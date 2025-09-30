Hot-girl Yến Nhi và CLB đón tin vui, bóng chuyền Hà Nội hướng tới đỉnh cao

Bóng chuyền nữ Hà Nội vừa đón nhận cú hích quan trọng khi chính thức có nhà tài trợ đồng hành dài hạn. Sự kiện này mang đến nguồn lực tài chính cần thiết, và mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho hành trình hướng tới những mục tiêu quan trọng của đội bóng.

Yến Nhi (số 9) và các đồng đội ở CLB bóng chuyền nữ Hà Nội nhận được hậu thuẫn lớn. Ảnh Facebook nhân vật

🔑 Bước ngoặt cho đội bóng chuyền Thủ đô

Trong lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Tasco Auto diễn ra vào 30/9, đội bóng đã chính thức khoác lên mình diện mạo mới, với tên gọi Hà Nội – Tasco Auto. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ Hà Nội nhận được sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn.

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền TP Hà Nội, nhấn mạnh: “Đây là nền tảng vững chắc giúp đội bóng phát triển chuyên môn, gắn kết với người hâm mộ và lan tỏa tình yêu thể thao trong cộng đồng”.

👑 Dàn ngôi sao trẻ và cơ hội khẳng định

Trong đội hình, nổi bật là những gương mặt trẻ trung, tài năng như chuyền hai hot-girl Yến Nhi, Ánh Thảo và Thùy Linh (Ánh Thảo và Thùy Linh là 2 tuyển thủ của đội tuyển U21 Việt Nam vừa chinh chiến ở giải U21 vô địch thế giới 2025).

Các VĐV đang gấp rút chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Quảng Trị. Sau khi xuất sắc lọt vào top 8 đội mạnh nhất vòng bảng, đội bóng chuyền nữ Thủ đô đang tràn đầy quyết tâm tạo bất ngờ lớn.

Dù từng trải qua nhiều thăng trầm, đặc biệt là khó khăn khi lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2024 mà không có ngoại binh, Hà Nội vẫn giữ được danh tiếng là “cái nôi đào tạo trẻ” hàng đầu cả nước. Chức vô địch hạng A toàn quốc năm 2023 chính là minh chứng cho tiềm lực ấy.

Buổi lễ diễn ra vào 30/9 tại Hà Nội

📈 Đòn bẩy cho chiến lược 5 năm

Sự đồng hành của nhà tài trợ không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính mà còn hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho CLB. Ông Nguyễn Thế Minh, đại diện nhà tài trợ, khẳng định tinh thần xã hội hóa thể thao, mong muốn đưa bóng chuyền nữ Hà Nội trở thành niềm tự hào của Thủ đô và cả nước.

Song song đó, Liên đoàn bóng chuyền TP Hà Nội cũng đặt ra kế hoạch 5 năm với ba trọng tâm, phát triển bóng chuyền đỉnh cao, mở rộng bóng chuyền học đường và nâng tầm phong trào. Đây được coi là chiến lược then chốt để thể thao Thủ đô vươn ra khu vực và thế giới.

Với sự đồng thuận từ nhiều phía, dàn chân dài bóng chuyền như Yến Nhi, Ánh Thảo, Thùy Linh... sẽ có thêm hành trang để hy vọng tiến xa, viết tiếp giấc mơ đưa bóng chuyền Hà Nội tỏa sáng ở giải bóng chuyền hạng A, xa hơn là sân chơi vô địch quốc gia.