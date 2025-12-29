"Quyền vương" boxing Anthony Joshua bị tai nạn xe hơi, 2 người chết

Võ sỹ boxing Anthony Joshua đã bị thương phải nhập viện cấp cứu trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Vụ tai nạn đã làm 2 người thiệt mạng.

Joshua đang ở ghế sau của xe khi vụ tai nạn xảy ra, quanh anh là nhiều mảnh kính vỡ

Joshua ngồi trên chiếc xe chở anh tới bệnh viện

Sự việc diễn ra tại Nigeria và theo cảnh sát của bang Ogua, Joshua đã bị thương sau khi một chiếc SUV của anh tông mạnh vào sau một xe tải đang đứng yên. Các đoạn băng hình chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy Joshua đang ngồi ở ghế sau xe và được một nhóm người đi đường giúp đưa ra khỏi xe.

Joshua dù bị đau khá nặng nhưng vẫn tỉnh táo, anh chỉ mặc quần đùi trên người khi được đưa vào một xe hơi để chở tới bệnh viện gần nhất. Cảnh sát cho biết đã có 2 người tử nạn tại hiện trường và họ đều là người đi cùng xe với Joshua, ngoài anh còn có 1 hành khách khác hiện đang tỉnh táo, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Những người đi đường đã giúp Joshua ra khỏi xe

Hiện trường vụ tai nạn, bên phải là chiếc xe tải bị xe SUV của Joshua tông vào

Hiện trường vụ tai nạn là đường cao tốc Lagos-Ibadan và vụ va chạm xảy ra vào gần 11h trưa ngày 29/12 giờ địa phương. Joshua có gốc gác ở bang Ogun và được cho là đang cùng bạn bè đi thăm họ hàng. Ngoài xe của Joshua thì có một xe khác đi cùng bao gồm các cận vệ, xe này đã không gặp tai nạn nhưng lại đi đằng sau.

Anthony Joshua vừa thi đấu boxing trước Jake Paul gần đây và hạ knock-out ngôi sao YouTube người Mỹ. Sau khi đút túi khoảng 70 triệu USD từ trận đấu này, có tin Joshua đã đạt thỏa thuận để đối đầu đồng hương Tyson Fury vào tháng 2/2026 tại Saudi Arabia. Anh được cho là đã bay về Anh để làm xong thủ tục cho trận đấu này trước khi sang Nigeria chơi 1 tuần.

Vài giờ trước vụ tai nạn, Joshua đã đăng video trên Instagram ghi lại cảnh anh đánh bóng bàn với một người bạn lâu năm tên là Kevin Ayodele.