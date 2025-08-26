"Mổ xẻ" Barcelona - Real sau 2 vòng đầu La Liga: Cỗ máy chưa hoàn hảo

Sau 2 vòng, Barcelona và Real Madrid đều đã giành chiến thắng mặc dù mỗi trận của họ lại có diễn biến và cách biệt tỷ số khác nhau. Barcelona thắng đậm Mallorca ngày ra quân nhưng sau đó phải trầy trật để ngược dòng trước Levante. Real Madrid phải nhờ một quả penalty để hạ Osasuna, họ sau đó thắng Real Oviedo 3-0 nhưng trận đấu chỉ được định đoạt ở cuối hiệp 2.

Barcelona phải khá vất vả để ngược dòng trước Levante

Dưới đây, chúng ta sẽ cùng xem giữa hai ông lớn này đang tồn tại những vấn đề gì sau 2 vòng đầu.

Barcelona và nỗi lo hàng thủ

Với sự ra đi của Inigo Martinez, cùng lời hứa của Hansi Flick rằng ông sẽ thay đổi hàng phòng ngự, người ta đã nghĩ Barcelona sẽ chơi cẩn trọng hơn. Nhưng không, Barca bẫy việt vị mùa trước vốn đã cực kỳ nhiều, mùa này họ tiếp tục chiến thuật đó và thậm chí dâng gần như cả hàng phòng ngự vượt qua vạch giữa sân.

Những ai nghĩ Flick sẽ thay đổi đều không hiểu gì về HLV người Đức, ông có phương pháp của mình và không lý do gì phải thay đổi khi nó đã mang về cho ông rất nhiều thành công. Bẫy việt vị của Barca không chỉ để khiến các tiền đạo đối phương rơi vào bẫy, nó còn giúp việc pressing tranh bóng bên phần sân đối phương dễ hơn vì không gian tranh chấp được thu hẹp đi. Càng lùi đội hình, không gian càng mở và phòng ngự càng khó.

Barcelona tiếp tục sử dụng bẫy việt vị với tần suất cao

Có một số tranh luận về việc vì Inigo Martinez không còn ở CLB, khả năng bắt việt vị giảm đi do những Pau Cubarsi hay Ronald Araujo không tỉnh táo bằng trung vệ đàn anh người xứ Basque. Thực tế Barca vẫn đưa các tiền đạo Levante vào bẫy việt vị tới 6 lần, và khi Inigo còn ở CLB thì vẫn có trận những cái bẫy đã không sập xuống đúng lúc.

Sai lầm trong các bàn thua trước Levante chủ yếu đến từ sự không kịp lùi về của các tiền vệ lẫn tiền đạo cánh Barca. Bàn đầu tiên chứng kiến Yamal không lùi về, Garcia và Casado cùng nhảy lên tranh chấp với 1 cầu thủ Levante dẫn đến để lọt 1 cầu thủ khác, Araujo không chủ động hóa giải tình huống, thậm chí cả Rashford cũng để cho người mình kèm chạy vọt lên trước để tham gia vào tình huống tấn công.

Do đó vấn đề việt vị của Barcelona thực chất chẳng nằm ở chuyện do nhân sự thay đổi, hay do các đối thủ đã bắt bài. Dùng việt vị đòi hỏi sự đồng bộ về hành động của tất cả các cầu thủ, chỉ một người sai lầm là dễ dẫn tới hỏng cái bẫy.

Real Madrid: Ai khuấy đảo vòng cấm?

Real Madrid thắng 2 trận, Mbappe ghi bàn cả 2 trận và Vinicius vừa tạo dấu ấn trước Real Oviedo sau khi vào sân từ ghế dự bị. Cả 2 trận đều giữ sạch lưới, nên HLV Xabi Alonso nhìn chung có thể hài lòng với khởi đầu hiện tại.

Mbappe và các tiền đạo Real Madrid thường xuyên phải đối đầu với số đông hậu vệ đối phương trong 2 trận vừa qua

Có điều cả 2 trận đều mang tới khó khăn rõ rệt về mặt tấn công cho Real Madrid, rằng không trận nào họ khai thông thế bế tắc mà không cần đến sự tỏa sáng của cá nhân Mbappe. Với những đội bóng chơi phòng ngự tỉnh táo hơn và lùi xuống đông hơn thì chưa chắc Real sẽ có cơ hội ghi bàn vượt lên.

Nhiều fan Real đã phàn nàn rằng chất lượng sáng tạo cơ hội đã giảm đi từ khi Toni Kroos giải nghệ, rằng Real Madrid thiếu những chân chuyền “mở khóa”. Vấn đề thực tế là ngược lại: Người chuyền thì Real đâu có thiếu, nhưng chuyền cho ai? Ai bên phía Real khuấy đảo vòng cấm địa? Ai chạy chỗ vào khu 16m50 để những cầu thủ chuyền bóng có lựa chọn đưa bóng vào? Khu cấm địa đối phương thường xuyên vắng người của Real bởi chẳng mấy ai chạy chỗ.

Cứ nhìn vào các tiền đạo Real để thấy tại sao: Mbappe, Rodrygo, Vinicius, cả Brahim Diaz, v.v… Tất cả đều có xu hướng cầm bóng đột phá, và nếu chạy chỗ thì họ cũng đều đi từ tuyến hai vào. Không ai có mặt sẵn ở vòng 16m50, không ai tấn công cột xa.

Bản đồ nhiệt của Mbappe trước Oviedo: Tiền đạo cắm nhưng di chuyển và chạm bóng gần như chỉ toàn ngoài khu cấm địa

Real Madrid đã có một nhân tố đá cắm đáng gờm ở Club World Cup là Gonzalo Garcia, nhưng Xabi Alonso xem ra vẫn bị “trói tay” trong việc dùng người và vẫn phải dùng Mbappe, Vinicius hoặc Rodrygo. Garcia ở Club World Cup không chỉ là một lựa chọn để các tiền vệ Real đưa bóng vào, anh còn thu hút người kèm của đối phương và mở ra thời cơ tấn công cột xa hoặc tuyến hai cho Valverde hay các cầu thủ khác.

Real đã trở lại lối mòn của lối chơi tấn công mùa trước, nhưng lần này không thể nói rằng họ không có lựa chọn nào khác, khi đã có một Gonzalo Garcia ngay trước mắt để sử dụng. Hãy cứ tiếp tục đá theo kiểu hiện tại và để xem Real Madrid duy trì được hiệu quả tấn công đến bao lâu.