối cảnh thể thao Thái Lan đang tái cấu trúc, tập trung nguồn lực cho nhóm VĐV tinh hoa, “yêu sách” của Puripol gần như chắc chắn sẽ được chấp thuận.

Bởi lẽ, không nhiều VĐV trong lịch sử Thái Lan đủ tầm ảnh hưởng để có thể “đặt điều kiện” với liên đoàn và Puripol Boonsorn, với ba HCV và kỷ lục, đang ở một vị thế hoàn toàn khác.