Gia đình Ronaldo tiếp tục “càn quét” YouTube, vợ sắp cưới tiết lộ cuộc sống xa hoa

💎 Hé lộ cuộc sống xa hoa của vị hôn thê CR7

Vào chiều thứ hai vừa qua, Georgina Rodriguez công bố sự ra mắt của kênh YouTube Georgina Gio, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của cô. Thông tin này được chia sẻ trên tài khoản Instagram có hơn 71,2 triệu người theo dõi, trong khi Ronaldo với 665 triệu người theo dõi cũng nhanh chóng ủng hộ bằng cách chia sẻ story quảng bá cho vị hôn thê của mình.

Georgina Rodriguez vừa ra mắt kênh YouTube của chính mình

Ngay khi ra mắt, Georgina Gio đã thu hút sự chú ý lớn. Ba video đầu tiên bao gồm một đoạn giới thiệu chào mừng, video “Vui chơi cùng Cris: Hiểu rõ hơn về chúng tôi” và một vlog hậu trường chuyến đi Venice lãng mạn. Chỉ trong vài giờ, kênh đã có hơn 8.000 người đăng ký, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu “Georgina & Cristiano”.

Theo chia sẻ của Georgina, kênh sẽ tập trung vào các chủ đề thời trang, phong cách sống và kinh doanh, đồng thời tiết lộ những góc khuất đời thường bên trong gia đình siêu sao người Bồ Đào Nha. Người hâm mộ cũng kỳ vọng Ronaldo và các con sẽ thường xuyên xuất hiện, mang đến những khoảnh khắc gần gũi và chân thực hơn của gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới bóng đá.

⚽ Ronaldo và kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trên YouTube

Khi Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập YouTube vào năm 2024 với kênh "UR Cristiano", anh nhanh chóng chứng minh rằng danh tiếng của mình không chỉ giới hạn trong sân cỏ. Chỉ trong 90 phút tương đương thời gian một trận đấu bóng đá, kênh của CR7 đã có 1 triệu người đăng ký, và đạt 15 triệu lượt theo dõi chỉ sau 24 giờ.

Hiện tại Ronaldo vẫn đang gắn bó với CLB Al Nassr

Đến tháng 10/2025, "UR Cristiano" đã vươn tới 76,7 triệu người đăng ký, xếp thứ 32 thế giới, vượt qua nhiều nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung nổi tiếng. Dù con số này vẫn còn khiêm tốn so với “ông vua YouTube” MrBeast (443 triệu người đăng ký), nhưng với một vận động viên thể thao, thành tích ấy đủ để khẳng định tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ của Ronaldo.

Sự ra mắt của Georgina Gio được xem là bước tiếp nối tự nhiên trong “đế chế truyền thông” của gia đình Ronaldo. Từ sân bóng, mạng xã hội cho tới truyền hình thực tế và nay là YouTube, cả hai đang dần xây dựng hình ảnh của một cặp đôi quyền lực toàn cầu, kết hợp hài hòa giữa thể thao và giải trí.

💍 Đám cưới trong mơ vẫn còn là ẩn số

Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo đã đính hôn vào tháng 8/2025, với bài đăng thông báo thu hút gần 19 triệu lượt thích trên Instagram. Tuy nhiên, kể từ đó, cặp đôi vẫn kín tiếng về kế hoạch tổ chức lễ cưới. Nhiều nguồn tin cho rằng do lịch thi đấu dày đặc của Ronaldo và World Cup 2026 sắp tới, đám cưới có thể được dời sang năm 2027.

Dù vậy, điều khiến người hâm mộ tò mò không kém chính là địa điểm tổ chức lễ cưới. Ronaldo sinh ra tại đảo Madeira (Bồ Đào Nha), Georgina có gốc gác Argentina nhưng trưởng thành ở Tây Ban Nha, còn hiện tại cả gia đình đang sinh sống tại Ả Rập Xê Út vì sự nghiệp của CR7. Nhiều người dự đoán, cặp đôi có thể tổ chức nhiều buổi lễ tại các quốc gia khác nhau, như một cách tôn vinh hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của họ.