Thái Lan đòi kiểm tra giới tính VĐV giải bóng chuyền thế giới, Việt Nam chẳng ngại

⚖️ Phía bóng chuyền Thái Lan yêu cầu xét nghiệm giới tính cầu thủ

Trong bối cảnh chuẩn bị cho giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 đến 7/9, tranh cãi liên quan đến việc kiểm tra giới tính các vận động viên nữ đang trở thành chủ đề nóng ở khu vực Đông Nam Á.

Tờ Thairath (Thái Lan) đưa tin về việc TVA muốn kiểm tra giới tính cầu thủ ở giải tới, phía VFV luôn sẵn sàng làm theo các yêu cầu nếu có văn bản chính thức từ FIVB

Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan (TVA) gần đây được cho là có đề xuất với Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về việc áp dụng kiểm tra giới tính nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu. Động thái này bám sát những lo ngại về khả năng có các vận động viên nam tham gia thi đấu trong đội nữ, dù các quy định hiện vẫn chưa rõ ràng và chưa được thực thi chặt chẽ.

Tuy nhiên, phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã nhanh chóng lên tiếng phản ứng, thể hiện sự vững vàng và không ngần ngại trước đề xuất này.

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký VFV, xác nhận cho đến nay FIVB vẫn chưa có bất kỳ thông báo hay văn bản chính thức nào gửi đến các đội tham dự, trong đó có Việt Nam, về việc sẽ thực hiện kiểm tra giới tính tại giải. Ông cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và điều lệ của mọi giải đấu mà đoàn tham dự.

🛡️ Bóng chuyền Việt Nam muốn mọi chuyện rõ ràng, minh bạch

Ở U21 bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Indonesia, có scandal liên quan tới nghi vấn về giới tính của cầu thủ nữ U21 Việt Nam. Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định đây là vấn đề thủ tục giấy tờ, không liên quan đến việc xét nghiệm giới tính như truyền thông Thái Lan đưa tin.

VFV cũng đang làm việc với FIVB để bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên, sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) nếu cần thiết.

Phản ứng của bóng chuyền Việt Nam rõ ràng là sự khẳng định mạnh mẽ về sự công bằng, minh bạch và tôn trọng quyền con người trong thể thao. VFV cũng yêu cầu các biện pháp kiểm tra giới tính phải dựa trên cơ sở khoa học, khách quan, tránh gây tổn thương hay làm mất danh dự của vận động viên.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đấu năm nay quy tụ 32 đội bóng, trong đó Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan giành vé tham dự chính thức. Việt Nam nằm ở bảng G và sẽ thi đấu tại Phuket cùng các đội Ba Lan, Đức và Kenya.