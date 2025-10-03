Hot girl bóng chuyền Phạm Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao, Nguyễn Trinh thay Bích Tuyền

🌸 Hot girl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”

Mới đây trên trang cá nhân của mình, phụ công Phạm Thị Hiền tung bộ ảnh với nhan sắc xinh xắn cùng nụ cười rạng ngời gây chú ý. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước. Dưới các bài đăng, rất nhiều bình luận dành sự khen ngợi cho nhan sắc của phụ công cao 1m72 này. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp các fan được thấy Phạm Thị Hiền xõa tóc thay vì cột cao như khi thi đấu.

Nhan sắc và vóc dáng nổi bật của Phạm Thị Hiền

Phạm Thị Hiền hiện đang khoác áo CLB Thông tin Binh Đoàn 19. Nữ phụ công có biệt danh “sóc nhỏ” tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng bám chắn nhanh, di chuyển linh hoạt và phán đoán tốt. Trong giải vô địch châu Á 2023, Phạm Thị Hiền đã gây chú ý khi góp công vào màn ngược dòng của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc.

🌟 LPBank Ninh Bình có phương án thay Bích Tuyền

Trong các buổi tập gần đây của LPBank Ninh Bình, HLV trưởng Thái Thanh Tùng đã cho phụ công Nguyễn Thị Trinh thi đấu ở vị trí đối chuyền. Đây được xem là phương án mà ban huấn luyện của đội bóng chủ nhà đưa ra để thay thế cho Nguyễn Thị Bích Tuyền, người nhiều khả năng sẽ không tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 tới đây vì tái phát chấn thương.

Nguyễn Thị Trinh nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của Bích Tuyền

Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, việc thiếu đi Bích Tuyền khiến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi lẽ, nữ đối chuyền cao 1m88 không chỉ là đội trưởng, chỗ dựa tinh thần cho đồng đội mà còn được xem là chiếm hơn 50% sức mạnh của đội nhà về chuyên môn.

✨ VTV Bình Điền Long An chào đón ngoại binh

Trong ngày 2/10 mới đây, ngoại binh Roni Jones Perry sau khi có mặt tại Ninh Bình đã được toàn thể ban huấn luyện và các VĐV của VTV Bình Điền Long An tổ chức buổi chào đón nồng hậu.

Ngoại binh Roni Jones Perry được chào đón

Tân HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã trao chiếc áo đấu mang số 21 cho tay đập người Mỹ. Chủ công sinh năm 1997 này cao 1m83 với sức bật đà lên đến 3m11 và tầm chắn 2m89. Cô cũng là một trong những ngoại binh đến từ Mỹ hiếm hoi của giải bóng chuyền nữ Việt Nam. Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 7-16/10 tại Ninh Bình.