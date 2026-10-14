Vấn đề lớn nhất của MU lúc này không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở sự thiếu ổn định trong cách vận hành đội bóng. Sau chín trận đầu tiên trên mọi đấu trường, họ đã nhận bốn thất bại và chỉ giành được hai chiến thắng. Áp lực dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn.

Ở hàng thủ, Diogo Dalot có màn trình diễn đáng thất vọng khi liên tiếp mắc lỗi trong những tình huống dẫn đến bàn thua. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã để Alex Baena khai thác khoảng trống phía sau, mở đường cho pha lập công chớp nhoáng của Barrios. Sau đó, Dalot tiếp tục mất dấu Julian Alvarez trước khi không thể ngăn Lookman ghi bàn.

Marcus Rashford cũng không đáp ứng được yêu cầu phòng ngự. Sau khi được nghỉ ở trận gặp Tottenham, tiền đạo người Anh có những pha dâng cao tương đối tích cực trong hiệp một, nhưng thường xuyên thiếu sự hỗ trợ khi đội nhà mất bóng. Anh nhận thẻ vàng sau giờ nghỉ rồi bị thay ra.

Nếu Baleba đem đến năng lượng và khả năng tranh chấp, những cầu thủ còn lại ở tuyến giữa MU lại chưa tạo được sự ổn định cần thiết.

Andrey Santos có một trận đấu thiếu thuyết phục. Tiền vệ người Brazil mắc một số lỗi xử lý, thực hiện những pha vào bóng thiếu chính xác và khiến MU gặp khó khi Atletico chuyển trạng thái. Đáng chú ý, một đường chuyền bất cẩn của Santos góp phần dẫn đến tình huống Leny Yoro phạm lỗi và nhận thẻ đỏ. Với những hạn chế ấy, Santos chưa tận dụng được cơ hội để khẳng định vị trí trong đội hình.

Bruno Fernandes cũng không đạt phong độ tốt nhất. Đội trưởng MU đang gặp vấn đề thể lực và chơi thiếu thanh thoát khi bị đẩy sang cánh phải trong hiệp một. Anh khởi sắc hơn sau giờ nghỉ, có cú sút xa đưa bóng dội xà ngang và một pha bắt vô lê chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên, những khoảnh khắc cá nhân ấy chưa đủ khỏa lấp vấn đề về khả năng kết nối và kiểm soát thế trận của toàn đội.

Youri Tielemans có phần thoải mái hơn khi chơi ở vị trí số 10, nhờ tuyến giữa được tổ chức gọn gàng hơn xung quanh anh. Điều đó cho thấy MU không chỉ cần những cá nhân có kỹ thuật, mà còn phải xây dựng được cấu trúc phù hợp để các cầu thủ phát huy thế mạnh.