Thanh Thúy – Bích Tuyền so tài sao bóng chuyền Tây Ban Nha 1m98, tỉ số ngỡ ngàng

😲 Dàn sao Tây Ban Nha gây ấn tượng với chiều cao “khủng”

Nhằm chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2025, tối ngày 17/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) có trận đấu giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha (hạng 32 thế giới) tại Hà Nội. Trận đấu sẽ được thi đấu trong 4 set.

Lucia Varela sở hữu chiều cao 1m98

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất phát với Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy, chuyền hai Lâm Oanh. Ở vị trí đối chuyền, Kiều Trinh ra sân từ đầu thay cho Bích Tuyền.

Trong khi đó, các cô gái Tây Ban Nha gây chú ý với chiều cao nổi bật. Ấn tượng nhất phải kể đến phụ công Lucia Varela sở hữu chiều cao 1m98 và đối chuyền Julia De Paula cao 1m89. Phải nói thêm, dù đang có thứ hạng thấp hơn, Tây Ban Nha mới là đội bóng được đánh giá cao hơn với dàn sao thi đấu nổi bật ở các giải đấu hàng đầu châu Âu.

❌ Bộc lộ điểm yếu, sao 1m98 chắn bóng cực hay

Với bước 1 không tốt, tuyển nữ VN bị đối thủ sớm dẫn trước 5-9 nhưng sau đó cân bằng tỉ số 12-12. Bằng chiều cao cùng sức bật cực tốt của mình, Lucia Varela liên tục có những tình huống chắn bóng tốt, trong đó hạn chế nhiều pha dứt điểm của Thanh Thúy để giúp tuyển Tây Ban Nha vượt lên thắng 25-22 trong set đầu.

Thanh Thúy và đồng đội để thua 0-4 trước Tây Ban Nha

Sau những phút đầu cân bằng, đối chuyền Julia De Paula với những pha phát bóng hiểm hóc phá vỡ bước 1 của tuyển Việt Nam. Tây Ban Nha vượt lên dẫn 15-10 trước khi thắng tiếp 25-18

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa Bích Tuyền trở lại sân ở đầu set 3. Điều này giúp lối chơi của đội chủ nhà phần nào cải thiện. Tuy nhiên, Lucia Varela tiếp tục thể hiện khả năng chắn bóng tốt của mình để phòng thủ trước Bích Tuyền, giúp Tây Ban Nha thắng tiếp 25-20 và 26-24 ở 2 set đấu còn lại.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam để thua 0-4 trước Tây Ban Nha. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Tuấn Kiệt bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt trong khâu bước 1 và phòng thủ. Bên cạnh đó, Bích Tuyền cũng được vào sân khá hạn chế.

Vào lúc 19h ngày 18/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Kenya.

⏰ Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra khi nào?

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ còn gặp những đối thủ mạnh hơn Tây Ban Nha ở giải thế giới

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu danh giá này. 32 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Ba Lan (20h30 ngày 23/8), tuyển Đức (17h ngày 25/8) và tuyển Kenya (17h ngày 27/8).