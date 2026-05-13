Trực tiếp bóng đá Nam Định - Selangor: Bàn nhân đôi cách biệt đẳng cấp (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ)
(Bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á) Selangor đã có bàn thắng thứ 2 trước Nam Định ở cuối hiệp hai để ấn định chiến thắng thuyết phục.
17h30, 13/5 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Lucas Alves
Tuấn Dương
Percy Tau
Lusamba
Văn Vĩ
Walber Mota
Mitchell
Caio Cesar
Tuấn Anh
Xuân Son
Điểm
Sikh Izhan
Abualnadi
Quentin Cheng
Faisal
Alrawabdeh
Hugo Boumous
Safuwan
Syahir
Diarra
Pernambuco
Chrigor Moraes
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Nam Định giao bóng.
7’
KHÔNG ĐƯỢC
Caio Cesar cố gắng thoát đi ở cánh phải, nhưng tình huống đưa bóng vào trong bị hậu vệ đối phương truy cản.
13’
KHÔNG VÀO!!
Pha bắt vô lê của Mota đưa bóng đi đập đất và không thể trúng khung thành của Selangor.
19’
NGUYÊN MẠNH BẮT BÀI ĐỐI PHƯƠNG
Chrigor Moraes có cơ hội đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Cầu thủ của Selangor quyết định lốp bóng nhưng bị Nguyên Mạnh bắt bài.
23’
KHÔNG VÀO!!
Pernambuco có khoảng không trống trải để dứt điểm, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi thiếu sự hiểm hóc để làm khó thủ môn Nguyên Mạnh.
30’
XỬ LÝ KHÔNG TỐT
Percy Tau đá phạt đưa bóng vào giữa khung thành, dẫu vậy thủ môn của Selangor vẫn phải cần tới 2 nhịp mới bắt gọn bóng.
33’
XUÂN SON BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Xuân Son có cơ hội dứt điểm một chạm ngon ăn sau khi nhận đường căng ngang của Percy Tau. Nhưng cuối cùng cú đá của Xuân Son lại đưa bóng đi quá hiền.
38’
PHẠT ĐỀN CHO SELANGOR!!
Mitchell đánh nguội Abualnadi trong vòng cấm và trọng tài tham khảo VAR để phát hiện ra tình huống đó. Việc này khiến Nam Định phải chịu quả phạt đền.
40’
VÀO!! SELANGOR GHI BÀN MỞ ĐIỂM
Moraes thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Selangor.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45+4’
HẾT HIỆP MỘT
Selangor tạm dẫn Nam Định 1-0.
46’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Selangor giao bóng.
50’
NGUY HIỂM
Moraes căng ngang nguy hiểm. Thủ môn Nguyên Mạnh đoán được ý định nên truy cản thành công.
51’
KHÔNG VÀO!!
Caio Cesar tạt bóng chính xác, nhưng phía trong Lâm Ti Phông lại dứt điểm hụt.
52’
NAM ĐỊNH BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG
Percy Tau thoát xuống nguy hiểm, sau đó nỗ lực dứt điểm. Hậu vệ của Selangor truy cản được nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của Lâm Ti Phông. Sau đó, Lâm Ti Phông sút tung lưới đối phương. Nhưng bàn thắng không được công nhận cho Nam Định bởi Percy Tau mắc lỗi việt vị trước đó.
57’
VẪN KHÔNG VÀO!!
Percy Tau căng ngang, Văn Kiên ở phía trong nỗ lực sút một chạm nhưng đưa bóng đi quá nhẹ.
65’
KHÔNG ĐƯỢC
Caio Cesar tiếp tục tạt bóng. Lần này Xuân Son được trao cơ hội nhưng anh không thể tạo ra cú đánh đầu đủ chất lượng.
77’
SÚT XA KHÔNG TỐT
Akolo tìm vận may bằng cú sút xa, nhưng anh đưa bóng đi quá cao so với khung thành đối phương.
90’
VÀO!! SELANGOR GHI BÀN THỨ 2!!
Nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Moraes đã thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Selangor.
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+7’
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Selangor thắng 2-0 Nam Định.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Kỳ vọng lớn vào Xuân Son
Trước ngày Nam Định tiếp đón Selangor, tiền đạo Xuân Son đã có những phát biểu hùng hồn: "Tôi không có trạng thái tốt nhất khi chơi trên sân của Selangor vì ở đây mưa nhiều. Nhưng khi bước tới trận lượt về, mọi thuận lợi đều nghiêng về chúng tôi. Tôi thi đấu không chỉ vì Nam Định mà còn cho bóng đá Việt Nam, vì cổ động viên Việt Nam".
Nam Định quyết tâm ngược dòng trước Selangor
Chiến thắng Nam Định 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà giúp Selangor nắm lợi thế trước trận lượt về. HLV Vũ Hồng Việt cho rằng cách biệt 1 bàn không phải vấn đề quá lớn với Nam Định.
Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Hiện tại toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất và chúng tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để thi đấu với Selangor.
Cách biệt 1 bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết. Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội ở lượt đi nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn”.
