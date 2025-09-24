Thái Lan nói bị hiểu lầm, tìm cách đưa bi sắt trở lại SEA Games 33

Hôm 22-9, giới chức thể thao Thái Lan công bố quyết định do Chủ tịch Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) Claude Azema ký, với nội dung: Cấm chủ nhà Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 2025 mà nước này đăng cai, đồng thời các quốc gia khác nếu cử VĐV tham dự sẽ bị cấm tham dự tất cả các giải bi sắt quốc tế trong vòng 2 năm.

Liên đoàn Bi sắt thế giới thông báo quyết định cấm tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 2025

Nguyên nhân bởi chủ tịch Liên đoàn Bi sắt Thái Lan (PAT) bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, dẫn đến việc PAT bị WPBF tước tư cách thành viên, cấm tổ chức các giải thi đấu quốc tế.

Phía Thái Lan sau đó "lách luật" bằng việc thành lập một tổ chức độc lập để tahy PAT chịu trách nhiệm tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33. WPBF chấp thuận phương án này.

Tuy nhiên trong quá trình vận hành tổ chức độc lập xuất hiện những chồng chéo. Đặc biệt, các VĐV tố cáo PAT dù đang thụ án phạt vẫn can thiệp vào danh sách tuyển bi sắt Thái Lan dự đại hội.

Điều này khiến WPBF bức xúc và ra quyết định cấm như trên.

Thống đốc SAT - Kongsak Yodmanee

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee lên tiếng cho rằng WPBF đã có "một số hiểu lầm", cam kết sẽ chuyển quyền lựa chọn danh sách tuyển bi sắt Thái Lan cho tổ chức độc lập - thay vì PAT, đồng thời cách ly PAT khỏi các hoạt động liên quan tổ chức thi đấu môn bi sắt tại SEA Games 33.

SAT sẽ có văn bản giải thích với WPBF, đồng thời báo cáo vụ việc lên Bộ Thể thao Thái Lan sau khi WPBF cho biết đã thông báo lệnh cấm tới Chính phủ Thái Lan.

Bất chấp động thái cứu vãn từ SAT, truyền thông Thái Lan nhận định khả năng môn bi sắt bị loại khỏi SEA Games là rất lớn.

Vụ việc không chỉ khiến thể thao Thái Lan mất uy tín nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng tới VĐV các đội tuyển bi sắt trong khu vực Đông Nam Á - những người vốn đã tập luyện cả năm trời chờ ngày tham dự SEA Games do Thái Lan đăng cai.