Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Zverev đụng khắc tinh, tay vợt loại Djokovic gặp khó
Thượng Hải Masters ngày 13/10 chứng kiến loạt trận đáng chú ý với Zverev chạm trán Bublik, Hurkacz đối đầu Davidovich Fokina, trong khi De Minaur và Mensik hướng tới tấm vé vào tứ kết.
Zverev - Bublik: Khoảng 17h, 13/10 (Vòng 4 Thượng Hải Masters)
Alexander Zverev đối mặt thử thách khó chịu mang tên Alexander Bublik ở vòng 4 Thượng Hải Masters 2026. Tay vợt Đức được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, nhưng thành tích đối đầu bất lợi khiến anh không thể chủ quan trước đối thủ Kazakhstan.
Bublik (bên phải) là đối thủ mà Zverev (bên trái) đã thua 3 trong số 4 lần đụng độ giữa hai tay vợt
Zverev thắng 8 trong 10 trận gần nhất và đã vượt qua Quentin Halys để giành vé vào vòng 4. Đáng chú ý, chiến thắng 6-4, 6-7, 6-3 trước Halys cho thấy tay vợt số 2 thế giới vẫn biết cách xử lý những thời điểm khó khăn, dù chưa duy trì được sự áp đảo xuyên suốt trận đấu.
Trên mặt sân cứng, Zverev có lợi thế nhờ khả năng giao bóng ổn định, những cú đánh cuối sân chắc chắn và khả năng kiểm soát nhịp độ. Anh thường nhập cuộc tốt, nhưng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để tránh kéo dài trận đấu trước một đối thủ nguy hiểm như Bublik.
Bublik thắng 3 trong 4 lần chạm trán Zverev, đồng thời giành set đầu tiên ở cả bốn cuộc đối đầu trước đó. Khả năng giao bóng mạnh, những cú đánh biến hóa và lối chơi khó đoán giúp tay vợt Kazakhstan có thể gây bất ngờ, đặc biệt nếu liên tục đưa trận đấu vào thế giằng co.
Tại Thượng Hải, Bublik lần lượt đánh bại Tomas Machac và Brandon Nakashima. Tuy nhiên, phong độ của anh thiếu ổn định với 6 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Những lỗi tự đánh hỏng và sự mất tập trung ở thời điểm quyết định có thể trở thành điểm yếu trước Zverev.
Xét tương quan hiện tại, Zverev có nhiều cơ sở để giành chiến thắng, nhưng Bublik đủ khả năng lấy một set nếu phát huy tốt cú giao bóng. Tay vợt Đức cần duy trì sự kiên nhẫn và hạn chế sai sót trong những loạt bóng quyết định.
Dự đoán kết quả: Zverev thắng Bublik sau 3 set.
Hurkacz - Davidovich Fokina: Khoảng 18h, 13/10 (Vòng 4 Thượng Hải Masters)
Tay vợt Ba Lan Hubert Hurkacz đang có dấu hiệu khởi sắc, nhưng đối thủ người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina nắm lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu.
Hurkacz (bên trái) gặp thử thách thực sự ở vòng 4 Thượng Hải
Hurkacz thắng 3 trận liên tiếp tại Thượng Hải trước khi vượt qua Yi Zhou sau ba set. Đáng chú ý, anh từng đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 6-4, 6-3, cho thấy khả năng giao bóng và duy trì sức ép vẫn là vũ khí lợi hại trên mặt sân cứng. Nếu phát huy tốt những cú giao bóng uy lực, tay vợt Ba Lan có thể chủ động kiểm soát các game cầm giao bóng và tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.
Fokina thắng 5 trong 7 lần gặp Hurkacz, trong đó có chiến thắng gần nhất với tỷ số 6-4, 7-6 tại giải đấu ở Trung Quốc cuối tháng 9. Tay vợt Tây Ban Nha cũng đang đạt phong độ tốt tại Thượng Hải sau khi lần lượt vượt qua Jenson Brooksby và Frances Tiafoe. Khả năng di chuyển linh hoạt, phòng thủ bền bỉ và chuyển trạng thái tấn công giúp anh có thể gây khó khăn cho Hurkacz trong những loạt bóng kéo dài.
Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu giữa sức mạnh giao bóng của Hurkacz và khả năng điều bóng, di chuyển của Davidovich Fokina. Tay vợt Ba Lan có lợi thế nếu duy trì tỷ lệ giao bóng một cao, nhưng đối thủ Tây Ban Nha nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và sự ổn định gần đây.
Dự đoán kết quả: Fokina thắng Hurkacz sau 3 set.
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2 trận đấu vòng 4 còn lại trong ngày 13/10
Gea - Mensik: Khoảng 12h30 (Vòng 4 Thượng Hải Masters)
Arthur Gea đang trở thành hiện tượng đáng chú ý tại Thượng Hải Masters 2026 khi liên tiếp vượt qua những đối thủ đáng gờm, mới nhất là Ben Shelton. Tuy nhiên, tay vợt Pháp sẽ phải đối mặt thử thách lớn hơn mang tên Jakub Mensik, người đang có phong độ tốt và được đánh giá cao hơn.
Gea thắng cả ba trận gần nhất tại Thượng Hải, lần lượt vượt qua Jaime Faria, Ugo Humbert và Shelton. Đáng chú ý, chiến thắng trước Shelton cho thấy tay vợt Pháp đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ có thứ hạng cao.
Dù vậy, Mensik cũng vừa đánh bại Francisco Cerundolo sau ba set, đồng thời vượt qua Miomir Kecmanovic khá thuyết phục. Sức mạnh giao bóng và khả năng tấn công từ cuối sân là những lợi thế giúp tay vợt CH Czech chiếm ưu thế. Hai người chưa từng gặp nhau, nhưng xét về thứ hạng và chất lượng thi đấu, Mensik vẫn sáng cửa đi tiếp.
Dự đoán kết quả: Mensik thắng Gea sau 3 set.
De Minaur - Khachanov: Khoảng 11h (Vòng 4 Thượng Hải Masters)
Alex De Minaur chạm trán Karen Khachanov trong cuộc đấu hứa hẹn giằng co giữa khả năng phòng thủ linh hoạt và những cú đánh giàu sức mạnh. Tay vợt Australia được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đối thủ Nga đủ khả năng kéo trận đấu vào thế cân bằng.
De Minaur thắng hai trận đầu tại Thượng Hải, trong đó có chiến thắng trước Rei Sakamoto. Khả năng di chuyển nhanh, trả giao bóng tốt và duy trì cường độ cao giúp anh gây áp lực lên đối thủ. Trong khi đó, Khachanov cũng có hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Arthur Fery và Adrian Mannarino. Tay vợt Nga sở hữu cú giao bóng uy lực cùng những pha đánh thuận tay nặng, nhưng cần hạn chế sai sót khi phải chống đỡ những pha bóng bền.
Hai tay vợt đang hòa nhau 2-2 trong lịch sử đối đầu. De Minaur thắng lần gặp gần nhất tại Paris năm 2025, song Khachanov vẫn có khả năng tạo bất ngờ nếu giao bóng hiệu quả.
Dự đoán kết quả: De Minaur thắng Khachanov sau 3 set.
(Vòng 3) Alexander Zverev tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong mùa giải ấn tượng của mình, khi vượt qua Quentin Halys tại Thượng Hải Masters...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/10/2026 22:53 PM (GMT+7)