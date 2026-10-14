Mê mẩn với ảnh bikini của sao bóng chuyền Thái Lan sắp thi đấu ở Việt Nam

Trước thềm vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 khởi tranh tại Vĩnh Long từ 14/10, chủ công tuyển Thái Lan Sasipaporn Janthawisut một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Bên cạnh tài năng đã được khẳng định trên sàn đấu, những hình ảnh đời thường đầy quyến rũ của tay đập sinh năm 1997 đang được các cổ động viên chia sẻ lại với sự thích thú.

Sasipaporn gây chú ý với vẻ đẹp quyến rũ ngoài đời và sức mạnh tấn công trên sân bóng chuyền

Sức hút từ sự đối lập giữa sân đấu và đời thường

Trong làng bóng chuyền nữ Đông Nam Á, Sasipaporn (thường được gọi thân mật là Aomsin) luôn là một cái tên đặc biệt. Trên sân thi đấu, cô là một chủ công sở hữu lối chơi mạnh mẽ, uy lực với tầm bật đà tấn công lên tới gần 2m97. Sự dứt khoát và tinh thần thi đấu máu lửa của cô là chỗ dựa vững chắc cho cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh "chiến binh" khi khoác áo thi đấu, Sasipaporn ngoài đời lại thu hút lượng người theo dõi lớn nhờ phong cách nữ tính và rạng rỡ. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng vóc dáng săn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp, cô dễ dàng biến những kỳ nghỉ xả hơi sau giải đấu thành những sàn diễn thời trang thu nhỏ.

Gần đây, khi thông tin cô chuẩn bị tái xuất tại giải vô địch quốc gia (VĐQG) Việt Nam được công bố, người hâm mộ đã nhanh chóng tìm kiếm và chia sẻ lại loạt ảnh diện bikini đầy nóng bỏng mà cô từng đăng tải trên mạng xã hội. Sự đối lập thú vị giữa một vận động viên tài năng trên sân và một cô gái quyến rũ, dịu dàng ngoài đời thực chính là lý do giúp Sasipaporn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam.

Hành trình đầy duyên nợ với bóng chuyền Việt Nam

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026, diễn ra từ ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long, đánh dấu lần thứ ba Sasipaporn sang Việt Nam thi đấu. Trước đó, cô từng đầu quân cho Geleximco Thái Bình ở giai đoạn 1 mùa giải 2023 và Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở vòng 1 mùa giải 2024.

Dù ở những lần xuất ngoại trước, các đội bóng chủ quản của cô chưa đạt được danh hiệu tập thể trọn vẹn như kỳ vọng, nhưng đẳng cấp chuyên môn của chủ công tuyển Thái Lan là điều không ai có thể phủ nhận. Ở lần trở lại này, Sasipaporn sẽ khoác áo Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, đội bóng đang nuôi tham vọng tạo nên bước đột phá ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Cuộc đua khốc liệt tại Vĩnh Long

Sự xuất hiện của Sasipaporn nằm trong làn sóng đổ bộ mạnh mẽ của các ngoại binh chất lượng cao tại giải năm nay. Ban tổ chức ghi nhận có tổng cộng 12 cầu thủ nước ngoài đăng ký thi đấu, mang đến sự phân hóa rõ rệt về mặt chiến thuật giữa các câu lạc bộ.

Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh nhưng chỉ có 1 người được phép thi đấu trên sân tại một thời điểm. Do đó, các đội bóng như Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin hay chính Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã chọn giải pháp đăng ký 2 ngoại binh để đa dạng hóa nhân sự và xoay tua đội hình. Ngược lại, những cái tên như Hà Nội Tasco Auto hay VTV Bình Điền Long An lựa chọn dồn trọng tâm vào một vị trí chủ lực cố định.

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại đang khiến cuộc đua vào top 4 tranh ngôi vô địch, cũng như cuộc chiến trụ hạng ở nhóm dưới trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Hà Nội Tasco Auto đang tạm dẫn đầu, nhưng khoảng cách giữa các đội ở nhóm giữa là rất sát sao. Đối với Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (hiện đứng hạng 6), việc bổ sung Sasipaporn kết hợp cùng tay đập người Mỹ Claire Hoffman được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ Thanh bứt phá trong những loạt trận vòng bảng cộng dồn điểm số này.

Ngay trong ngày khai mạc 14/10, người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt trận đấu hấp dẫn, trong đó tâm điểm là cuộc đọ sức vào lúc 20h giữa LPBank Ninh Bình và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây sẽ là bài kiểm tra hạng nặng đầu tiên để kiểm chứng sự hòa nhập của "bông hồng gai" Sasipaporn trong màu áo mới.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG ngày 14/10

Giờ Đội nhà KQ Đội khách 12:00 BC Thông tin - BĐ19 – Hà Nội Tasco Auto 14:30 HCĐG Lào Cai – Geleximco Hưng Yên 17:00 Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An 20:00 LP Bank Ninh Bình – XMLS Thanh Hóa

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