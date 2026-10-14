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"Kẻ gian lận" Man City vẫn ngạo nghễ chiến thắng, Ngoại hạng Anh run sợ

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool Man City vi phạm quy định Ngoại hạng Anh

Thật khó chấp nhận màn ăn mừng ngạo nghễ của Man City trong bầu không khí kỳ lạ bậc nhất lịch sử bóng đá Anh.

   

Sự ngạo nghễ của Man City

Người ta vẫn thường nói rằng những kẻ gian lận sẽ không bao giờ thành công. Tuy nhiên, có lẽ quan niệm ấy cần được xem xét lại sau khi Man City, đội bóng đang bị xem như kẻ bị ruồng bỏ tại Ngoại hạng Anh trở lại bằng chiến thắng áp đảo trước Liverpool.

CĐV Man City tận dụng triệt để khoảnh khắc để ăn mừng, như thể chiến thắng 3-0 có thể hợp thức hóa quan điểm rằng người ta hoàn toàn có thể dùng những khoản tiền có được từ hành vi gian lận để đổi lấy vinh quang. Những quả chuối bơm hơi, sự phấn khích tột độ của Noel Gallagher, cùng những tiếng hô tục tĩu nhắm vào Gary Neville khi cựu hậu vệ này xuất hiện bên đường biên để làm nhiệm vụ cho Sky Sports, tất cả tạo nên màn ăn mừng thể hiện sự ngạo mạn đến mức khó tin.

Xấu hổ ư? Có vẻ Man City không hiểu ý nghĩa của từ này. Họ đón nhận hình ảnh một đội bóng bị xem là kẻ đáng ghét nhất với sự thích thú đến mức một số cổ động viên còn giơ cao những biểu ngữ có dòng chữ "Những kẻ gian lận".

Thoạt nhìn, đây là một trong những kết quả ấn tượng nhất của Man City. Các cầu thủ "The Citizens" thể hiện tinh thần thách thức đã tận dụng chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Ryan Gravenberch để khiến Liverpool phải nhận thất bại sân nhà nặng nề bậc nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Man City ngạo nghễ trước giông bão

Man City ngạo nghễ trước giông bão

Tuy nhiên, chiến thắng ấy cuối cùng có thể chẳng mang lại ý nghĩa gì. Chính suy nghĩ đó đã phần nào an ủi các cổ động viên Liverpool trên khán đài trong buổi chiều tồi tệ. “Xuống hạng đi”, họ hô vang, trong khi những fan mặc áo xanh da trời vẫn tiếp tục hành xử như thể mình là những thiên thần bị hiểu lầm. Tất cả đã trở thành trò hề thực sự.

Sự phi lý này sẽ chưa thể chấm dứt, dù là tuần tới, tháng tới hay thậm chí sang năm. Mỗi chiến thắng áp đảo mà Man City giành được, mỗi bàn thắng tuyệt đẹp mà họ tạo ra đều bị phủ bóng bởi khả năng toàn bộ thành tích ấy có thể bị xóa khỏi lịch sử. Đội bóng này rõ ràng đang hướng đến mục tiêu giành thêm một chức vô địch, nhưng cuối cùng, đó có thể lại là danh hiệu bị bỏ trống hoặc được trao cho đội bóng khác.

Đúng là phong độ hiện tại cho thấy Man City hoàn toàn có khả năng tái lập thành tích cách đây 9 mùa giải, khi họ cán mốc 100 điểm. Tuy nhiên, đó cũng là số điểm mà đội bóng này có thể bị trừ đi vì nhiều năm thổi phồng doanh thu thương mại trên quy mô lớn bằng những phương thức thiếu minh bạch.

Mâu thuẫn căn bản ấy đã tạo nên một trong những bầu không khí kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá Anh sau tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng của Man City tại Anfield vừa thể hiện trình độ chuyên môn xuất sắc, vừa để lại cảm giác trống rỗng về mặt tinh thần.

Man City phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình. Dẫu vậy, cách đội bóng này ăn mừng chiến thắng đầy ngạo nghễ khiến người ta thực sự khó chấp nhận.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đau đầu

Hãy nhìn những quả chuối bơm hơi được khán giả mang vào sân. Chúng được cho là lời gợi nhắc đầy hoài niệm về thập niên 1980, thời điểm việc giơ cao những quả chuối bất ngờ trở thành trào lưu sau khi Man City xuống hạng Hai. Phải chăng thông điệp ngầm ở đây là các cổ động viên sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng ngay cả khi họ bị giáng xuống nhiều hạng đấu?

900 triệu bảng là khoản tiền Man City đã thúc đẩy doanh thu thương mại tăng vọt thông qua các hợp đồng giả. Thế nhưng, nhìn cách các cầu thủ và những người ủng hộ họ hả hê tại Anfield, người ta có cảm giác rằng họ thực sự tự hào về điều đó.

Tuy nhiên, những hành động hôn lên huy hiệu và đoàn kết bảo vệ đội bóng ấy về cơ bản chỉ mang tính hình thức. Có thể chắc chắn rằng chính những cầu thủ đang tuyên bố lòng trung thành tuyệt đối lúc này sẽ nhanh chóng rời đi ngay khi các án phạt được công bố.

Man City vẫn đang tỏ ra vô cùng hiên ngang

Man City vẫn đang tỏ ra vô cùng hiên ngang

Trớ trêu thay, có cơ sở để cho rằng Man City mới là bên hưởng lợi lớn nhất vào thời điểm hiện tại, đặc biệt nếu tinh thần thách thức và bản lĩnh mà họ thể hiện tại Anfield là dấu hiệu báo trước những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Năm 2023, khi các cáo buộc được công bố, Pep Guardiola, với Enzo Maresca khi đó là trợ lý, đã tận dụng chính vụ việc này để khơi dậy động lực cho Man City. Kết quả là đội bóng giành cú ăn ba lịch sử.

Nếu Man City phản ứng theo cách tương tự lần này, đó sẽ là thảm họa toàn diện đối với Ngoại hạng Anh. Có lẽ những nhân vật quyền lực tại Man City cũng chẳng phải mất ngủ vì điều đó.

Ngoài ra, nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ kiện tụng vẫn hiện hữu, không chỉ từ chính Man City mà còn từ những CLB đối thủ muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong giai đoạn liên quan đến các hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Đối với giải đấu thường được ca ngợi là hấp dẫn nhất thế giới, hình ảnh Ngoại hạng Anh lúc này thực sự thiếu chuyên nghiệp. Con tàu Man City có thể đang chìm, nhưng Ngoại hạng Anh thậm chí đã chìm sâu xuống dưới mặt nước.

"Kẻ gian lận" Man City vẫn ngạo nghễ chiến thắng, Ngoại hạng Anh run sợ - 3

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Carrick muốn vụ Man City vi phạm tài chính sớm được giải quyết
Carrick muốn vụ Man City vi phạm tài chính sớm được giải quyết

HLV Michael Carrick của MU đã đưa ra quan điểm về cuộc chiến pháp lý giữa Man City và ban tổ chức Ngoại hạng Anh.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 14:50 PM (GMT+7)
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