2 môn Thái Lan làm mọi cách gây khó dễ, nhưng Việt Nam vẫn nhất toàn đoàn SEA Games

SEA Games 33 trên sân nhà Thái Lan khép lại với không ít tranh cãi khi nhiều môn thi đấu bị cắt giảm nội dung, điều chỉnh hạng cân, thậm chí đưa vào chương trình những môn “lạ” nhằm tạo lợi thế cho chủ nhà. Trong bối cảnh đó, thể thao Việt Nam chịu không ít thiệt thòi ở các môn thế mạnh truyền thống. Tuy vậy, ở hai môn vật và karate, Việt Nam vẫn bứt phá ngoạn mục để đứng nhất toàn đoàn.

3 chị em ruột Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang mang về cho đội tuyển vật 3 HCV

“Luật chơi” làm khó các đoàn, Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao?

Tại SEA Games 33, Ban tổ chức Thái Lan giới hạn số nội dung ở nhiều môn Olympic, thay đổi hạng cân, rút gọn chương trình thi đấu và đưa vào các môn võ có lợi thế bản địa. Với Việt Nam, điều này khiến hàng loạt nội dung thế mạnh bị cắt bỏ, đặc biệt ở nhóm môn võ và các môn thi đấu đối kháng.

Vật chỉ được tổ chức 12 nội dung, ít hơn nhiều so với những kỳ SEA Games trước. Karate bị giới hạn số nội dung, trong đó các nội dung đồng đội, vốn là “mỏ vàng” của Việt Nam chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ chủ nhà.

Một số môn mũi nhọn khác của Việt Nam bị loại khỏi chương trình hoặc giảm hạng cân quen thuộc, khiến cơ hội huy chương bị thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì vị trí số một toàn đoàn ở hai môn vật và karate.

Đoàn karate thành công với 6 HCV

Karate Việt Nam: 6 HCV, ba kỳ liên tiếp đứng đầu SEA Games

Trước ngày lên đường, karate Việt Nam chỉ được giao chỉ tiêu 3-4 HCV. Thực tế, đoàn quân áo đỏ đã làm nên chiến dịch vượt xa mong đợi với 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, qua đó lần thứ ba liên tiếp đứng đầu toàn đoàn môn karate tại SEA Games 31, 32 và 33, kỳ tích chưa môn võ nào của Việt Nam làm được.

Sáu HCV đến từ cả cá nhân lẫn đồng đội, trải đều ở các hạng cân trọng điểm:

- Kumite dưới 61kg nữ: Hoàng Thị Mỹ Tâm

- Kumite dưới 68kg nữ: Đinh Thị Hương

- Kumite dưới 67kg nam: Khuất Hải Nam

- Kumite dưới 84kg nam: Nguyễn Thanh Trường

- Kumite đồng đội nữ: Nguyễn Thị Diệu Ly, Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu, Đinh Thị Hương

- Kata đồng đội nữ: Hoàng Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương

Đáng chú ý, cả hai tấm HCV đồng đội đều đến từ chiến thắng trực tiếp trước Thái Lan ở chung kết, trong đó trận kumite đồng đội nữ ngày thi đấu cuối cùng trở thành khoảnh khắc khép lại SEA Games đầy cảm xúc. Ở các nội dung cá nhân, Mỹ Tâm và Hải Nam cũng vượt qua võ sĩ chủ nhà để bước lên bục cao nhất.

Việc karate Việt Nam thắng Thái Lan tới 4 trận chung kết chính là mấu chốt giúp đoàn vượt lên đứng đầu, dù tổng số huy chương của hai đội là ngang nhau. Từ một môn từng bị Indonesia và Malaysia vượt mặt, karate Việt Nam đã trở lại ngôi đầu từ SEA Games 31 và duy trì vững chắc suốt ba kỳ liên tiếp, đây là thành quả của chiến lược trẻ hóa, đầu tư bài bản và cập nhật xu hướng huấn luyện hiện đại.

Cấn Tất Dự có HCV tại SEA Games 33 sau 32 giây thi đấu chung kết

Vật Việt Nam: 10/12 HCV, Thái Lan trắng tay

Nếu karate là cuộc đấu trí căng thẳng, thì vật Việt Nam là màn trình diễn áp đảo tuyệt đối. Trong 12 nội dung tranh tài, các đô vật Việt Nam giành tới 10 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, bỏ xa Indonesia và Philippines, còn chủ nhà Thái Lan trắng tay hoàn toàn.

Những cái tên đem về HCV gồm: Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu (vật cổ điển nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh (vật tự do nữ), Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định, Cấn Tất Dự (vật tự do nam).

Nhiều trận chung kết khép lại chỉ sau vài chục giây, phản ánh sự vượt trội về trình độ của VĐV Việt Nam so với các đối thủ. Đáng nói, SEA Games 33 được dự báo là kỳ đại hội khó khăn với môn vật khi số nội dung bị giới hạn, hạng cân thay đổi, nhưng Việt Nam vẫn vượt xa chỉ tiêu 5-6 HCV ban đầu, hoàn tất chiến dịch gần như hoàn hảo.

Trong bối cảnh nhiều môn thế mạnh bị hạn chế, karate và vật trở thành hai trụ cột giúp Việt Nam đứng vững ở SEA Games 33.