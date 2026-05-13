Real Madrid sắp thành "đống đổ nát", thách Mourinho hoặc HLV mới đến xây lại

HLV Jose Mourinho từng nhiều lần tiếp quản những tập thể rối ren trong sự nghiệp cầm quân, bao gồm giai đoạn 3 năm nắm quyền tại Real (2010-2013). Tuy nhiên, Real Madrid năm 2026 là thử thách hoàn toàn khác, nếu nhìn vào cuộc khủng hoảng toàn diện cả trong lẫn ngoài sân cỏ của họ ở mùa giải 2025/26.

Dĩ nhiên, Mourinho là mẫu HLV thích thử thách và luôn bị cuốn hút bởi công việc huấn luyện. Nhưng nếu trở lại Bernabéu, nhiệm vụ của ông ở nhiệm kỳ thứ hai sẽ rất khác so với trước đây.

Nếu chấp nhận tới Real, Mourinho sẽ phải xây lại từ "đống đổ nát"

Những vụ xô xát gần đây trên sân tập, chẳng hạn như căng thẳng giữa Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni, thực tế được xem là vấn đề tương đối dễ xử lý trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Một người ở lại, một người ra đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Nhưng đó không phải điều quyết định tương lai của Real Madrid.

Vị thế hiện tại của Real đã khác

Vấn đề lớn hơn với Mourinho, hay bất kỳ HLV nào dẫn dắt Real Madrid lúc này, nằm ở việc vị thế của CLB trong trật tự bóng đá hiện đại đang thay đổi.

Những đội bóng như Real Madrid vốn quen với việc xử lý các cá tính lớn và những cuộc đàm phán căng thẳng. Vinicius chỉ còn 1 năm hợp đồng và đang khiến CLB rơi vào thế khó.

Bản thân tiền đạo Brazil cũng có thể không quá thiện cảm với Mourinho. Trong khi đó, mức độ yêu mến mà người hâm mộ Real dành cho Kylian Mbappe hiện cũng ở mức thấp đáng báo động. Antonio Rudiger thậm chí còn bị cho là có xu hướng bắt nạt các nhân viên cấp thấp trong CLB.

Tuy nhiên, với Real Madrid, việc quản lý các ngôi sao khó tính vốn là “chuyện thường ngày”. Họ mua những cầu thủ lớn, bán họ đi và tiếp tục chiêu mộ thêm các siêu sao khác.

Kịch tính luôn là một phần trong bản sắc của "Đội bóng Hoàng gia". Danh hiệu vẫn đến trong quá trình đó và sức hút từ những cái tên mới giúp Real Madrid luôn duy trì sự quan tâm của công chúng. Nhưng cái giá phải trả ngày càng đắt đỏ.

Real không còn là "ông trùm" cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Real đã "cạn túi"?

Điều khiến Real Madrid thực sự gặp khó hiện nay là họ không còn đủ tiềm lực tài chính để dễ dàng mua về những cầu thủ tốt nhất từ các CLB khác. Đây không phải vấn đề mới, nhưng tác động của nó giờ mới bộc lộ rõ ràng.

Real Madrid thường được xem là “cỗ máy kiếm tiền” của bóng đá thế giới với doanh thu hằng năm khoảng 1 tỷ euro, trong đó nguồn thu thương mại đạt 594 triệu euro. Thế nhưng, chi phí vận hành của CLB cũng khổng lồ không kém.

Trong báo cáo tài chính bán niên công bố hồi tháng 12, Real Madrid chỉ còn khoảng 3 triệu euro tiền mặt, đồng thời phải sử dụng gần 100 triệu euro từ các khoản tín dụng ngắn và dài hạn để chi trả lương cho cầu thủ trong sáu tháng đầu mùa giải.

Đội hình Real Madrid được trả lương theo chu kỳ sáu tháng một lần. Hai đợt thanh toán lớn mỗi năm gần như “quét sạch” quỹ tiền mặt của CLB, thậm chí buộc họ phải dùng thêm các hạn mức vay tín dụng.

Tổng nợ của Real Madrid hiện vào khoảng 2 tỷ euro. Con số này chưa bằng Barcelona nhưng vẫn đủ khiến các tổ chức cho vay phải dè dặt khi cân nhắc cấp thêm tín dụng.

Ông trùm Perez loay hoay tìm lối thoát

Chính gánh nặng nợ nần cùng mô hình sở hữu bởi hội viên từ lâu đã khiến chủ tịch Florentino Pérez tin rằng CLB cần một bước đi lớn để tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu.

Dự án Super League năm 2021 từng là một nỗ lực như vậy. Ý tưởng này được xem là kế hoạch nhằm tái cấu trúc bóng đá châu Âu để giữ Real Madrid ở đỉnh cao quyền lực. Sau thất bại của Super League, Pérez tiếp tục tìm cách đưa CLB tiến gần hơn tới mô hình công ty cổ phần đại chúng, nhưng chưa đạt tiến triển đáng kể do những rào cản pháp lý và thuế rất phức tạp.

Những mâu thuẫn nội bộ chỉ là một trong rất nhiều vấn đề mà tân HLV trưởng Real phải đối mặt

Trong khi đó, dự án cải tạo sân Bernabeu giúp doanh thu tăng lên, nhưng phần lợi nhuận bổ sung lại bị bào mòn bởi chi phí vận hành và áp lực trả nợ liên quan tới công trình này. Báo cáo tài chính bán niên cho thấy hiệu quả kinh tế thu được cho tới nay vẫn khá hạn chế.

Real Madrid thậm chí còn vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng cư dân địa phương. Một nhóm dân cư được tổ chức chặt chẽ đã khiến nhiều buổi hòa nhạc tại Bernabéu bị hủy vì vấn đề tiếng ồn, đồng thời ngăn cản kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe ngầm.

Real hết thời "thích gì mua nấy"

Trước đây, nếu trải qua hai mùa giải không giành danh hiệu lớn và còn bị Barcelona – đội bóng cũng đang hỗn loạn tài chính – vượt mặt, Real Madrid có lẽ đã phản ứng bằng một kỳ chuyển nhượng rầm rộ.

Họ có thể nhìn sang châu Âu và nhắm tới Mikel Arteta, HLV trẻ người Tây Ban Nha đang đưa đội bóng của mình vào chung kết Champions League và cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sau đó, Real cũng có thể tiếp tục để mắt tới các học trò của Arteta như Bukayo Saka hay Declan Rice.

Nhưng những thương vụ kiểu đó, vốn đòi hỏi sức mạnh tài chính khổng lồ, giờ không còn là lựa chọn dễ dàng với Florentino Pérez.

Arteta có thể trở thành mục tiêu phù hợp hơn vào mùa hè năm sau nếu ông hết hợp đồng và trở thành HLV tự do. Hiện tại, Real Madrid đang phải hoạt động trong một thị trường khác: săn đón các ngôi sao hết hợp đồng, tìm kiếm những tài năng trẻ nổi bật ở châu Âu và Nam Mỹ.

Đây cũng là điều Real làm khá tốt. Tuy nhiên, chiến lược này đi kèm hệ quả: đội bóng có thể chỉ còn là CLB giành những vinh quang "nhỏ giọt", thay vì luôn thống trị như trước kia.

Thách thức cực đại cho Mourinho (hoặc HLV mới)

Hiện chưa ai biết rõ kế hoạch kế nhiệm Florentino Pérez tại Real Madrid. Vị chủ tịch 79 tuổi đã điều hành CLB suốt 23 trong 26 năm qua và không thể tại vị mãi mãi.

Mourinho sẽ đối diện thách thức lớn nhất sự nghiệp nếu bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 ở Real

Sự cạnh tranh giữa hai nhân vật được xem là ứng viên kế nhiệm – nhà tài chính Anas Laghari và giám đốc điều hành Jose Angel Sánchez – đôi lúc đã lộ ra công khai. Tháng 2 vừa qua, Real Madrid từng phải lên tiếng khẳng định không có lãnh đạo nào rời CLB sau khi xuất hiện tin đồn Sánchez bị sa thải.

Dẫu vậy, tất cả những điều đó có lẽ vẫn không ngăn được Mourinho lao vào một tập thể đầy hỗn loạn nếu ông được bổ nhiệm. Đó chính là kiểu thử thách mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu thích. Và cũng rất có thể, nếu chia tay Real Madrid một lần nữa, vị thế của Mourinho sẽ "rớt giá" thê thảm. Điều đó dường như luôn xảy ra tại Bernabeu.

Nhưng thay HLV chưa bao giờ là vấn đề lớn nhất với Real Madrid. Các HLV đến rồi đi. Điều khó khăn hơn nhiều là tìm người thay thế một vị chủ tịch thuộc thế hệ cũ, thay đổi cả cách vận hành CLB và quan trọng nhất là tìm ra nguồn tiền để duy trì đế chế ấy.