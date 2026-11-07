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Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

Sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Bóng chuyền Việt Nam

Trước giờ khởi tranh môn bóng chuyền nữ Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Hà Nội hoàn tất việc mượn chủ công Hồng Nhung và đối chuyền Kiều Oanh để tăng cường sức mạnh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt qua đó có thêm phương án chiến thuật ở hàng sau cho đại diện Thủ đô.

Bóng chuyền nữ Hà Nội đang dần khẳng định vị thế ở các giải quốc nội

Bóng chuyền nữ Hà Nội đang dần khẳng định vị thế ở các giải quốc nội

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, bộ khung nội binh của Hanoi Tasco Auto tiếp tục gánh vác trọng trách làm đầu tàu cho tuyển Hà Nội như đội trưởng kiêm cây chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang – người vừa đoạt danh hiệu VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải VĐQG... Kinh nghiệm của các đàn chị là bệ phóng không thể tốt hơn để ban huấn luyện dũng cảm trao cơ hội cho các nhân tố trẻ triển vọng.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc, bước đi táo bạo nhất là việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho rất nhiều nhân tố trẻ do chính "lò" Hà Nội đào tạo. Ông Kiệt đôn mầm non sinh năm 2009 Dương Ngọc Quỳnh Anh lên thử lửa cùng các đàn chị. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô còn một loạt VĐV gen Z ít nhiều "định danh" như Quỳnh Anh, Ánh Thảo...

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội &#39;khoe&#39; quân gen Z - 2

Nữ Hà Nội không nêu mục tiêu cụ thể ở sân chơi Đại hội thể toàn quốc 2026. Tuy nhiên, với thành công của CLB Hanoi Tasco Auto ở mùa giải 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin đội bóng của ông có cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí mang vinh quang về cho bóng chuyền Thủ đô.

Ở mùa giải 2026, tân binh Hanoi Tasco Auto bước vào mùa giải với nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, sau chuỗi trận thành công ở giai đoạn 1, Hanoi Tasco Auto đã buộc các đối thủ nhìn bằng con mắt khác. Đến giải bóng chuyền VĐQG các CLB- Cup Đạm Cà Mau 2026, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đi một mạch đến chung kết và chỉ chịu thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin. Dù vậy, ngôi Á quân ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng vẫn là một kỳ tích, đánh dấu cột mốc lịch sử sau hơn 20 năm của bóng chuyền nữ Hà Nội.

Thanh Thúy “săn” HCV bóng chuyền, Hoàng Nam đấu Phúc Huỳnh môn pickleball ở Đại hội
Thanh Thúy “săn” HCV bóng chuyền, Hoàng Nam đấu Phúc Huỳnh môn pickleball ở Đại hội

(Tin thể thao) Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hứa hẹn nóng bỏng với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao thể thao Việt Nam. Trần Thị Thanh Thúy trở về...

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Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-bong-chuyen-nu-ha-noi-khoe-...

-05/11/2026 08:00 AM (GMT+7)
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