Gia đình Ronaldo tiếp tục “càn quét” YouTube, vợ sắp cưới tiết lộ cuộc sống xa hoa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Gia đình Ronaldo tiếp tục “càn quét” YouTube, vợ sắp cưới tiết lộ cuộc sống xa hoa

Sự kiện: Cristiano Ronaldo
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi Cristiano Ronaldo tạo nên “cơn địa chấn” trên YouTube với kênh cá nhân "UR Cristiano", giờ đây đến lượt vị hôn thê của anh, Georgina Rodriguez, tiếp bước.

💎 Hé lộ cuộc sống xa hoa của vị hôn thê CR7

Vào chiều thứ hai vừa qua, Georgina Rodriguez công bố sự ra mắt của kênh YouTube Georgina Gio, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của cô. Thông tin này được chia sẻ trên tài khoản Instagram có hơn 71,2 triệu người theo dõi, trong khi Ronaldo với 665 triệu người theo dõi cũng nhanh chóng ủng hộ bằng cách chia sẻ story quảng bá cho vị hôn thê của mình.

Georgina Rodriguez vừa ra mắt kênh YouTube của chính mình

Georgina Rodriguez vừa ra mắt kênh YouTube của chính mình

Ngay khi ra mắt, Georgina Gio đã thu hút sự chú ý lớn. Ba video đầu tiên bao gồm một đoạn giới thiệu chào mừng, video “Vui chơi cùng Cris: Hiểu rõ hơn về chúng tôi” và một vlog hậu trường chuyến đi Venice lãng mạn. Chỉ trong vài giờ, kênh đã có hơn 8.000 người đăng ký, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu “Georgina & Cristiano”.

Theo chia sẻ của Georgina, kênh sẽ tập trung vào các chủ đề thời trang, phong cách sống và kinh doanh, đồng thời tiết lộ những góc khuất đời thường bên trong gia đình siêu sao người Bồ Đào Nha. Người hâm mộ cũng kỳ vọng Ronaldo và các con sẽ thường xuyên xuất hiện, mang đến những khoảnh khắc gần gũi và chân thực hơn của gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới bóng đá.

⚽ Ronaldo và kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trên YouTube

Khi Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập YouTube vào năm 2024 với kênh "UR Cristiano", anh nhanh chóng chứng minh rằng danh tiếng của mình không chỉ giới hạn trong sân cỏ. Chỉ trong 90 phút tương đương thời gian một trận đấu bóng đá,  kênh của CR7 đã có 1 triệu người đăng ký, và đạt 15 triệu lượt theo dõi chỉ sau 24 giờ.

Hiện tại Ronaldo vẫn đang gắn bó với CLB Al Nassr

Hiện tại Ronaldo vẫn đang gắn bó với CLB Al Nassr

Đến tháng 10/2025, "UR Cristiano" đã vươn tới 76,7 triệu người đăng ký, xếp thứ 32 thế giới, vượt qua nhiều nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung nổi tiếng. Dù con số này vẫn còn khiêm tốn so với “ông vua YouTube” MrBeast (443 triệu người đăng ký), nhưng với một vận động viên thể thao, thành tích ấy đủ để khẳng định tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ của Ronaldo.

Sự ra mắt của Georgina Gio được xem là bước tiếp nối tự nhiên trong “đế chế truyền thông” của gia đình Ronaldo. Từ sân bóng, mạng xã hội cho tới truyền hình thực tế và nay là YouTube, cả hai đang dần xây dựng hình ảnh của một cặp đôi quyền lực toàn cầu, kết hợp hài hòa giữa thể thao và giải trí.

💍 Đám cưới trong mơ vẫn còn là ẩn số

Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo đã đính hôn vào tháng 8/2025, với bài đăng thông báo thu hút gần 19 triệu lượt thích trên Instagram. Tuy nhiên, kể từ đó, cặp đôi vẫn kín tiếng về kế hoạch tổ chức lễ cưới. Nhiều nguồn tin cho rằng do lịch thi đấu dày đặc của Ronaldo và World Cup 2026 sắp tới, đám cưới có thể được dời sang năm 2027.

Dù vậy, điều khiến người hâm mộ tò mò không kém chính là địa điểm tổ chức lễ cưới. Ronaldo sinh ra tại đảo Madeira (Bồ Đào Nha), Georgina có gốc gác Argentina nhưng trưởng thành ở Tây Ban Nha, còn hiện tại cả gia đình đang sinh sống tại Ả Rập Xê Út vì sự nghiệp của CR7. Nhiều người dự đoán, cặp đôi có thể tổ chức nhiều buổi lễ tại các quốc gia khác nhau, như một cách tôn vinh hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của họ.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Maguire sắp chia tay MU, khả năng lớn tái ngộ Ronaldo tại Saudi Arabia
Maguire sắp chia tay MU, khả năng lớn tái ngộ Ronaldo tại Saudi Arabia

Ngôi sao Man Utd, Harry Maguire, đang đứng trước khả năng nhận được lời đề nghị bom tấn từ Saudi Pro League. Hợp đồng của trung vệ này sẽ hết hạn vào...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 02:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN