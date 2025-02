Thanh Thúy đi thử việc bóng chuyền Hàn Quốc khi nào, nhận lương mấy tỷ?

Thanh Thúy đi thử việc tại Hàn Quốc khi nào, nhận lương bao nhiêu tỷ?

Trần Thị Thanh Thúy đang là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng bóng chuyền Việt Nam. Bởi lẽ theo đài KBSN Sport (Hàn Quốc), chủ công cao 1m93 là một trong hai cái tên đã đăng ký tham dự kỳ try-out (ứng tuyển) thường niên của giải vô địch bóng chuyền quốc gia Hàn Quốc.

Dù kênh truyền hình này không chỉ đích danh Thanh Thúy nhưng với thông tin từng khoác áo các CLB tại Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ thì duy nhất Thanh Thúy ở làng bóng chuyền Việt Nam có được điều này.

Thanh Thúy sẽ có chuyến thử việc tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới đây

Kỳ try-out tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 với hơn 100 cầu thủ bóng chuyền nam và 45 cầu thủ nữ đăng kí ứng tuyển. Như vậy, Thanh Thúy sẽ tham gia kỳ thi ứng tuyển này sau khi cùng VTV Bình Điền Long An tham dự Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025 vào tháng 3 tại Ninh Bình và giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vào tháng 4 tại Hà Nội.

Nếu như trúng tuyển, Thanh Thúy sẽ nhận mức lương tối thiểu cho ngoại binh châu Á là 120.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) ở năm đầu tiên và sẽ được tăng lên khoảng 150.000 USD (3,8 tỷ đồng) cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, chủ công số 1 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những VĐV chất lượng khác đến từ Nhật Bản, Iran, Mông Cổ, Úc, Kazakhstan, Philippines…

Chủ công cao 1m93 sẽ nhận mức lương lên đến 3 tỷ đồng nếu như trúng tuyển

Việc Thanh Thúy đăng ký kỳ thi ứng tuyển đang tạo nên “cơn sốt” với truyền thông bóng chuyền Hàn Quốc. Giới chuyên môn của Hàn Quốc thậm chí còn nhận xét rằng với đẳng cấp từng tỏa sáng ở ASIAD, hay có 5 năm thi đấu tại Nhật Bản, Thanh Thúy sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển này.

Hiện bóng chuyền nữ Việt Nam có đại diện duy nhất đang thi đấu tại giải Hàn Quốc và để lại nhiều dấu ấn là phụ công Trần Thị Bích Thủy trong màu áo GS Caltex Seoul Kixx.

Dàn "chân dài" bóng chuyền Long An khoe sắc trong đám cưới Khánh Vy

Đầu năm 2025, người hâm mộ VTV Bình Điền Long An rất bất ngờ khi lãnh đạo đội bóng này thông báo việc chủ công tài năng Phan Khánh Vy sẽ tạm dừng thi đấu trong năm nay.

Dàn "chân dài" bóng chuyền Long An khoe sắc tại đám cưới của chủ công Khánh Vy

Mới đây, lý do cho việc này đã được tiết lộ khi các VĐV của Long An đồng loạt đăng ảnh đi tham dự lễ cưới của chủ công sinh năm 2002. Đặc biệt, các fan không khỏi trầm trồ khi những hoa khôi tài sắc của đội bóng miền Tây như Lữ Thị Phương, Đặng Thị Kim Thanh hay Nguyễn Lan Vy khoe sắc rạng ngời trong trang phục dự tiệc lộng lẫy và được trang điểm chỉn chu.

Dàn ngoại binh “khủng” sắp đổ bộ bóng chuyền nữ Việt Nam

Theo đó, đội bóng chuyền nữ TP.HCM đang đàm phán để mang về ngoại binh người Cuba Lianet Garcia. Nữ chủ công sinh năm 2004 có chiều cao 1m87, bật đà 3m22, bật chắn 3m05 và hiện đang thi đấu cho đội bóng Giang Tây tại giải VĐQG Trung Quốc.

Andrea Mitrovic cùng nhiều ngoại binh chất lượng sẽ đến thi đấu tại Việt Nam

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đã chiêu mộ thành công tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ Ceyda Aktas. Nữ VĐV này có chiều cao 1m91, tầm bật đà lên tới hơn 3m10. Dự kiến, cô sẽ có mặt ở đội bóng mới vào tháng 3 tới đây.

Một thông tin khác, VTV Bình Điền Long An đang đưa vào tầm ngắn chủ công người Ba Lan Natalia Lijewska. Tay đập sinh năm 2001 có chiều cao 1m92, từng thi đấu tại Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản…

Trước đó, CLB Binh chủng Thông tin đã gây “sốt” khi chiêu mộ thành công Andrea Mitrovic với hợp đồng thi đấu ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia Việt Nam. Nữ VĐV này là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Canada, sinh năm 1999, chơi ở vị trí chủ công với chiều cao 1m87, bật đà 3m14 và bật chắn 2m90.

300 triệu cho nhà vô địch Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025

Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2025 diễn ra từ 4-9/3 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Giải có sự góp mặt của 12 đội bóng gồm là LPBank Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Công an TP.HCM, Hà Nội và Long An (nam) và LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Vietinbank, Thái Bình, Binh chủng Thông tin và Thanh Hóa (nữ).

Giải có tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận 300 triệu đồng. Á quân nhận 100 triệu đồng, hạng Ba nhận 50 triệu đồng và giải khuyến khích nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra, các giải cá nhân cho VĐV tấn công, chuyền hai, phòng thủ xuất sắc có trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.