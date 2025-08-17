Nóng nhất thể thao sáng 17/8: Zverev không biết vì sao mình bị chóng mặt

Zverev không biết vì sao mình bị chóng mặt

Alexander Zverev khi được hỏi về sự cố đầu set 2 trận thắng Ben Shelton ở Cincinnati Open, khiến anh phải dùng hội ý y tế, nói anh vẫn không biết tại sao mình lại phải làm vậy. “Tôi cảm thấy chóng mặt, khó thở và đầu óc quay cuồng. Trước trận tôi vào sân và vẫn cảm thấy minh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đột nhiên cảm thấy yếu đi ở cuối set 1”, Zverev chia sẻ.

Alexander Zverev

Quang Dương không dự giải PPA Tour Asia

Tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam Quang Dương đã xác nhận không dự giải đấu PPA Tour Asia 2025 sắp diễn ra từ cuối tháng này. Quang Dương giải thích lý do khá thẳng thắn, đó là tiền thưởng của giải chỉ có 1.500 USD (gần 40 triệu đồng) trong khi tiền thưởng giải phong trào ở Việt Nam còn cao hơn. Quang Dương vừa bị cắt hợp đồng thi đấu với hệ thống PPA cách đây không lâu.

Naomi Osaka bán nhà kiếm lãi

Naomi Osaka đã bán căn biệt thự của cô tại Los Angeles, California với giá 7,9 triệu USD. Đáng nói là cô bán nhà cho chủ cũ của căn biệt thự này, cặp vợ chồng diễn viên Nick & Vanessa Lachey, sau khi mua nhà của họ vào năm 2022 với giá 6,2 triệu USD, nên cô đã kiếm lãi khoảng 1,7 triệu USD. Được biết việc Naomi Osaka chia tay với bạn trai Cordae, lẫn mức thuế rất cao ở bang California, đã dẫn đến quyết định này.

Tay vợt Nhật Bản bị cấm 10 tháng vì doping

Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) đã ra thông báo tay vợt Kaili Demi Teso sẽ bị cấm thi đấu 10 tháng vì doping. Tay vợt 19 tuổi người Nhật Bản bị phát hiện dương tính với chất methylephedrine, một chất dùng trong các chai nước để chống gây ho. Tuy nhiên nữ tay vợt này không bị phạt nặng hơn do cô không cố ý sử dụng chất này, mà đây là do thuốc mẹ cô mua cho.