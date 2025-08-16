U21 Việt Nam thắng đậm đội top 13, hiên ngang rời giải bóng chuyền nữ thế giới

Sau hành trình nhiều cảm xúc tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới, đội tuyển U21 Việt Nam đã khép lại giải đấu đầu tiên của mình bằng chiến thắng áp đảo trước đội bóng hạng 13 thế giới, U21 Cộng hòa (CH) Dominican, vào lúc 16h ngày 16/8.

Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam khép lại giải U21 nữ vô địch thế giới 2025 với hạng 19

👋 Chiến thắng thuyết phục và lời chia tay ngọt ngào

Trận đấu cuối cùng này đã chứng kiến các cô gái trẻ Việt Nam thi đấu xuất sắc, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh áp đảo đối thủ từ set 1 đến set 3.

Set 1, Việt Nam thắng 25-19. CH Dominican đánh mạnh nhưng mắc đến 11 lỗi cá nhân và để Việt Nam tận dụng rất tốt các pha chắn bóng và phát bóng ăn điểm.

Set 2, Việt Nam thắng 25-17 với hàng công bùng nổ có nhiều pha tấn công đẹp mắt, đồng thời duy trì phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt các lỗi của CH Dominican.

Set 3, Việt Nam tiếp tục chơi chủ động, thắng 25-17 dù đối thủ nỗ lực, với hàng chắn hiệu quả ghi đến 6 điểm, mang về chiến thắng chung cuộc thuyết phục 3-0.

Quỳnh Hương ghi 13 điểm, xuất sắc nhất trận

🌊 Bản lĩnh kiên cường qua hành trình nhiều trắc trở

Lần đầu tham dự sân chơi tầm cỡ thế giới, tuyển U21 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và ghi tên vào vòng 1/8. Tuy nhiên, đội gặp sự cố về giấy tờ vận động viên, dẫn đến án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), khiến Việt Nam bị loại khỏi vòng 1/8 và phải thi đấu ở bảng phân hạng từ 17 đến 24, điều chưa từng có tiền lệ, thử thách quyết tâm của toàn đội.

Dù gặp khó khăn, các cô gái trẻ của Việt Nam vẫn thi đấu hết mình và xuất sắc khi đánh bại U21 Ai Cập, chỉ chịu thua U21 Chile với tỷ số 1-3, trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với CH Dominican, đội bóng được xem là thách thức không nhỏ với vị trí top 13 thế giới.

Không tính 4 trận bị xử thua 0-3 do án phạt, tuyển U21 Việt Nam đã thi đấu 8 trận, thắng 6 và chỉ thua 2, thành tích ấn tượng ở lần đầu xuất hiện trên đấu trường thế giới.

Chiến thắng đậm trước một đội bóng được đánh giá cao hơn, hạng 13 thế giới, là món quà ngọt ngào cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh và các học trò U21 trong ngày chia tay đấu trường thế giới lần đầu tiên.

Thành tích xếp hạng 19 là dấu mốc đáng nhớ, nó như món quà cho những nỗ lực cống hiến của toàn đội ở giải đấu nhiều thăng trầm.