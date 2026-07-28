Thắng Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng

Tối 26/7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết SEA V Cup 2026 chặng 2. Sau chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng nhằm ghi nhận thành tích của đội.

Trước đó, ngay sau chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Indonesia ở bán kết, VFV đã quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội trước trận tranh chức vô địch. Như vậy, riêng tại chặng 2 SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Federico Rampazzo đã nhận tổng cộng 800 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn.

Thành tích này càng trở nên ý nghĩa khi nhìn lại hành trình của đội tuyển tại SEA V Cup năm nay. Trước khi bước vào chặng 1 tại Philippines, ban huấn luyện đặt mục tiêu góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển chỉ xếp hạng tư chung cuộc, để lại không ít tiếc nuối.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu giành chức vô địch SEA V Cup. (Ảnh: VFV)

Sang chặng 2 tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Dù mở màn bằng thất bại 2-3 trước chính Thái Lan, các học trò của HLV Rampazzo nhanh chóng lấy lại tinh thần khi đánh bại Myanmar 3-0 để giành vé vào bán kết.

Ở trận bán kết, đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1. Đây được xem là đội bóng chuyền nam số 1 Đông Nam Á, có thực lực vượt trội tuyển Việt Nam. Sau 7 lần SEA V.Cup được tổ chức (mỗi năm 2 chặng), Indonesia vô địch đến 3 lần, trong khi Việt Nam chưa từng đăng quang. Chiến thắng này mở ra cơ hội để đội tuyển đòi lại món nợ từ Thái Lan sau thất bại ở vòng bảng.

Trong trận đấu quyết định, hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn kéo dài 5 set. Việt Nam để thua set đầu 22-25 nhưng thắng liên tiếp hai set sau với tỷ số 25-23 và 25-19 để vươn lên dẫn trước. Thái Lan đáp trả mạnh mẽ bằng chiến thắng 25-15 ở set bốn, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở thời khắc quan trọng nhất, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu bản lĩnh để giành chiến thắng 15-10, khép lại trận chung kết với tỷ số 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, các tuyển thủ Việt Nam cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục cá nhân. Nguyễn Ngọc Thuân được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) và Chủ công xuất sắc nhất chặng 2 SEA V Cup 2026. Trần Duy Tuyến nhận giải Phụ công xuất sắc nhất.

Sau thành tích ấn tượng tại SEA V Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục, với AVC Cup 2027 là giải đấu quan trọng tiếp theo.