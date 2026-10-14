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Manchester United gục ngã 0-2 trước Atletico Madrid trong trận đấu mà họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và tiếp tục phơi bày những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, giữa màn trình diễn đáng thất vọng ấy, Carlos Baleba nổi lên như một điểm sáng đầy hứa hẹn. Nếu phải tìm một cầu thủ đủ khả năng giúp MU thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, tiền vệ người Cameroon hoàn toàn có thể là cái tên được trao gửi niềm tin.
Manchester United trải qua một đêm đáng quên tại Madrid khi để thua Atletico 0-2. Bàn thắng của Pablo Barrios xuất hiện ngay giây thứ 49, trước khi Ademola Lookman ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Nỗi thất vọng càng nhân lên khi MU mất người do Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút 74.
Dù thất bại, MU vẫn có những dấu hiệu cải thiện so với chuỗi trận gây thất vọng trước đó. Đội bóng của Michael Carrick tạo ra không ít cơ hội trước Atletico, nhưng khả năng tận dụng yếu kém khiến những nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa. Đại diện Tây Ban Nha thậm chí còn bị từ chối một bàn thắng.
Trong bối cảnh MU đang chật vật tìm lối thoát, Carlos Baleba là một trong số ít cầu thủ để lại ấn tượng tích cực. Bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng có lần đầu đá chính cho CLB, đồng thời trải nghiệm bầu không khí Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Đó không phải thử thách dễ dàng, đặc biệt khi Baleba phải thi đấu tại Metropolitano, nơi Atletico nổi tiếng với khả năng pressing, tranh chấp quyết liệt và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, tiền vệ người Cameroon vẫn thể hiện sự tự tin đáng kể.
Được bố trí chơi thấp ở tuyến giữa, Baleba tích cực áp sát, đoạt bóng và di chuyển rộng để hỗ trợ đồng đội. Khả năng bao quát không gian giúp anh trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thế trận của MU.
Dẫu vậy, màn trình diễn của Baleba chưa hoàn hảo. Anh bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu thuận lợi trong vòng 24 phút đầu tiên và bị thay ra sau hơn một giờ thi đấu.
Vấn đề lớn nhất của MU lúc này không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở sự thiếu ổn định trong cách vận hành đội bóng. Sau chín trận đầu tiên trên mọi đấu trường, họ đã nhận bốn thất bại và chỉ giành được hai chiến thắng. Áp lực dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn.
Ở hàng thủ, Diogo Dalot có màn trình diễn đáng thất vọng khi liên tiếp mắc lỗi trong những tình huống dẫn đến bàn thua. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã để Alex Baena khai thác khoảng trống phía sau, mở đường cho pha lập công chớp nhoáng của Barrios. Sau đó, Dalot tiếp tục mất dấu Julian Alvarez trước khi không thể ngăn Lookman ghi bàn.
Marcus Rashford cũng không đáp ứng được yêu cầu phòng ngự. Sau khi được nghỉ ở trận gặp Tottenham, tiền đạo người Anh có những pha dâng cao tương đối tích cực trong hiệp một, nhưng thường xuyên thiếu sự hỗ trợ khi đội nhà mất bóng. Anh nhận thẻ vàng sau giờ nghỉ rồi bị thay ra.
Nếu Baleba đem đến năng lượng và khả năng tranh chấp, những cầu thủ còn lại ở tuyến giữa MU lại chưa tạo được sự ổn định cần thiết.
Andrey Santos có một trận đấu thiếu thuyết phục. Tiền vệ người Brazil mắc một số lỗi xử lý, thực hiện những pha vào bóng thiếu chính xác và khiến MU gặp khó khi Atletico chuyển trạng thái. Đáng chú ý, một đường chuyền bất cẩn của Santos góp phần dẫn đến tình huống Leny Yoro phạm lỗi và nhận thẻ đỏ. Với những hạn chế ấy, Santos chưa tận dụng được cơ hội để khẳng định vị trí trong đội hình.
Bruno Fernandes cũng không đạt phong độ tốt nhất. Đội trưởng MU đang gặp vấn đề thể lực và chơi thiếu thanh thoát khi bị đẩy sang cánh phải trong hiệp một. Anh khởi sắc hơn sau giờ nghỉ, có cú sút xa đưa bóng dội xà ngang và một pha bắt vô lê chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên, những khoảnh khắc cá nhân ấy chưa đủ khỏa lấp vấn đề về khả năng kết nối và kiểm soát thế trận của toàn đội.
Youri Tielemans có phần thoải mái hơn khi chơi ở vị trí số 10, nhờ tuyến giữa được tổ chức gọn gàng hơn xung quanh anh. Điều đó cho thấy MU không chỉ cần những cá nhân có kỹ thuật, mà còn phải xây dựng được cấu trúc phù hợp để các cầu thủ phát huy thế mạnh.
Sự kết hợp giữa các mắt xích trong hệ thống của MU lúc này rất yếu. Khi tuyến giữa thiếu khả năng tranh chấp và che chắn, hàng thủ liên tục chịu sức ép. Khi Bruno không có đủ không gian để sáng tạo, hàng công trở nên thiếu kết nối. Và khi những đường chuyền đầu tiên thiếu an toàn, MU dễ dàng đánh mất quyền kiểm soát.
Những vấn đề ấy càng làm nổi bật giá trị của Baleba. MU cần một tiền vệ có thể tranh chấp, thu hồi bóng, che chắn cho hàng thủ và đưa đội bóng thoát khỏi sức ép. Baleba sở hữu những phẩm chất phù hợp với yêu cầu đó, dù vẫn cần thời gian để hoàn thiện khả năng xử lý và đưa ra quyết định trong những thời khắc quan trọng.
Tựu chung lại, Baleba có thể là một phần quan trọng của lời giải, bởi khả năng hoạt động ở khu vực thấp giúp anh đảm nhiệm những công việc nền tảng mà đội bóng đang thiếu. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị của tiền vệ này, MU cần bố trí các vệ tinh phù hợp, giảm tải nhiệm vụ phòng ngự cho Bruno và cải thiện chất lượng triển khai bóng từ tuyến dưới.
Không thể kỳ vọng một mình Carlos Baleba lập tức giải quyết mọi vấn đề của MU. Cuộc khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ nhiều yếu tố, từ những sai sót cá nhân, sự thiếu gắn kết giữa các tuyến cho đến khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Tuy nhiên, nếu phải tìm một nhân tố có thể trở thành điểm tựa cho quá trình tái thiết, Baleba là cái tên rất đáng được cân nhắc.
Tiền vệ 70 triệu bảng cho thấy anh không bị choáng ngợp trước sức ép của một trận đấu lớn. Khả năng hoạt động rộng, tranh chấp quyết liệt và hỗ trợ phòng ngự mang đến cho MU một phương án quan trọng để cải thiện sự cân bằng ở tuyến giữa. Đây cũng là những yếu tố đội bóng còn thiếu trong nhiều trận đấu gần đây.
Điều Baleba cần lúc này là sự kiên nhẫn và cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Một màn trình diễn tích cực trong lần đầu đá chính tại Champions League chưa đủ để khẳng định anh sẽ trở thành ngôi sao tại Old Trafford, nhưng đó là tín hiệu đáng khích lệ giữa giai đoạn đầy bất ổn.
HLV Carrick cần nhanh chóng biến những dấu hiệu tiến bộ thành kết quả thực tế. MU không thể tiếp tục phung phí cơ hội, mắc sai lầm phòng ngự và đánh mất quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân.
Nếu “Quỷ đỏ” cần một người khơi dậy hy vọng giữa cuộc khủng hoảng, Baleba hoàn toàn có thể là câu trả lời. Anh chưa phải vị cứu tinh đã được kiểm chứng, nhưng những phẩm chất vừa thể hiện cho thấy MU có lý do để đặt niềm tin vào tiền vệ người Cameroon.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/10/2026 13:58 PM (GMT+7)