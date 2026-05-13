Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Selangor: Bàn nhân đôi cách biệt đẳng cấp (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định

(Bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á) Selangor đã có bàn thắng thứ 2 trước Nam Định ở cuối hiệp hai để ấn định chiến thắng thuyết phục.

17h30, 13/5 | SVĐ Thiên Trường

Nam Định
0 - 2
Selangor
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 40' Moraes
Xem video 90' Moraes

Tình huống nổi bật

1’

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Nam Định giao bóng.

7’

KHÔNG ĐƯỢC

Caio Cesar cố gắng thoát đi ở cánh phải, nhưng tình huống đưa bóng vào trong bị hậu vệ đối phương truy cản. 

13’

KHÔNG VÀO!!

Pha bắt vô lê của Mota đưa bóng đi đập đất và không thể trúng khung thành của Selangor. 

19’

NGUYÊN MẠNH BẮT BÀI ĐỐI PHƯƠNG

Chrigor Moraes có cơ hội đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Cầu thủ của Selangor quyết định lốp bóng nhưng bị Nguyên Mạnh bắt bài. 

23’

KHÔNG VÀO!!

Pernambuco có khoảng không trống trải để dứt điểm, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi thiếu sự hiểm hóc để làm khó thủ môn Nguyên Mạnh.

30’

XỬ LÝ KHÔNG TỐT

Percy Tau đá phạt đưa bóng vào giữa khung thành, dẫu vậy thủ môn của Selangor vẫn phải cần tới 2 nhịp mới bắt gọn bóng. 

33’

XUÂN SON BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Xuân Son có cơ hội dứt điểm một chạm ngon ăn sau khi nhận đường căng ngang của Percy Tau. Nhưng cuối cùng cú đá của Xuân Son lại đưa bóng đi quá hiền.

38’

PHẠT ĐỀN CHO SELANGOR!!

Mitchell đánh nguội Abualnadi trong vòng cấm và trọng tài tham khảo VAR để phát hiện ra tình huống đó. Việc này khiến Nam Định phải chịu quả phạt đền. 

40’

VÀO!! SELANGOR GHI BÀN MỞ ĐIỂM

Moraes thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Selangor.

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

45+4’

HẾT HIỆP MỘT

Selangor tạm dẫn Nam Định 1-0.

46’

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Selangor giao bóng.

50’

NGUY HIỂM

Moraes căng ngang nguy hiểm. Thủ môn Nguyên Mạnh đoán được ý định nên truy cản thành công. 

51’

KHÔNG VÀO!!

Caio Cesar tạt bóng chính xác, nhưng phía trong Lâm Ti Phông lại dứt điểm hụt.

52’

NAM ĐỊNH BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG

Percy Tau thoát xuống nguy hiểm, sau đó nỗ lực dứt điểm. Hậu vệ của Selangor truy cản được nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của Lâm Ti Phông. Sau đó, Lâm Ti Phông sút tung lưới đối phương. Nhưng bàn thắng không được công nhận cho Nam Định bởi Percy Tau mắc lỗi việt vị trước đó.

57’

VẪN KHÔNG VÀO!!

Percy Tau căng ngang, Văn Kiên ở phía trong nỗ lực sút một chạm nhưng đưa bóng đi quá nhẹ.

65’

KHÔNG ĐƯỢC

Caio Cesar tiếp tục tạt bóng. Lần này Xuân Son được trao cơ hội nhưng anh không thể tạo ra cú đánh đầu đủ chất lượng. 

77’

SÚT XA KHÔNG TỐT

Akolo tìm vận may bằng cú sút xa, nhưng anh đưa bóng đi quá cao so với khung thành đối phương. 

90’

VÀO!! SELANGOR GHI BÀN THỨ 2!!

Nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Moraes đã thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Selangor.

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.

90+7’

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Selangor thắng 2-0 Nam Định.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Tuấn Dương, Percy Tau, Lusamba, Văn Vĩ, Walber Mota, Mitchell, Caio Cesar, Tuấn Anh, Xuân Son
Sikh Izhan, Abualnadi, Quentin Cheng, Faisal, Alrawabdeh, Hugo Boumous, Safuwan, Syahir, Diarra, Pernambuco, Chrigor Moraes

Kỳ vọng lớn vào Xuân Son

Trước ngày Nam Định tiếp đón Selangor, tiền đạo Xuân Son đã có những phát biểu hùng hồn: "Tôi không có trạng thái tốt nhất khi chơi trên sân của Selangor vì ở đây mưa nhiều. Nhưng khi bước tới trận lượt về, mọi thuận lợi đều nghiêng về chúng tôi. Tôi thi đấu không chỉ vì Nam Định mà còn cho bóng đá Việt Nam, vì cổ động viên Việt Nam".

Nam Định quyết tâm ngược dòng trước Selangor

Chiến thắng Nam Định 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà giúp Selangor nắm lợi thế trước trận lượt về. HLV Vũ Hồng Việt cho rằng cách biệt 1 bàn không phải vấn đề quá lớn với Nam Định.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Hiện tại toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất và chúng tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để thi đấu với Selangor.

Cách biệt 1 bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết. Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội ở lượt đi nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn”.

