Trực tiếp bóng đá Nam Định - Selangor: Bàn nhân đôi cách biệt đẳng cấp (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ)

17h30, 13/5 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 2 Selangor (H1: 0-1) Thông tin trước trận Nam Định vs Selangor Selangor Điểm Nguyên Mạnh Lucas Alves Tuấn Dương Percy Tau Lusamba Văn Vĩ Walber Mota Mitchell Caio Cesar Tuấn Anh Xuân Son Điểm Sikh Izhan Abualnadi Quentin Cheng Faisal Alrawabdeh Hugo Boumous Safuwan Syahir Diarra Pernambuco Chrigor Moraes Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Selangor Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 40' Moraes Xem video 90' Moraes Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Nam Định giao bóng. 7’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Caio Cesar cố gắng thoát đi ở cánh phải, nhưng tình huống đưa bóng vào trong bị hậu vệ đối phương truy cản. 13’ KHÔNG VÀO!! Xem video Pha bắt vô lê của Mota đưa bóng đi đập đất và không thể trúng khung thành của Selangor. 19’ NGUYÊN MẠNH BẮT BÀI ĐỐI PHƯƠNG Xem video Chrigor Moraes có cơ hội đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Cầu thủ của Selangor quyết định lốp bóng nhưng bị Nguyên Mạnh bắt bài. 23’ KHÔNG VÀO!! Xem video Pernambuco có khoảng không trống trải để dứt điểm, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi thiếu sự hiểm hóc để làm khó thủ môn Nguyên Mạnh. 30’ XỬ LÝ KHÔNG TỐT Xem video Percy Tau đá phạt đưa bóng vào giữa khung thành, dẫu vậy thủ môn của Selangor vẫn phải cần tới 2 nhịp mới bắt gọn bóng. 33’ XUÂN SON BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Xuân Son có cơ hội dứt điểm một chạm ngon ăn sau khi nhận đường căng ngang của Percy Tau. Nhưng cuối cùng cú đá của Xuân Son lại đưa bóng đi quá hiền. 38’ PHẠT ĐỀN CHO SELANGOR!! Xem video Mitchell đánh nguội Abualnadi trong vòng cấm và trọng tài tham khảo VAR để phát hiện ra tình huống đó. Việc này khiến Nam Định phải chịu quả phạt đền. 40’ VÀO!! SELANGOR GHI BÀN MỞ ĐIỂM Xem video Moraes thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Selangor. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 45+4’ HẾT HIỆP MỘT Selangor tạm dẫn Nam Định 1-0. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Selangor giao bóng. 50’ NGUY HIỂM Xem video Moraes căng ngang nguy hiểm. Thủ môn Nguyên Mạnh đoán được ý định nên truy cản thành công. 51’ KHÔNG VÀO!! Xem video Caio Cesar tạt bóng chính xác, nhưng phía trong Lâm Ti Phông lại dứt điểm hụt. 52’ NAM ĐỊNH BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG Xem video Percy Tau thoát xuống nguy hiểm, sau đó nỗ lực dứt điểm. Hậu vệ của Selangor truy cản được nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của Lâm Ti Phông. Sau đó, Lâm Ti Phông sút tung lưới đối phương. Nhưng bàn thắng không được công nhận cho Nam Định bởi Percy Tau mắc lỗi việt vị trước đó. 57’ VẪN KHÔNG VÀO!! Xem video Percy Tau căng ngang, Văn Kiên ở phía trong nỗ lực sút một chạm nhưng đưa bóng đi quá nhẹ. 65’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Caio Cesar tiếp tục tạt bóng. Lần này Xuân Son được trao cơ hội nhưng anh không thể tạo ra cú đánh đầu đủ chất lượng. 77’ SÚT XA KHÔNG TỐT Xem video Akolo tìm vận may bằng cú sút xa, nhưng anh đưa bóng đi quá cao so với khung thành đối phương. 90’ VÀO!! SELANGOR GHI BÀN THỨ 2!! Xem video Nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Moraes đã thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Selangor. BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. 90+7’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Selangor thắng 2-0 Nam Định. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Tuấn Dương, Percy Tau, Lusamba, Văn Vĩ, Walber Mota, Mitchell, Caio Cesar, Tuấn Anh, Xuân Son Sikh Izhan, Abualnadi, Quentin Cheng, Faisal, Alrawabdeh, Hugo Boumous, Safuwan, Syahir, Diarra, Pernambuco, Chrigor Moraes

Kỳ vọng lớn vào Xuân Son

Trước ngày Nam Định tiếp đón Selangor, tiền đạo Xuân Son đã có những phát biểu hùng hồn: "Tôi không có trạng thái tốt nhất khi chơi trên sân của Selangor vì ở đây mưa nhiều. Nhưng khi bước tới trận lượt về, mọi thuận lợi đều nghiêng về chúng tôi. Tôi thi đấu không chỉ vì Nam Định mà còn cho bóng đá Việt Nam, vì cổ động viên Việt Nam".

Nam Định quyết tâm ngược dòng trước Selangor

Chiến thắng Nam Định 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà giúp Selangor nắm lợi thế trước trận lượt về. HLV Vũ Hồng Việt cho rằng cách biệt 1 bàn không phải vấn đề quá lớn với Nam Định.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Hiện tại toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất và chúng tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để thi đấu với Selangor.

Cách biệt 1 bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết. Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội ở lượt đi nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn”.