Nóng nhất thể thao sáng 13/10: Alcaraz đổ lỗi cho quả bóng sau thất bại ở Thượng Hải Masters

Alcaraz đổ lỗi cho quả bóng sau thất bại ở Thượng Hải Masters

Alcaraz nhận thất bại cay đắng với tỷ số 5-7, 6-7 (4) trước Zizou Bergs. "Tiểu Nadal" đã gặp vấn đề với các quả bóng.

Cụ thể, Alcaraz chia sẻ sau trận: "Thật kỳ lạ khi cảm nhận về sân và điều kiện thi đấu khác nhau đến vậy chỉ trong hai ngày. Rõ ràng, ở vòng đầu tiên, tôi chơi trong điều kiện có mái che. Hôm nay tôi chơi ngoài trời. Tôi nhận thấy có sự khác biệt. Ở vòng đầu tiên, tôi cảm thấy mọi thứ rất nhanh, hôm nay bóng có vẻ to hơn và chậm hơn một chút. Tôi không biết tại sao. Thật kỳ lạ, đây là điều họ nên xem xét lại".

Alcaraz trải qua trận đấu đáng quên ở Thượng Hải Masters

Zizou Bergs không thể tin nổi khi hạ gục được Alcaraz

Sau khi thắng Alcaraz ở vòng 3 Thượng Hải Masters, Zizou Bergs đã tỏ ra vô cùng phấn khích: "Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn thực sự không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bạn chỉ hoàn toàn sống sót trong khoảnh khắc đó và tập trung vào những điểm cần phải ghi. Thật khó để bình tĩnh lại một chút, nhưng tôi đã rất hạnh phúc".

Billiards Vô địch HBSF Final 2026 công bố thời gian, thưởng lớn 600 triệu đồng

Sau hai chặng HBSF Tour diễn ra sôi nổi và thành công, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) chính thức công bố thời gian, địa điểm tổ chức giải Billiards Vô địch HBSF Final 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 19/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).

Giải sẽ tranh tài ở các nội dung, gồm carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool nam, pool nữ. Đáng chú ý, tour đấu này dự kiến sẽ có thêm nội dung carom 3 băng trẻ dành cho các vận động viên đã đăng ký thi đấu cho TP.HCM, hướng đến việc tạo thêm cơ hội cọ xát và phát triển lực lượng cơ thủ trẻ của địa phương.

Trông đợi ngày diễn ra giải Billiards Vô địch HBSF Final 2026

Bên cạnh sức hút chuyên môn, giải đấu còn thu hút sự quan tâm nhờ mức thưởng đáng chú ý. Tổng giá trị giải thưởng của HBSF Final 2026 lên đến khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nội dung carom 3 băng nam sẽ nhận 120 triệu đồng, còn chức vô địch pool nam có mức thưởng 100 triệu đồng. Đây là những khoản thưởng đáng kể, hứa hẹn tạo thêm động lực để các cơ thủ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Với việc quy tụ 5 nội dung thi đấu cùng quỹ thưởng lớn, Billiards Vô địch HBSF Final 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của billiards Việt Nam vào cuối năm, tiếp nối không khí sôi động từ hai chặng HBSF Tour trước đó.

Canelo không hủy trận đấu với Mbilli

Canelo Alvarez đã trả lời những nghi ngờ nghiêm trọng xung quanh trận tranh đai vô địch với Christian Mbilli ở Saudi Arabia, sau khi có nhiều vụ tấn công gây chết người xảy ra gần đây. Cụ thể, chủ tịch cơ quan giải trí tổng hợp Saudi Arabia, ông Al-Sheikh cho hay: "Canelo đã liên lạc với tôi và nói rằng anh ấy vẫn sẽ thượng đài ở Riyadh vào ngày 31/10, bất kể chuyện gì xảy ra. Anh ấy không sợ gì cả".