Bích Tuyền là săn sóc viên, giai đoạn 2 bóng chuyền VĐQG khởi tranh với nhiều điều lạ

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2025 sẽ chính thức khai màn từ ngày 7 đến 16/10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, quy tụ 16 đội bóng mạnh nhất Việt Nam ở cả nội dung nam và nữ. Giải đấu đang rất được chờ đợi, tuy nhiên, vòng đấu năm nay có nhiều điều “rất lạ”.

Bích Tuyền (số 10) không thi đấu, cũng không làm trợ lý HLV mà là săn sóc viên của đội nữ Ninh Bình

🏐 Bích Tuyền, ngôi sao của đội trở thành… săn sóc viên

Điều khiến đông đảo người hâm mộ ngỡ ngàng chính là việc Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội trưởng CLB nữ Ninh Bình, không xuất hiện trên sân đấu mà đảm nhận vai trò săn sóc viên cho đội bóng. Quyết định này được HLV Thái Thanh Tùng và ban huấn luyện đội bóng chốt lại vào chiều 6/10 tại cuộc họp kỹ thuật trước khai mạc giai đoạn 2. Dù không thi đấu (vì lý do chấn thương) nhưng Bích Tuyền vẫn duy trì tập luyện cùng toàn đội.

Động thái này khiến không ít người đặt câu hỏi về thể lực cũng như tương lai của Bích Tuyền trong màu áo Ninh Bình cũng như khả năng được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games. Sự vắng mặt đột ngột của một trong những tay đập hàng đầu khiến giai đoạn 2 thêm phần bất ngờ và đòi hỏi đội bóng này phải có những điều chỉnh lớn để duy trì thế mạnh.

🌟 Những ngôi sao lớn vắng mặt gây tiếc nuối

Ngoài Bích Tuyền, giải đấu cũng chứng kiến sự thiếu vắng của những cái tên nổi bật khác. Đáng chú ý nhất là Trần Thị Thanh Thúy, đội trưởng đội tuyển quốc gia và chủ công lợi hại của VTV Bình Điền Long An đang thi đấu ở Nhật Bản, nên không tham gia giai đoạn 2 giải trong nước. Sự thiếu vắng của ngôi sao bóng chuyền Việt Nam là tổn thất lớn cho đội bóng, khi chiến thuật tấn công biên vốn rất mạnh của VTV Bình Điền phải có sự điều chỉnh toàn diện.

Thanh Thúy hiện đang có mặt tại Nhật Bản, cô không tham dự giai đoạn 2 cùng nữ Long An

Cùng với đó là trường hợp của chủ công Nguyễn Tú Linh (Hóa chất Đức Giang) vẫn chưa khỏi chấn thương sau giai đoạn 1 nên không thể thi đấu. Phan Khánh Vy (VTV Bình Điền Long An) mới lập gia đình và chưa trở lại sân đấu, cùng với những cái tên như Bùi Thị Ngà, Linh Chi (Binh Chủng Thông Tin), chuyền hai Thu Hoài (Vietinbank) cũng đều vắng mặt làm đội hình nhiều đội bóng nữ thiếu hụt sức mạnh và kinh nghiệm. Đây vừa là sự tiếc nuối nhưng cũng là cơ hội để các tuyển thủ trẻ thể hiện khả năng cũng như tích lũy kinh nghiệm quý giá.

⚡ Cuộc đua tranh gay cấn ở nội dung nam với dàn ngoại binh đẳng cấp

Ở nội dung nam, giai đoạn 2 thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt đội hình ngoại binh đồng đều ở tất cả các đội. Công an TPHCM là đội bóng nổi bật khi có sự trở lại của Michal Kubiak (Ba Lan) và tuyển thủ CH Séc Martin Licek, tạo nên hàng tấn công đầy sức mạnh và đa dạng. Với thành tích tạm dẫn đầu bảng và 5 trận thắng ở giai đoạn 1, Công an TPHCM đang nắm rõ lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch lần này.

Các đội Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa cũng không hề kém cạnh khi sở hữu ngoại binh chất lượng đến từ Cuba, Indonesia, Thái Lan hay Argentina như Rivan, Jakkrit và Federico Pereyra.

Đà Nẵng cùng Sanest Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị để hy vọng giành vé vào vòng chung kết. Trong khi các đội như Hà Nội và Tây Ninh lại đang quyết tâm trụ hạng với ngoại binh như Kuon Mom (Campuchia, Hà Nội) và Anurak Phanram (Thái Lan, Tây Ninh), cho thấy cuộc chiến trụ hạng cũng đầy căng thẳng và kịch tính.

🔄 Đổi mới tổ chức, nhiều thách thức và hứa hẹn bùng nổ

Một điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là việc tổ chức đồng thời nội dung nam và nữ tại cùng một địa điểm, thay vì phân chia ở nhiều vùng miền khác nhau như trước đây. Đây vừa là bước tiến trong việc chuyên nghiệp hóa giải đấu nhưng cũng là thách thức lớn trong công tác tổ chức, hậu cần và chuyên môn.

Theo lịch thi đấu đã chốt, vòng bảng giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 7 đến 10/10, tiếp theo sẽ là vòng bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 12 đến 16/10.

Một điểm nhấn nữa là giải lần này chỉ có 1 đội bóng ở mỗi nội dung phải xuống hạng, điều này làm tăng thêm sự tính toán và chiến thuật khi các đội vừa cạnh tranh suất vào chung kết, vừa phải tích cực bảo vệ suất trụ hạng. Giai đoạn 2 hứa hẹn sẽ là chuỗi trận đấu mang đến nhiều cảm xúc, có thể tạo ra những bất ngờ ngoạn mục cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.